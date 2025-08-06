Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».4 комментария
Волонтеры восстановили 15 домов в приграничье Курской области
Первая смена лагеря «Курский рубеж» завершила восстановление 15 построек
Участники добровольческого лагеря оказали помощь жителям приграничных районов, восстановив поврежденные строения и предоставив консультационную поддержку.
Волонтеры «Единой России» завершили первую смену работы в лагере «Курский рубеж» и восстановили 15 построек на территории приграничных районов Курской области, сообщает ER.ru.
Добровольцы прибыли из 13 регионов и оказывали помощь жителям, чьи дома и хозяйственные постройки пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Жителям также предоставляли консультационную и психологическую поддержку.
По словам уполномоченного по работе волонтерских групп «Единой России» Игоря Кастюкевича, специалисты осмотрели порядка 100 домов, чтобы определить необходимость дальнейших работ и объемы требующихся материалов. Часть добровольцев решила остаться на вторую смену, которая начнется 6 августа.
Для вновь прибывающих волонтеров обещают организовать необходимое обучение в кратчайшие сроки. Во второй смене примут участие представители еще 13 регионов, включая Республику Коми, Дагестан, ДНР, различные края и области страны.