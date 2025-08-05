  • Новость часаКремль отреагировал на приговор Гуцул
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    Южная часть Камчатки сдвинулась из-за землетрясения
    Суд в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам заключения
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    5 августа 2025, 13:14 • Новости дня

    Песков заявил о резонансе слов Путина на Валааме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания лидеров России и Белоруссии на Валааме получили широкий общественный отклик.

    Высказывания, прозвучавшие во время визита президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко на Валаам, не могли остаться без внимания, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обсуждение заявлений в обществе, отметил: «Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными».

    Песков также добавил, что ему не совсем понятно, о каком именно эффекте идет речь, однако факт обсуждения слов лидеров подтверждает их значимость. По словам представителя Кремля, интерес общественности к заявлениям обусловлен важностью поднятых на Валааме тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выбор Валаама для политических заявлений был личной инициативой президента Владимира Путина и связан с символическим значением острова.

    Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам. Экс-премьер России Сергей Степашин отметил, что заявления Путина по поводу слов президента США Дональда Трампа были сделаны не случайно именно во время этой поездки на Валаам.

    4 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева

    Песков: Внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин

    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический курс России определяется президентом Владимиром Путиным, несмотря на различные оценки ситуации среди представителей российского руководства, включая зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В российском руководстве существуют разные мнения по вопросам внутренней и внешней политики, однако окончательное решение принимает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, как и другие представители власти, может придерживаться более жестких позиций, что естественно для любой страны.

    Песков подчеркнул, что подобная разница во взглядах существует и в руководстве США, и в европейских странах. «В каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и разный настрой», – заявил он, комментируя резкие заявления Медведева.

    В то же время Песков сделал акцент на том, что определяющей является именно позиция главы государства. «В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – заявил Песков.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.

    Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Комментарии (21)
    4 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

    Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки

    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако для ее проведения требуется завершение экспертной работы и достижение договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским после выполнения необходимой подготовительной работы на экспертном уровне, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Путин не исключает саму возможность проведения встречи после выполнения всех условий и преодоления должного расстояния.

    Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

    Комментарии (21)
    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    Комментарии (17)
    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    4 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не случайно решил сделать заявления по поводу слов президента США Дональда Трампа в ходе поездки на Ваалам вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    Выбор Валаама неслучаен – остров является одним из духовных центров страны, глава государства лично участвовал в восстановлении острова и храмов, а также курировал работы и выделял средства, напомнил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

    Степашин напомнил, что Путин – глубоко верующий человек, и добавил, что в сложные периоды народ страны всегда пытался найти духовные истоки.

    «Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний», – заключил он.

    Напомним, российский президент отверг ультиматумы президента США. Путин пояснял, что переговоры между Москвой и Киевом должны привести к долгосрочному миру, а разочарования Трампа объясняются завышенными ожиданиями.

    Комментарии (6)
    4 августа 2025, 13:43 • Новости дня
    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией

    Responsible Statecraft: Трамп должен подготовить план переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американское издание Responsible Statecraft призвало президента Дональда Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    В публикации Responsible Statecraft отмечается, что президент России Владимир Путин прав в необходимости обстоятельных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования».

    Авторы полагают, что американской стороне следует создать тайный канал связи, чтобы направить этот документ российским властям. Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решение по Украине возможно только в ходе обстоятельных и не публичных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей России является устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

    Комментарии (5)
    4 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху

    Путин обсудил по телефону с Нетаньяху вопросы российско-израильских отношений

    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, обсудив текущие вопросы двусторонней повестки.

    Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху состоялся, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Подробности обсуждения между главами России и Израиля пока не раскрываются. Ранее Песков указывал, что в графике российского лидера запланирован международный телефонный разговор.

    Напомним, 28 июля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой была затронута иранская тематика.

    Путин во время телефонного разговора с Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

    Комментарии (6)
    3 августа 2025, 00:34 • Новости дня
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником.

    В поздравлении с Днем железнодорожника Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что праздник «объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог», обеспечивающая развитие России.

    Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны железнодорожники демонстрировали «неизменное мужество и стойкость», приближая Победу «вместе со всей страной».

    «Память о подвиге предшественников вдохновляет вас и сегодня, когда Россия вновь столкнулась с внешними угрозами», – сказал Путин, отметив, что сейчас железнодорожники обеспечивают снабжение Вооруженных сил России.

    Он подчеркнул, что стараниями железнодорожников «железные дороги России работают четко и слаженно» от западных границ России и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана.

    Путин отметил активное внедрение инноваций и цифровых решений в данной сфере, указал на рост «скорости, качества и удобства». Он отметил, что работа железных дорог зависит от действий «сотен тысяч людей».

    «Хочу поблагодарить всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за вашу преданность делу», – сказал он, отметив, что «на железной дороге всегда уделяется особое внимание условиям труда».

    Российские власти продолжат предпринимать меры, позволяющие железнодорожникам выполнять поставленные цели, сказал Путин. По его словам, железнодорожники вносят «свой весомый вклад в развитие страны», являются «частью большой команды созидателей и защитников России». Он пожелал им «успехов и новых, больших свершений».

    Напомним, в России 3 августа, в первое воскресенье месяца, отмечают День железнодорожника.

    Комментарии (0)
    3 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Вучич допустил встречу с Путиным в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки на торжества в Китае в сентябре.

    Вучич пояснил, что будет находиться в Китае с 1 по 6 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что есть вероятность приезда и других мировых лидеров, включая экс-президента США Дональда Трампа, но о их участии информации пока нет.

    Вучич рассказал, что 3 сентября Си Цзиньпин организует официальный ужин для участников торжеств, а 5 сентября еще один ужин устроит один из крупных мировых лидеров, чье имя пока не раскрывается по соображениям безопасности. Вучич намерен остаться в Китае до этого события.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что подготовки ко встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 23:32 • Новости дня
    Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году в парке Бэйхай
    Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году в парке Бэйхай
    @ Скриншот с видео RT

    Tекст: Ирма Каплан

    Старший инженер из Китая Пэн Пай рассказал, как в 2000-м году сфотографировался в китайском парке БэйХай с Владимиром Путиным, с тех пор прошло 25 лет, но та встреча с российским лидером многое изменила в жизни маленького китайского мальчика.

    «Меня зовут Пэн Пай, русское имя Паша. Мне 36 лет. Сейчас я старший инженер муниципальной компании», – сказал Пэн Пай на русском языке в интервью телеканалу RT, с которым связался в соцсетях.

    Он рассказал, как 25 лет назад отправился в парк Бэйхай, в котором толпа загудела, что где-то там же находится президент России Владимир Путин. Мальчик забрался на перила и помахал российскому политику рукой.

    «А затем внезапно увидел, как он вышел с охраной и подошел ко мне. Он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб. В то время я сделал эту фотографию, не имея понятия, что это изменит мою жизнь», – добавил Пэн Пай.

    Он отметил, что если бы ему снова удалось повстречать российского президента, он бы рассказал ему, что стал старшим инженером.

    RT уточнил, что Пэн Пай признавался, как встреча с российским президентом  вдохновила его изучать русскую культуру и науку. В 2013 году, к примеру,  он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного университета.

    «Очень надеюсь, что вы снова приедете в Китай и я встречусь с вами!» – обратился к Путину Пэн Пай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пока Китай и Россия тесно взаимодействуют, международный порядок не будет нарушен, а политика силы не восторжествует, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона

    Путин обсудил с Пушилиным потерю до 60% воды в сетях ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проблема значительных потерь воды при транспортировке, достигающих местами 60%, является одной из главных задач для решения в ДНР на фоне дефицита водоснабжения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Денисом Пушилиным.

    Путин в ходе встречи с Пушилиным в Кремле акцентировал, что ситуация с водоснабжением в республике является одной из первых по актуальности, передает ТАСС. Президент отметил, что проблема водообеспечения, а также восстановление жилого фонда и вопросы инфраструктуры нуждаются в особом внимании.

    Как сообщил Пушилин, в регионе построен новый водовод, который обеспечивает 250 тыс. кубометров воды, однако этого объема недостаточно для решения всех задач. Для повышения доступности воды власти занимаются очисткой русел рек и борются с водопотерями, пишет РИА «Новости».

    Путин обратил внимание на высокие потери воды при транспортировке и задал вопрос главе ДНР о причинах этой проблемы. Пушилин пояснил, что утечка воды местами достигает 60% из-за сильного износа сетей водоснабжения. Он добавил, что из-за дефицита воды власти были вынуждены сократить графики подачи воды населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой народной республике рассматривают строительство дополнительной линии водовода для увеличения пропускной способности канала Дон – Донбасс.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает лишь половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 11:27 • Новости дня
    Tageszeitung: Ультиматум Трампа не изменит цели спецоперации Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина, сообщает Tageszeitung.

    Немецкая газета Tageszeitung заявила, что ультиматум Трампа не заставит Путина отказаться от целей спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Ультиматумы не могут принудить к миру», – пишет издание.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что новые антироссийские санкции от США начнут действовать в случае отсутствия перемирия на Украине в указанные им сроки.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.

    Дональд Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения ультиматума.

    Комментарии (0)
    3 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли России
    Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли, включая планы создания первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

    Путин в поздравлении с Днем железнодорожника заявил, что в России реализуются «масштабные, знаковые проекты» железнодорожного транспорта. В частности, речь идет о расширении БАМа и Транссиба. Кроме того, модернизация охватила и другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, например, на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке.

    «В планах – прокладка и обновление маршрутов в северных, арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах; создание первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, а в дальнейшем и целой системы таких магистралей», – сообщил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Президент России выразил уверенность, что перечисленные проекты окажутся востребованными как со стороны экономики страны, так и со стороны ее граждан. Благодаря им Россия сможет укрепить статус «важнейшего логистического звена всего евразийского континента», сказал он.

    Кроме того, по словам Путин, эти проекты, откроют «новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор».

    Напомним, в России отмечают День железнодорожника. Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин призвал обратить особое внимание на некоторые вопросы угольной отрасли ДНР

    Путин: Некоторые вопросы в угольной отрасли в ДНР требуют особого внимания

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным подчеркнул необходимость уделить повышенное внимание проблемам угольной отрасли Донецкой народной республики.

    В начале беседы в Кремле с Пушилиным Путин обозначил ключевые темы для обсуждения – водоснабжение, восстановление жилого фонда и развитие здравоохранения, передает РИА «Новости».

    «Потом экономика в целом и прежде всего, конечно, угольная отрасль – там есть вопросы, которые требуют особого внимания», – отметил Путин.

    Глава государства предложил Пушилину подробно рассмотреть каждый из этих пунктов.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой ДНР Пушилиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести в понедельник встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В графике на понедельник у Путина запланирован доклад главы ДНР Пушилина, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что работа с новыми регионами – приоритет для главы государства.

    Он добавил, что у президента 4 августа в графике значатся рабочие встречи и внутренние совещания.

    «Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор», – заключил Песков.

    Ранее президент Владимир Путин встречался с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске ДНР
    Чемезов анонсировал первый полет импортозамещенного МС-21 в августе
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    Погиб спортивный комментатор Александр Гришин
    У Макаревича нашли коттедж в Подмосковье
    Россиянам разъяснили новые правила налогообложения доходов по вкладам

    Оборона США оказалась в руках Китая

    Китай продолжает показывать США свою силу через ограничение поставок редкоземельных металлов. Он бьет прямиком по оборонной промышленности США, которая оказалась в серьезной зависимости от КНР. Это усиливает переговорную позицию Пекина по торговой сделке с США. Так легко сдаваться, как это сделали Япония и ЕС, Китай явно не намерен. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми

    Для российского губернатора, чей срок на посту закончен, дальнейший путь, как правило, ведет либо к повышению, либо к уходу из власти. Ростислав Гольдштейн – бывший губернатор ЕАО, ныне исполняющий обязанности главы Коми – представитель третьего, весьма редкого управленческого пути. Какие практики можно перенести с Дальнего Востока на Русский Север? И что надо внедрять, получив президентское назначение в другой регион? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия с Украиной затеяли нефтяную катастрофу ради новых санкций

    Британия перенимает эстафету в борьбе с перевозящим россискую нефть флотом у Прибалтики: по данным СВР, Лондон намерен подорвать танкер, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу и ввести жесткие вторичные санкции для стран, закупающих у России энергоресурсы. Как Москве не допустить подобного исхода? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации