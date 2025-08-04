Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Захарова заявила о готовности России расширять связи с глобальным Югом
Захарова заявила о наращивании сотрудничества России с странами глобального Юга
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула значимость партнерства с государствами глобального Юга для противостояния санкционному давлению и тарифным войнам.
Россия готова наращивать сотрудничество со странами глобального Юга для противодействия незаконному санкционному давлению, передает ТАСС. Мария Захарова отметила, что Москва видит множество партнеров, единомышленников и союзников среди стран глобального Юга, особенно в объединении БРИКС.
По словам Захаровой, нельзя повлиять на естественный ход истории с помощью тарифных войн и санкций. Она заявила: «Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка».
Комментарий последовал на фоне ужесточения тарифной политики США в отношении стран глобального Юга, что, по мнению российского дипведомства, подчеркивает необходимость укрепления альтернативных международных связей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что единство и авторитет БРИКС усиливаются на фоне увеличения числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.