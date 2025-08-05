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Полиция задержала мужчину за кражу 200 пачек масла в Москве
В Москве задержали мужчину за кражу масла на 36 тыс. рублей
Мужчину задержали в Москве за кражу более 200 пачек сливочного масла на сумму свыше 36 тыс. рублей из продуктового магазина в Зеленограде.
Информация о задержании поступила от начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимира Васенина, передает РИА «Новости».
По его словам, в полицию обратился сотрудник магазина на Зеленоградской улице, который сообщил о хищении более 200 пачек сливочного масла на сумму свыше 36 тыс. рублей.
В ходе оперативных мероприятий участковые задержали подозреваемого на Путейской улице. Им оказался 30-летний приезжий из другого региона страны. Васенин отметил, что мужчина не смог объяснить свой мотив, а местонахождение похищенного товара пока не установлено.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»). В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице мужчина вломился в закрытый магазин и украл алкоголь и табак, объяснив, что хотел выпить.
Жителя Москвы приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима за кражу шести шампуней и шести пачек масла из магазина «Перекресток».
Другой житель Москвы получил 200 часов обязательных работ за кражу 24 бутылок пива из магазина.