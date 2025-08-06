Церемония прощания с космонавтом Мусабаевым прошла в Алма-Ате

Tекст: Дмитрий Зубарев

Церемония прощания с летчиком-космонавтом Талгатом Мусабаевым состоялась 6 августа в Алма-Ате, сообщает ТАСС.

В мероприятии принял участие замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев.

Крикалев отметил, что пришел на церемонию не только как представитель Роскосмоса, но и как друг Мусабаева. «Но и представляю не только себя лично, но и других космонавтов и Роскосмос», – подчеркнул он.

Известно, что Мусабаев и Крикалев были знакомы еще до работы в космическом отряде, когда оба занимались самолетным спортом. Крикалев напомнил, что Мусабаев совершил три космических полета и внес значительный вклад в развитие пилотируемой космонавтики.

Свои соболезнования в связи с кончиной Мусабаева выразили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, посольство России в Астане и госкорпорация «Роскосмос».

Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Казахской ССР. Он трижды летал в космос в составе экипажей кораблей типа «Союз ТМ» – в 1994 и 1998 годах, а также в 2001 году, когда он возглавил первую российскую экспедицию посещения Международной космической станции. Его общая продолжительность пребывания в космосе составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. За три полета Мусабаев совершил восемь выходов в открытый космос: два – в ходе первой экспедиции, шесть – в ходе второй.

Мусабаеву присвоены почетные звания Героя России и Народного Героя Казахстана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на 74-м году жизни скончался космонавт, Герой России Талгат Мусабаев.