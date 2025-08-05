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ЕС согласился увеличить импорт мяса бизонов из США
Reuters: Евросоюз одобрил рост поставок американского мяса бизонов по сделке
Брюссель готов расширить список товаров для беспошлинной торговли, включая мясо бизонов, в рамках согласования новой сделки между ЕС и США.
Евросоюз согласился повысить объемы импорта мяса бизонов из США в рамках переговоров о торговом соглашении.
Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника, стороны находятся на финальной стадии обсуждения совместного заявления, в котором будут раскрыты детали будущей сделки.
Европейские представители уточнили, что в ЕС прорабатывают список товаров, которые смогут попадать под беспошлинный режим с США, и стараются включить в него как можно больше позиций. Добавляется, что окончательное утверждение перечня продукции еще впереди, но мясо бизонов уже вошло в этот список.
Ранее 27 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли договоренности о новых условиях торговли. Сообщалось, что США снизят пошлины до 15% на 75% европейских товаров вместо грозивших 30% на весь импорт из Европы.
Взамен Европейская комиссия обязалась полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов, приобрести американские нефть, газ, топливо и оборудование на сумму 750 млрд долларов, а также инвестировать 600 млрд долларов в американскую экономику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал капитуляцией Европы торговую сделку между Брюсселем и Вашингтоном на снижение пошлин до 15% на 75% товаров из Европы. Дональд Трамп предлагал Евросоюзу нарастить закупки американских энергоносителей до одного трлн долларов в обмен на отмену 30% пошлин на товары из Европы.