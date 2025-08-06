Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
Полиция Петербурга задержала пенсионерку по подозрению в мошенничестве
В Петербурге 85-летнюю женщину заподозрили в пособничестве мошенникам, обманувшим другую 91-летнюю пенсионерку на крупную сумму денег, сообщили в региональном ГУ МВД.
В конце июля 91-летняя пенсионерка из Курортного района обратилась в полицию после того, как передала курьеру 450 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили женщину отдать деньги ради их «сохранности».
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. По подозрению в причастности к преступлению задержали женщину 1940 года рождения.
В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, сообщили в полиции города.
Ранее блокадница в Петербурге передала курьеру мошенников все свои сбережения после телефонного разговора с незнакомцем, она лишилась 14 млн рублей.