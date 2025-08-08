  • Новость часаМинюст США объявил за помощь в поимке Мадуро вознаграждение в 50 млн долларов
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    8 августа 2025, 06:52 • Новости дня

    ВСУ попытались разместить РЛС у Юнаковки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки разместить радиолокационные станции у Юнаковки для защиты от ударов российской авиации завершились уничтожением израильской РЛС RADA и потерями подразделений ВСУ, рассказали в российских силовых структурах.

    Силовые структуры сообщили, что украинское командование пыталось установить радиолокационные станции обнаружения воздушных целей вблизи линии соприкосновения у Юнаковки, передает ТАСС. Эти меры были нацелены на снижение эффективности ударов российской авиации, однако попытки оказались неудачными.

    Разведка выявила скопления украинских войск и техники, а также расположение РЛС ОВЦ. В результате артиллерийского и дронового удара была уничтожена израильская РЛС RADA.

    На сумском и харьковском направлениях действуют свыше 40 бригад и полков ВСУ, переброшенных с разных участков фронта. Сообщается о значительных потерях среди украинских подразделений. В частности, вторая рота первого батальона 95-й бригады практически полностью пропала без вести в районе Юнаковки.

    Юнаковка остается ключевым логистическим узлом ВСУ в Сумском районе. Ее возможная потеря создаст противнику серьезные трудности с обеспечением подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины попытались атаковать позиции российских войск в районе Юнаковки. Многочисленные украинские военные отказались штурмовать российские позиции в этом направлении.

    7 августа 2025, 09:03 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о планах украинских формирований устроить провокацию в краматорском роддоме, где размещены военные, а внутри находятся пациенты и медики.

    По его словам, Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины под руководством киевских властей планируют инсценировать обстрел или подрыв родильного дома, аналогично событиям в Мариуполе в 2022 году.

    Он отметил: «По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше». Он напомнил, что в ходе боев за Мариуполь украинские военные размещались в роддоме, а затем была проведена постановочная атака.

    Кимаковский также сообщил, что украинские войска разместили часть своей группировки непосредственно в здании родильного дома Краматорска. Он уточнил, что среди присутствующих есть как военнослужащие регулярной армии, так и иностранные наемники, а на первых этажах по-прежнему находятся врачи и пациентки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска покидают города на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра. Они также вывозят и уничтожают архивы. ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления из города.

    7 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области

    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области
    @ vk.com/typical_rilsk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский майор Юрий Смолкотин погиб в прошлом году при отражении атаки украинских сил, подорвав себя гранатой вместе с подошедшими противниками.

    О героическом поступке майора Юрия Смолкотова сообщил Telegram-канал «Месть доброй воли», передает «Российская газета». Смолкотин руководил погранзаставой на участке границы между Россией и Грузией, но летом прошлого года был направлен в командировку в Курскую область для усиления обороны.

    5 августа прошлого года, за сутки до вторжения украинских подразделений, майор вместе с подчиненными вступил в бой с численно превосходящим противником. В ходе сражения Смолкотин получил два ранения.

    Несмотря на тяжелое состояние, он приказал бойцам отойти, чтобы сохранить их жизни, а сам остался прикрывать отход. Когда украинские военные приблизились к нему, майор привел в действие гранату и уничтожил себя вместе с несколькими бойцами ВСУ.

    Ранее в Курской области студент Курского госуниверситета Илия Гукежев пытался спасти раненую при атаке дрона ВСУ девочку, но получил смертельные травмы при втором ударе дрона.

    В июне президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    7 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам хранения беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 240 беспилотников.

    Также силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотников, 625 ЗРК, 24 478 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 238 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины.

    Днем ранее  сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    7 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили батальоны ВСУ в Днепропетровской области ударами ФАБ
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области авиационные удары привели к уничтожению нескольких батальонов одной из механизированных бригад противника во время их отступления через три населенных пункта.

    Российские военные применили фугасные авиационные бомбы против нескольких батальонов 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС. Силовики сообщили: «За последнее время ФАБами уничтожены несколько батальонов 31-й бригады противника».

    Согласно данным силовых структур, украинские военнослужащие были ликвидированы в момент отступления из разных населенных пунктов региона. Сначала бойцы ВСУ покинули Январское, затем переместились в Новоселовку, а позже оказались в Сосновке, где также попали под удары российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударами ФАБ. ВКС России также нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в этих регионах. Кимаковский сообщил об уничтожении взвода ВСУ в Днепропетровской области ударом ФАБ.

    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    7 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.

    Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

    Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    7 августа 2025, 07:50 • Новости дня
    СК обвинил подростков в попытке убийства военного в Новосибирской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два несовершеннолетних жителя Новосибирской области обвиняются в попытке убийства военнослужащего с использованием химических веществ по заданию спецслужб Украины, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    По ее словам, СК предъявил обвинения двум подросткам, подготовившим покушение на убийство военнослужащего Минобороны, сообщает ТАСС. По версии следствия, несовершеннолетние нанесли опасные химикаты на элементы автомобиля, которым пользовался военный. Следователи установили, что они действовали по заданию спецслужб Украины, рассчитывая получить денежное вознаграждение. Оба получили от посредников три емкости с химическими веществами и использовали перчатки и маски, чтобы избежать идентификации. На записи, опубликованной СК, видно, как подростки совершают действия на месте преступления. Военнослужащий не пострадал. Подростков задержали сотрудники ФСБ, мера пресечения избрана в виде заключения под стражу. Назначены психолого-психиатрические экспертизы, ведется комплекс следственных действий. В СК призвали россиян проявлять бдительность при общении в интернете и не поддаваться на предложения участия в преступлениях, поступающие из-за рубежа, особенно через мессенджеры и социальные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд приговорил агента СБУ Виктора Кучера за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией ВКС России в 2024 году.

    7 августа 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп заявил, что не ставит для встречи с Путиным никаких условий

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в Овальном кабинете заверил журналистов в том, что никаких условий для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным нет, тем более нет никакого требования о якобы его предварительной встрече с Владимиром Зеленским.

    «Нет, не должен», – ответил Трамп на вопрос о необходимости российскому лидеру выполнить какие-либо условия перед очной встречей с Трампом.

    По словам главы Белого дома, Путин и Зеленский изъявили желание встретиться с ним.

    «Я сделаю все, что могу, чтобы остановить кровопролитие. <...> Мне не нравятся долгие ожидания», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Когда журналисты попросили американского лидера уточнить, в чем прорыв и успех переговоров по Украине, о которых говорит Трамп, и как близки стороны к заключению мировой сделки, он ушел от ответа.

    «Послушайте, я не хочу сейчас говорить. Ведь я уже разочаровывался однажды. Вы знаете, мы предотвратили пять войн, плюс добавьте к этому Иран, где мы уничтожили их ядерный потенциал для создания оружия», – начал перечислять свои заслуги Трамп, перейдя на разговор о «самых мощных вооруженных силах в мире».

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.


    7 августа 2025, 18:20 • Новости дня
    Жительницу Запорожья осудили на 18 лет за подготовку теракта

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Ростове-на-Дону назначил 18 лет лишения свободы Дарье Кулик из Запорожья, признав ее виновной в подготовке теракта и сотрудничестве с СБУ.

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Запорожья Дарью Кулик виновной в содействии украинским спецслужбам и подготовке террористического акта, передает ТАСС. Женщина получила 18 лет лишения свободы за попытку совершения теракта в здании УФСБ в Мелитополе.

    По данным суда, в конце июля 2023 года с Кулик через мессенджер связался неизвестный, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины. Он предложил Кулик собирать и пересылать СБУ информацию о размещении российских военных в Мелитополе.

    В суде отметили, что сообщение от украинских спецслужб стало основанием для обвинения Кулик в подготовке теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Сватовского района ЛНР по подозрению в передаче информации о размещении российских военных украинским спецслужбам.

    В Камчатском крае суд признал виновным мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб, и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

    В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче секретных сведений Службе безопасности Украины для подготовки диверсий против государственных объектов.

    8 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Дипломат описал правила подготовки встреч президентов России и США

    Дипломат описал правила подготовки встреч президентов России и США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Обе стороны в той или иной мере ждали этого события, приближали его. Поэтому подготовка в каком-то смысле велась продолжительное время, однако после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву появились новые обстоятельства, которые заметно ускорили процесс, считает дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    «Не стоит забывать, что личной беседе президентов предшествовала длительная работа на различных уровнях. Все это – результат последовательных усилий, и предстоящие переговоры закономерно завершают этот этап. Наши страны действительно нуждаются в серьезном, предметном диалоге», – сказал Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Он уточнил, что встреча пройдет, скорее всего, по стандартному протоколу. Как правило, в подготовке таких мероприятий задействованы межведомственные группы  обеих стран.

    «Каждое министерство формирует позицию: что страна готова предложить и чего ожидает от партнера. Затем стороны обмениваются документами, согласовывают примерные позиции, фактически выстаивая общий сценарий будущего диалога», – добавил он.

    Долгов отметил, что президенты могут скорректировать этот сценарий, как на этапе подготовки, так и непосредственно во время переговоров.

    «Многое зависит от того, как сложится беседа», – резюмировал дипломат.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    7 августа 2025, 12:26 • Новости дня
    Росгвардия нашла подземный склад ВСУ с натовским оружием в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие Росгвардии в одном из сел ДНР нашли скрытый под землей склад с иностранным вооружением и мастерскую по сборке дронов-камикадзе.

    Спецназовцы прошли по данным контрразведки и обнаружили крупный склад с оружием и боеприпасами иностранного производства, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Вход в помещение был заминирован растяжкой с самодельной миной-ловушкой, установленной бойцами ВСУ.

    На складе найдено десятки единиц вооружения, в числе которых реактивные гранатометы и огнеметы, включая болгарский гранатомет Bullspike-AT калибром 72,5 миллиметра. Изъяты также противотанковые и противопехотные мины, такие как американский М18А1 «Клеймор».

    Кроме того, обнаружен 102-мм противотанковый ракетный комплекс NLAW производства Британии, сотни патронов разных калибров и выстрелы к гранатометам. Помимо оружия, на складе была организована мастерская по сборке дронов-камикадзе, где нашли четыре готовых к применению беспилотника.

    В июне 2024 года ФСБ нашла под Артемовском схрон с оружием и боеприпасами, заготовленный украинскими правоохранителями для националистических батальонов еще в 2014 году.

    В 2025 году в окрестностях освобожденного Селидово в ДНР сотрудники ФСБ нашли заминированный схрон с крупным запасом оружия, оставленный украинскими боевиками.

    В июне 2025 года во время ремонта в гостинице на проспекте Тореза в Петербурге строители нашли схрон с оружием в коррозийном состоянии, среди находок оказались гранаты, тротил и снайперская винтовка.

    7 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    Комбриги ВСУ бросили раненых после ударов ВКС в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Днепропетровской области не стало организовывать эвакуацию раненых после ударов ФАБ по позициям в трех селах.

    Командиры 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались эвакуировать военнослужащих, получивших ранения в результате ударов авиационными бомбами в Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что раненые остались на местах ударов в селах Сосновка, Орестополь и Алексеевка. В сообщении отмечается: «Раненные в селах Сосновка, Орестополь и Алексеевка солдаты заградотрядов Нацгвардии и 31-й бригады противника так и остались на местах ударов, их командование отказалось от эвакуации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары ФАБ по позициям батальонов Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

    8 августа 2025, 02:02 • Новости дня
    Суд приговорил агента СБУ к 20 годам за подготовку покушения на генерала ВКС

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил агента СБУ Виктора Кучера к 20 годам за подготовку покушения на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России, обвиняемый вину не признал, все доводы суда отрицал.

    Суд постановил, 41-летний безработный гражданин Украины Виктор Кучер виновен в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает ТАСС со ссылкой на документы суда.

    Из материалов следует, что в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение сотрудника украинских спецслужб совершить в Москве теракт путем подрыва командующего на тот момент дальней авиацией ВКС ВС России.

    Тот следил за генералом и искал о нем информацию в интернете, наблюдал, вел видеозаписи и предоставлял куратору. Обвиняемый использовал GPS-трекер, приобрел видеорегистратор и sim-карты, а также получил взрывное устройство массой почти 500 г на базе «С-4» и электродетонатор.

    Он совершал поездки по Москве на микроавтобусе, переданном через подставных лиц, и закладывал sim-карты в тайнике. После выполнения заданий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    «В мае прошлого года он приобрел три sim-карты российского оператора сотовой связи, после чего приехал по полученным координатам к тайнику на окраине одного из подмосковных городов, извлек оттуда взрывное устройство с возможностью его дистанционного приведения в действие, а также электродетонатор, говорится в документах», – говорится в документах.

    Кучер вину не признал и заявил, что намерения совершать теракт на территории Москвы не имел, ни с кем в сговор не вступал, взрывчатые вещества не перевозил.

    Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в 700 тыс. рублей. В силу приговор не вступил, защита намерена его обжаловать.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два несовершеннолетних жителя Новосибирской области обвиняются в попытке убийства военнослужащего с использованием химических веществ по заданию спецслужб Украины, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    7 августа 2025, 14:17 • Новости дня
    Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные мини-камеры

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 сентября все работники украинских ТЦК должны будут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    Министерство обороны Украины внедряет новые правила для прозрачности работы сотрудников территориальных центров комплектования, передает ТАСС.

    С 1 сентября для всех работников ТЦК и СП введено обязательное ношение нагрудных мини-камер для видеофиксации во время любых проверок документов и вручения повесток. Нарушение этих правил повлечет дисциплинарную ответственность.

    В сообщении министерства отмечается, что эта мера обеспечит прозрачность и законность действий сотрудников ТЦК, а также защитит права обеих сторон.

    По данным министерства, сейчас сотрудники ТЦК обеспечены средствами фиксации примерно на 85%, продолжается закупка дополнительного оборудования.

    Ранее внефракционный депутат Артем Дмитрук в связи с насильственной мобилизацией на Украине называл работу ТЦК «террором и унижением». Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова отмечала необходимость убрать сотрудников ТЦК с улиц страны, поскольку они не способны контролировать себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по территориальному центру комплектования в Дружковке после передачи координат местными жителями через мессенджер.

    Призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. Граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

    7 августа 2025, 12:17 • Новости дня
    Дрон ВСУ ранил пожилых супругов в ЛНР

    Tекст: Евгения Караваева

    В ЛНР беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово, в результате госпитализированы супруги пожилого возраста.

    Пожилая супружеская пара, мужчина 1956 года рождения и женщина 1955 года рождения, пострадала в результате атаки вражеского БПЛА на гражданский автомобиль в пригороде Сватово на территории Луганской народной республики, передает правительство региона в Telegram.

    Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко cообщила, что супруги получили минно-взрывные травмы. Оба находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь.

    Днем ранее два мирных жителя погибли в результате удара дрона ВСУ по Сватово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские артиллеристы уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ЛНР.

