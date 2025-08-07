Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Саперы компании «Щит и Меч» обеспечили подключение сотовой связи вдоль трассы в ДНР
Вдоль автодороги Донецк – Мариуполь специалисты компании «Щит и Меч» разминировали более 26 га, обнаружив и обезвредив свыше 250 взрывоопасных предметов, включая смешанные минные поля, сообщила пресс-служба компании.
Работы по обеспечению безопасности подключения вышек сотовой связи вдоль автодороги Донецк – Мариуполь завершились успешно, передает ТАСС. Саперы компании «Щит и Меч» обследовали участки на территориях пяти муниципальных образований Донецкой Народной Республики.
За месяц специалисты очистили территорию площадью свыше 26 га, обнаружив и обезвредив более 250 взрывоопасных предметов, включая около 100 противопехотных и 70 противотанковых мин. В пресс-службе компании уточнили, что на одном из участков было найдено смешанное минное поле, где противопехотные мины прикрывали противотанковые.
Исполнительный директор компании Вячеслав Ковалевский сообщил: «Все работы специалистами нашей компании выполнены качественно и в сжатые сроки, что позволило заказчику оперативно приступить к восстановлению нормального функционирования сотовой связи в регионе».
Он также отметил, что разминирование проходило в сложных климатических условиях и на труднодоступных участках. Все обнаруженные опасные предметы обезврежены, и угроза для населения и восстановительных бригад устранена. Работы продолжаются во взаимодействии с местными органами власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саперы группировки «Север» разминировали приграничные районы Курской области после боевых действий. Власти региона запланировали разминирование 112 населенных пунктов, где продолжают находить взрывоопасные предметы. Военнослужащие ВСУ ранее заминировали центр Красноармейска перед отступлением.