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Грузия обвинила ЕС в использовании «закона джунглей»
Грузия выразила возмущение неприглашением Данией как страны-председателя в Совете ЕС на неформальную встречу 1-2 сентября министров по европейским делам стран Евросоюза и государств-кандидатов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Дания «распространяет дезинформацию» о том, что поводом для неприглашения стало решение правительства Грузии «приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года».
«Это открытая и грубая дезинформация, которая отражает ценностный кризис в ЕС», – сказал он.
Шалва Папуашвили также отметил, что Грузия не приглашена Данией на встречу председателей парламентских комитетов по евроинтеграции.
На пресс-конференции 5 августа председатель парламента Грузии заявил, что Дания, не направляя приглашение Грузии на встречу в этом парламентском формате, «нарушает правила Евросоюза».
«Дания думает, что сильнее маленькой Грузии и поэтому может нарушать принципы верховенства закона. Но это уже закон джунглей, а не верховенство права», – заявил он.
Правительство Грузии – страны-кандидата в Евросоюз в ноябре прошлого года приняло решение не просить Брюссель до 2028 года начинать переговоры о членстве, чтобы лучше подготовиться к этому.