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Прокурор запросил восемь лет колонии экс-министру транспорта Самарской области
Прокурор на прениях сторон запросил для экс-министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина восемь лет лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий.
Представитель гособвинения заявила в суде: «Назначить наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием в колонии общего режима», передает РИА «Новости».
Пивкину предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ – речь идет о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Сам бывший чиновник в суде вину не признал и отверг все обвинения.
Следствие считает, что в 2023 году Пивкин незаконно предоставил самарской компании «Амонд» возможность отремонтировать дорогу «Самара – Новокуйбышевск», несмотря на то что тендер выиграла фирма «Дорисс» из Чувашии. По версии обвинения, министр давал своему заместителю Александру Николаеву указания, чтобы тот способствовал интересам «Амонд» и оказывал давление на «Дорисс».
В результате, как отмечает следствие, Пивкин и его подчиненный потребовали от «Дорисс» привлечь «Амонд» в качестве субподрядчика под угрозой отстранения от работы в Самарской области. После этого директор «Дорисс» заключила договор субподряда с «Амонд» на сумму свыше 841 млн рублей.
Ранее государственное обвинение попросило суд назначить от восьми до 12 лет лишения свободы фигурантам дела о превышении полномочий для генерал-лейтенанта МВД Сергея Умнова, занимавшего должность помощника главы МВД.