Путин наградил орденами артистов Ракова и Степанченко

Путин наградил орденами артистов «Ленкома» Ракова и Степанченко

Tекст: Валерия Городецкая

В указе президента отмечается, что артисты Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» удостоены награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность, передает ТАСС.

Виктор Раков родился в Москве в 1962 году, окончил ГИТИС и получил известность после роли в фильме Марка Захарова «Убить дракона», где исполнил роль Генриха. В дальнейшем он играл главные роли в таких фильмах, как «Мать» и «Мастер и Маргарита».

Сергей Степанченко родился в Татарске Новосибирской области в 1959 году, окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств. С 1985 года работает в труппе театра «Ленком», где исполнил множество ярких ролей. В спектакле Никиты Михалкова «12» он играет одного из присяжных с 2021 года.

Ранее Путин вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой за ее вклад в развитие отечественной культуры.

В марте он наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

В декабре ордена получили народные артисты России Игорь Верник, Владимир Пресняков и Дмитрий Харатьян.