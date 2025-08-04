Захарова заявила о готовности России расширять связи с глобальным Югом

Захарова заявила о наращивании сотрудничества России с странами глобального Юга

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова наращивать сотрудничество со странами глобального Юга для противодействия незаконному санкционному давлению, передает ТАСС. Мария Захарова отметила, что Москва видит множество партнеров, единомышленников и союзников среди стран глобального Юга, особенно в объединении БРИКС.

По словам Захаровой, нельзя повлиять на естественный ход истории с помощью тарифных войн и санкций. Она заявила: «Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка».

Комментарий последовал на фоне ужесточения тарифной политики США в отношении стран глобального Юга, что, по мнению российского дипведомства, подчеркивает необходимость укрепления альтернативных международных связей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что единство и авторитет БРИКС усиливаются на фоне увеличения числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.