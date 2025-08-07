CNN сообщил о планировании помощниками Трампа его встречи с Путиным

CNN: Трамп велел быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским

Tекст: Антон Антонов

По версии CNN, который ссылается на чиновников Белого дома, «помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч», передает РИА «Новости».

«Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times заявила, что Трамп хочет лично встретиться с президентом России уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Белый дом заявил, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможности телефонного разговора между Путиным и Трампом в ближайшие дни. Трамп отметил «хорошие шансы» на проведение встречи с Путиным и Зеленским.

