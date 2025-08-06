Полиция Петербурга задержала пенсионерку по подозрению в мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярев

В конце июля 91-летняя пенсионерка из Курортного района обратилась в полицию после того, как передала курьеру 450 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили женщину отдать деньги ради их «сохранности».

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. По подозрению в причастности к преступлению задержали женщину 1940 года рождения.

В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, сообщили в полиции города.

Ранее блокадница в Петербурге передала курьеру мошенников все свои сбережения после телефонного разговора с незнакомцем, она лишилась 14 млн рублей.