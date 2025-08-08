Tекст: Дмитрий Зубарев

Силовые структуры сообщили, что украинское командование пыталось установить радиолокационные станции обнаружения воздушных целей вблизи линии соприкосновения у Юнаковки, передает ТАСС. Эти меры были нацелены на снижение эффективности ударов российской авиации, однако попытки оказались неудачными.

Разведка выявила скопления украинских войск и техники, а также расположение РЛС ОВЦ. В результате артиллерийского и дронового удара была уничтожена израильская РЛС RADA.

На сумском и харьковском направлениях действуют свыше 40 бригад и полков ВСУ, переброшенных с разных участков фронта. Сообщается о значительных потерях среди украинских подразделений. В частности, вторая рота первого батальона 95-й бригады практически полностью пропала без вести в районе Юнаковки.

Юнаковка остается ключевым логистическим узлом ВСУ в Сумском районе. Ее возможная потеря создаст противнику серьезные трудности с обеспечением подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины попытались атаковать позиции российских войск в районе Юнаковки. Многочисленные украинские военные отказались штурмовать российские позиции в этом направлении.