Песков заявил о резонансе слов Путина на Валааме

Tекст: Елизавета Шишкова

Высказывания, прозвучавшие во время визита президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко на Валаам, не могли остаться без внимания, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обсуждение заявлений в обществе, отметил: «Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными».

Песков также добавил, что ему не совсем понятно, о каком именно эффекте идет речь, однако факт обсуждения слов лидеров подтверждает их значимость. По словам представителя Кремля, интерес общественности к заявлениям обусловлен важностью поднятых на Валааме тем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выбор Валаама для политических заявлений был личной инициативой президента Владимира Путина и связан с символическим значением острова.

Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам. Экс-премьер России Сергей Степашин отметил, что заявления Путина по поводу слов президента США Дональда Трампа были сделаны не случайно именно во время этой поездки на Валаам.