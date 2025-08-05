Международный день светофора и День разглядывания горизонта отмечается 5 августа

Tекст: Ирма Каплан

Однако Старый свет опередил США, и установка первого светофора датируется 10 декабря 1868 года. Произошло это в Лондоне у здания Британского парламента.

Изобрел его Джон Пик Найт, специалист по железнодорожным семафорам. Изобретение управлялось вручную и имело две семафорные стрелки, означавшие «стоп» или «осторожное движение, напомнил портал Svetofor-zom.

Для души и активации трудолюбия сегодня можно отметить День «Работай, как собака» и День разглядывания горизонта. Оба праздника отлично совмещаются и чередуются для гармоничного режима труда и отдыха.

В разных странах мира 5 августа богат на торжества: в США в этот день День зеленых перцев и День устриц, в Колумбии – Карнавал Боготы, в Индии – день духовных практик «Пaвитpoпaнa Экaдaши», а Буркина-Фасо отмечает День независимости.

С именинами сегодня можно поздравить Тpoфимa, Фeoфилa, Миxaилa, Витaлия, Aндpeя и Анну.