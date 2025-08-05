Reuters узнало об американских инвесторах болгарского хаба с газом из России

Tекст: Ирма Каплан

Два американских инвестора начали с властями Болгарии обсуждать возможное участие в инвестиционном проекте по увеличению мощности болгарского подземного газохранилища Чирен, передает Reuters.

По данным источников агентства, речь идет о Стивене П. Линче из Флориды и Фэй Ване, которые хотят участвовать в многомиллионной государственной программе по удвоению емкости хранилища, важного для энергетической инфраструктуры Болгарии и Восточной Европы.

К ним примкнул Брэд Парскаль, известный по работе в избирательных кампаниях Дональда Трампа, который, по словам источников, играет второстепенную роль на этапе переговоров, но может содействовать налаживанию связи с американскими энергетическими компаниями, если проект будет реализован. Группа ставит целью превратить Болгарию в значимый газовый хаб региона.

Переговоры между инвесторами и болгарскими властями носят предварительный характер и пока не гарантируют заключения сделки. В ближайшие дни группа должна встретиться с высокопоставленными чиновниками в Софии для получения актуальной информации по объекту и проведения оценки потенциала хранилища Чирен.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки газа из России по «Турецкому потоку» в страны Европы в июле увеличились до максимального месячного уровня за всю историю работы трубопровода.

Кроме того, в июле средняя стоимость газа на европейском рынке оказалась на 12% выше, чем годом ранее, несмотря на снижение к июню.