Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Международный день светофора и День разглядывания горизонта отмечается 5 августа
Международный день светофора в прошлом веке появился по инициативе ООН в честь первого установленного регулировщика движения авто. Согласно историческим данным, произошло это в американском городе Кливленд 5 августа 1914 года.
Однако Старый свет опередил США, и установка первого светофора датируется 10 декабря 1868 года. Произошло это в Лондоне у здания Британского парламента.
Изобрел его Джон Пик Найт, специалист по железнодорожным семафорам. Изобретение управлялось вручную и имело две семафорные стрелки, означавшие «стоп» или «осторожное движение, напомнил портал Svetofor-zom.
Для души и активации трудолюбия сегодня можно отметить День «Работай, как собака» и День разглядывания горизонта. Оба праздника отлично совмещаются и чередуются для гармоничного режима труда и отдыха.
В разных странах мира 5 августа богат на торжества: в США в этот день День зеленых перцев и День устриц, в Колумбии – Карнавал Боготы, в Индии – день духовных практик «Пaвитpoпaнa Экaдaши», а Буркина-Фасо отмечает День независимости.
С именинами сегодня можно поздравить Тpoфимa, Фeoфилa, Миxaилa, Витaлия, Aндpeя и Анну.