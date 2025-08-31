  • Новость часаПушилин заявил о полном контроле юга ДНР российскими войсками
    Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент
    Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    Мерц: Германия спасла НАТО от распада
    Фон дер Ляйен заявила о «конкретных планах» отправки войск на Украину
    Пушилин озвучил новое достижение ВС России в Донбассе
    Пашинян дал характеристику отношений между Россией и Арменией
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Алиева
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    31 августа 2025, 22:39 • Новости дня

    Дерипаска предложил, как остановить желающих «распотрошить российские активы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы, отметил в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска и предложил свой метод того, как это можно было бы остановить.

    «Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника – от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза», – написал он.

    Дерипаска отметил, что сейчас это предложение может показаться смешным, но рано или поздно им удастся воспользоваться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    29 августа 2025, 09:28 • Новости дня
    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины

    Каллас: ЕС может отправить военную миссию и поддержит ВПК на Украине

    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает тренировочные миссии для ВСУ, военную миссию и поддержку украинского ВПК как вклад в так называемые гарантии безопасности для Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене рассказала о позиции объединения по «гарантиям безопасности» для Украины, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне – это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности», – заявила Каллас.

    Она уточнила, что европейские министры планируют обсудить возможные изменения мандата действующих миссий ЕС. По словам Каллас, цель этих изменений – обеспечить готовность миссий к продолжению милитаризации Украины даже после достижения мира.

    Каллас заявила, что страны ЕС самостоятельно примут решение о направлении своих войск на Украину. По ее словам, некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые нет, все это будет обсуждаться.

    По словам главы европейской дипломатии, в этот процесс смогут быть вовлечены и нейтральные государства. Что касается гарантий для европейских военных, Каллас отметила, что у Евросоюза на сегодняшний день нет никаких договоренностей с Россией. Она также заявила, что «Россия не хочет мира», и призвала к усилению давления на власти России, чтобы добиться согласия на ввод войск ЕС на Украину.

    Ранее СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    Издание Politico сообщило, что европейские лидеры рассматривают создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. При этом Франция и Британия могут составить западный контингент на Украине.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    29 августа 2025, 21:54 • Новости дня
    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю

    МИД России заявил о кампании на подрыв отношений с Москвой в иранских СМИ

    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В иранских СМИ за последние недели заметно участились публикации, ставящие под сомнение стратегическое партнерство между Россией и Ираном, включая обвинения в передаче разведданных Израилю, сообщили в МИД России.

    В последнее время в иранских СМИ участились публикации с недостоверной информацией о внешней политике России, что свидетельствует о скоординированной дезинформационной кампании, направленной на подрыв российско-иранских отношений, сообщается в Telegram-канале МИД России.

    По мнению ведомства, эти материалы создают ложное впечатление, будто Россия не является для Ирана «надежным партнером» и не оказала необходимой поддержки в конфликте с Израилем.

    В МИД обратили внимание, что враждебные России и Ирану силы пытаются дискредитировать стратегическое партнерство между двумя странами, а также настойчиво распространяют сообщения о передаче Москвой секретной информации Израилю, что категорически опровергается российской стороной. Наиболее резонансным в министерстве назвали бездоказательное заявление члена иранского совета по определению целесообразности решений Мохамеда Садра о якобы передаче Россией Израилю точных координат иранской ПВО.

    При этом Россия последовательно осуждала военные удары Израиля и США по территории Ирана, совершенные, по мнению МИД, в нарушение Устава ООН и международного права. В ведомстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут дальше внимательно реагировать на подобные информационные вбросы, чтобы не допустить подрыва сотрудничества между государствами.

    Напомним, президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Ранее МИД России призвал «евротройку» Лондон, Париж и Берлин пересмотреть решение о санкциях против Ирана.

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске.

    Стороны также рассмотрели вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном.

    Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    29 августа 2025, 12:14 • Новости дня
    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского

    Дипломат Долгов: Ложь Мерца о Путине показывает намерение Европы продлить конфликт на Украине

    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского
    @ IMAGO/Chris Emil Jansen/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что президент России Владимир Путин отказался от якобы планировавшейся встречи с Владимиром Зеленским, является ложным и демонстрирует намерение Европы помешать сближению Вашингтона с Москвой, а также продлить украинский кризис для реализации собственных экономических и реваншистских планов. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее немецкий лидер обвинил российскую сторону в нарушении договоренностей по Украине.

    «Насколько известно, Мерц не был на Аляске и не проводил переговоров с Путиным. Москва не направляла Берлину каких-либо сообщений и не давала обещаний. Поэтому подобные безосновательные заявления немецкой стороны лишь подчеркивают отсутствие у Германии действенных планов по урегулированию украинского кризиса», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Германия не способна внести конструктивный вклад в разрешение украинского кризиса ни дипломатически, ни в военной сфере. Более того, складывается впечатление, что она и не стремится к этому. Европейская «партия войны» намерена возложить на Москву ответственность за затягивание конфликта. При этом ФРГ планирует наращивать объемы военных заказов для поставок оружия на Украину, чтобы таким образом поддержать собственную промышленность, переживающую глубокий кризис», – продолжил он.

    «Кроме того, Берлин под руководством Мерца реализует план, подозрительно напоминающий тактику Веймарской республики столетней давности. Ситуации, в которых оказалась Германия тогда и сейчас, демонстрируют схожие черты: промышленный спад, снижение экономического благосостояния, реваншистские настроения истеблишмента, рост русофобии и подъем неонацизма. При сохранении текущих тенденций исторический сценарий может повториться», – допустил собеседник.

    «Еще одной целью заявлений Мерца является попытка дать дополнительные карты в руки «ястребам» в США. Европа хочет, чтобы антитрамповские силы разгоняли для американской аудитории тезис о том, что Путин якобы не выполняет договоренности, достигнутые на встрече с главой Белого дома. По их замыслу, американский лидер и весь его электорат должны почувствовать себя обманутыми и проникнуться негативом в отношении российской стороны», – детализировал дипломат.

    «Стоит отметить, что заявления Мерца, сделанные не на собственной пресс-конференции, а во время встречи с Макроном, по его замыслу, призваны демонстрировать европейское единство. Однако в действительности в Европе нарастает раскол как внутри ЕС, так и среди политических сил в Германии и Франции. И Брюсселю не удастся замаскировать эти противоречия антироссийскими заявлениями или решить их путем эскалации украинского кризиса», – резюмировал Долгов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, «очевидно», не состоится. Глава немецкого правительства рассказал об этом в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон накануне заседания франко-германского совета министров, пишет Stern.

    По словам Мерца, такое развитие ситуации якобы противоречит тому, «о чем договорились президент США Дональд Трамп и Путин на прошлой неделе». За три дня до этого немецкий канцлер обвинил российского лидера в «стратегии затягивания времени» и в выставлении «совершенно неприемлемых» условий с точки зрения Киева и его западных партнеров.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что встреча Путина и Зеленского не обсуждалась в ходе саммита на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Эти слухи муссируются в первую очередь самим Зеленским и его европейскими спонсорами. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

    После этого, напомнил Лавров, Трамп позвонил российскому лидеру, и тот четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле. «Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс», – подчеркнул дипломат.

    29 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине

    Politico сообщила о планах европейских лидеров создать буферную зону на Украине

    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения, пишет Politico.

    Это предложение, по словам пяти европейских дипломатов, является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники рассматривают в качестве послевоенного сценария или сценария прекращения огня на Украине, говорится в материале газеты Politico.

    Официальные лица расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть реальная зона, и неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки, пишет издание.

    США, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне. Но тот факт, что официальные лица пытаются перекрыть полосу земли внутри Украины, чтобы добиться хрупкого мира, свидетельствует о том, что союзники по НАТО отчаянно нуждаются в разрешении войны.

    По мнению Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Пентагона, который курировал политику в Европе и НАТО при администрации Обамы, европейские чиновники хватаются за соломинку, так как пара британских и французских наблюдателей не удержат русских от реализации поставленных целей.

    Разделение имеет историческое значение. Европейские дипломаты воздерживаются от сравнения этого с тщательно охраняемым разделом между Северной и Южной Кореей, которые формально все еще воюют. Они больше сравнивают это с разделением Германии во время холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о ключевой роли модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.

    Западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    В Копенгагене европейские министры рассмотрят вариант отправки миротворцев из нейтральной страны для патрулирования границы и демилитаризованной зоны на Украине.

    30 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Белый дом заподозрил лидеров Европы в попытках срыва урегулирования на Украине

    Axios: Белый дом обвинил европейских лидеров в срыве украинского урегулирования

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме недовольны позицией ряда европейских лидеров, которые оказывают давление на Киев по вопросу территорий и мешают прогрессу переговоров, сообщает портал Axios.

    По данным источников Axios, высокопоставленные представители Белого дома считают, что отдельные лидеры европейских стран мешают поиску решения по Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что публично они поддерживают инициативы Дональда Трампа по урегулированию, но за закрытыми дверями стремятся заблокировать достигнутый прогресс на саммите России и США на Аляске.

    По данным портала, в Белом доме также уверены, что европейские лидеры оказывают давление на Киев, требуя от него согласиться на территориальные уступки, но считают такую позицию «нереалистичной». Кроме того, Белый дом поручил минфину подготовить перечень возможных санкционных мер, которые европейские государства могли бы принять в отношении России, сообщает издание.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы.

    30 августа 2025, 18:31 • Новости дня
    Каллас заявила о нехватке у Европы денег на Украину

    Каллас сообщила о колоссальном дефиците средств на финансирование Украины

    Каллас заявила о нехватке у Европы денег на Украину
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания глав МИД стран ЕС в Дании.

    Глава евродипслужбы Кая Каллас после встречи глав МИД в Дании рассказала, что министры отметили «колоссальный недостаток средств» и призвали искать новые источники финансирования, передает ТАСС.

    По словам Каллас, многие страны ЕС выступают за экспроприацию российских активов, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, где находится около 210 млрд евро. Она отметила, что для конфискации этих активов необходимо единогласное решение, которого пока нет.

    Каллас заявила, что часть стран ЕС пообещали «разделить риски» с Бельгией, которая опасается судебных исков со стороны России в случае незаконной экспроприации активов. Бельгия выступает категорически против немедленного присвоения российских средств и настаивает на их заморозке на неопределенный срок.

    Глава евродипслужбы также подчеркнула необходимость согласованного решения по судьбе замороженных российских активов до заключения мирного соглашения по Украине, поскольку после этого вопрос о дальнейшей судьбе этих средств станет еще более острым.

    Ранее Бельгия выступила против конфискации замороженных российских активов.

    Напомним, Киев с начала года получил более 10 млрд евро от доходов с замороженных российских государственных средств в Евросоюзе.

    МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством и подчеркивал, что меры Евросоюза затрагивают как частные, так и государственные российские средства.

    29 августа 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев

    Американист Дудаков: Меры Трампа сделают Киев и ЕС сговорчивее в украинском урегулировании

    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США при необходимости смогут оказать давление на Брюссель и Киев в части требований по ключевым аспектам урегулирования украинского кризиса. Для Европы у Белого дома имеются экономические рычаги, а придать сговорчивости Зеленскому помогут антикоррупционные расследования, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о недовольстве американского лидера из-за пробуксовки мирного урегулирования.

    «Трамп выказывает явное недовольство позициями европейских «ястребов» и украинского лобби, которые, по сути, сейчас являются главными противниками развития любых переговорных процессов по Украине. Формально Брюссель и Киев декларируют стремление к мирному урегулированию, но при этом выдвигают условия, которые практически не оставляют шансов для деэскалации», – заметил американист Малек Дудаков.

    В частности, аналитик напомнил про планы Европы создать буферную зону между Украиной и Россией, где бы располагались так называемые европейские миротворцы. «При этом, по замыслу Брюсселя, военные будут выполнять не миротворческие функции, а тренировать подразделения ВСУ. Эту инициативу очень сложно назвать приемлемой для Москвы. Потому очевидно, что такой сценарий рискует завести переговорный процесс в тупик», – посетовал он.

    «Кроме того, даже сами европейцы осознают свою неспособность проводить какие-либо «миротворческие операции» на Украине без помощи США. Потому Брюсселю необходимо убедить Трампа предоставить Европе поддержку в сфере разведданных, военной логистики, авиации, ПВО и общей координации. Но это, очевидно, расходится с планами главы Белого дома сокращать военное присутствие в Европе, переориентируясь на Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион для конкуренции с Китаем и противостояния Ирану», – заметил спикер.

    «Нельзя исключать, что Трамп пойдет на уступки Европе в отдельных вопросах, но в целом позиции Вашингтона и Брюсселя сильно расходятся, поэтому координация одних только европейцев по украинскому вопросу сейчас не выглядит логичной», – детализировал собеседник.

    «В этой ситуации многое будет зависеть от того, в какой степени Трамп сможет «продавить» Брюссель и Киев, а у США есть рычаги давления на них. Так, недавно Европе пришлось заключить невыгодное для себя торговое соглашение с американской стороной», – напомнил политолог.

    «Что касается Украины, то Вашингтон всегда может активизировать любой из многочисленных антикоррупционных треков, инициировать расследование того, как осваивались западные транши и какая их часть была разворована. Кроме того, Трамп может начать открыто поддерживать украинскую политическую оппозицию, которая сейчас активизируется и пытается бросить вызов Зеленскому и его команде», – акцентировал аналитик.

    «Судя по всему, рано или поздно Вашингтон проявит политическую волю к усилению давления на Киев – учитывая стремление администрации Трампа договориться с Москвой и получить возможность переориентироваться на другие направления. При таком сценарии стоит ожидать активизации переговорного трека. Если же не произойдет серьезных подвижек в диалоге американцев с европейцами и украинцами, то перспективы и сроки потенциального урегулирования начнут сдвигаться вправо», – резюмировал Дудаков.

    Ранее издание Atlantic со ссылкой на собственные источники сообщило о недовольстве президента США Дональда Трампа из-за пробуксовки мирного урегулирования украинского кризиса. По его мнению, этому способствуют некоторые члены Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов в России).

    В публикации отмечается, что форма возможного мирного соглашения остается неясной: США не взяли на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, но Белый дом оценивает возможность продолжения обмена разведданными с Киевом и потенциальную помощь в ПВО.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта», – сказано в статье.

    Накануне представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был «недоволен» атакой ВС России по объектам в Киеве, однако не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удары по российским нефтяным объектам. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европе не удалось раздуть скандал из ударов по украинской столице.

    30 августа 2025, 15:53 • Новости дня
    Венгрия оценила свои потери от конфликта на Украине

    Офис премьера Венгрии Орбана оценил потери от конфликта на Украине в 22,5 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовые потери Венгрии из-за конфликта на Украине и санкционной политики Евросоюза за три с половиной года превысили 22,5 млрд евро, заявил руководитель офиса премьер-министра Венгрии Антал Роган.

    О масштабах убытков от конфлика на Украине сообщил руководитель ведомства премьер-министра Венгрии Антал Роган, выступая на политическом фестивале «Транзит» в Тихани, передает ТАСС. По его словам, за три с половиной года дополнительные расходы из-за роста цен на энергоносители достигли 16 млрд евро. К этой сумме добавились затраты в 5 млрд евро, вызванные так называемой «военной инфляцией», то есть ростом процентных ставок.

    Роган особо отметил, что потери венгерских компаний, оставшихся без доступа к российскому рынку из-за санкций Евросоюза, оцениваются в 1,7–2,5 млрд евро. Всего Венгрия, по его словам, «заплатила более 9 трлн форинтов (22,5 млрд евро) за эту войну», а на каждую венгерскую семью приходится расход порядка 5,5 тыс. евро.

    Глава ведомства подчеркнул, что правительство Венгрии не ожидает скорого завершения конфликта и допускает его затяжной характер. Также он отметил, что, по мнению Будапешта, ЕС не заинтересован в мирном урегулировании на Украине, а экономическое бремя для страны почти не изменится при сохранении нынешней политики Брюсселя.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Венгрия начала судиться с Евросоюзом из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства заключается в блокировке канала помощи Киеву со стороны Европы.

    29 августа 2025, 11:54 • Новости дня
    Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву

    Политолог Ткаченко: США устали от трюков ЕС по очернению России

    Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Вой» европейских политиков после удара по Киеву в ночь на 28 августа был направлен исключительно на Дональда Трампа. Они не оставляют попыток вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена. Однако реакция администрации США показывает, что незамысловатый прием по очернению России не имеет успеха, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Европейские политики давно предпринимают попытки представить удары ВС России по военным целям на Украине в качестве атак на гражданскую инфраструктуру. Так, они разгоняли, в частности, истории с провокациями ВСУ в Краматорске, а также с якобы «российской» ракетой в польском Пшеводуве. Таких случаев – десятки. Но нельзя один и тот же трюк повторять бесконечное количество раз», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, именно этим объясняется нынешний провал ЕС и Британии в раздувании скандала из атаки по объектам в Киеве. «Объективные наблюдатели и неангажированные политики в США и в некоторых странах Европы просто устали от этого незамысловатого приема по очернению России», – пояснил эксперт.

    При этом «вой» европейских политиков объясним и направлен исключительно на американского президента. «Ситуация на фронте для ВСУ близка к катастрофической. Поэтому европейцы, лишенные возможности усилить помощь Украине, могут лишь пробовать вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена – а именно активнее поддерживать Киев, «угрожать» Москве и «оказывать на нее давление», – детализировал Ткаченко.

    Между тем попытка Европы создать шум вокруг ударов ВС России может сыграть против украинских представителей во главе с Андреем Ермаком, которые приехали в Штаты обсуждать «гарантии безопасности» с помощником Трампа Стивом Уиткоффом. «Да и в целом действия европейцев откровенно мешают реализации стратегии Трампа в отношениях с Россией», – заключил Ткаченко.

    Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп был «недоволен» ударами ВС России по объектам в Киеве, однако он не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удар по российским нефтяным объектам.

    По ее словам, президент США «продолжает внимательно следить за ситуацией». «Возможно, обе стороны этой войны не готовы положить ей конец самостоятельно. Трамп хочет, чтобы она закончилась», – сказала Ливитт, ее слова приводит ТАСС.

    Одновременно с заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он полагает, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. По мнению немецкого политика, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в ночь на 28 августа ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Как заявили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Примечательно, что западная пресса ухватилась за эту тему и писала об ударе как о «срыве и тупике миротворческих усилий» президента США Дональда Трампа. Так, в Bloomberg на основе данных Воздушных сил ВСУ Украины посчитали, что атака стала второй по масштабу в этом году.

    Лидеры Европы «провели утро, пытаясь дозвониться до Трампа», отметило издание Politico. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что здание миссии Евросоюза в столице Украины повреждено после ночных авиаударов. Там «выбиты окна и обвалился потолок», уточнила еврокомиссар по реагированию на кризисы Аджа Лябиб.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «никакая дипломатическая миссия не должна быть мишенью», и объявила о вызове и. о. постоянного представителя России при ЕС. О решении вызвать российского дипломата после ночных ударов также объявил МИД Британии. Согласно заявлению премьер-министра Кира Стармера, в результате атак было повреждено здание Британского совета (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ).

    Российские войска наносят удары только по военным объектам, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ущерб гражданской инфраструктуре стал результатом применения украинских систем ПВО и средств РЭБ. Дипломат также обратила внимание, что позиция официальных представителей ЕС после ночных ударов резко контрастирует с отсутствием реакции стран – членов блока на украинские обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России.

    На этом фоне любопытен материал журнала The Atlantic. Издание пишет, что Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований и считает, что им нужно признать необходимость для Украины уступить часть территории, чтобы положить конец конфликту.

    29 августа 2025, 05:28 • Новости дня
    Рейс Сочи – Москва «Уральских авиалиний» задержали более чем на десять часов

    Tекст: Ирма Каплан

    Пассажиры рейса Сочи – Москва компании «Уральские авиалинии» вернулись в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту, им предоставили питание и размещение после возвращения самолета в аэропорт вылета.

    Согласно данным онлайн-табло на сайте «Уральских авиалиний», вылет самолета рейсом Сочи – Москва (Домодедово) должен был состояться в 20.05 мск 28 августа, прилет – в 23.25. Теперь вылет указан в 6.45 мск, прилет – в 10.05 29 августа.

    «Рейс U6-378 по маршруту Сочи – Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Авиакомпания оперативно отправила в Сочи резервный самолет. Пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам России (ФАП-82), включая обеспечение напитками, горячим питанием, размещением в гостиницах», – заявили ТАСС в пресс-службе «Уральских авиалиний».

    Там добавили, что рейс вернулся в аэропорт вылета, в Сочи, предположительно «из-за отказа одного из двигателей». Поскольку ранее сообщалось, что борт экстренно вернулся якобы из-за отказа двигателя при взлете, в авиакомпании уточнили, что  экипаж выполнил посадку лайнера благополучно.

    Как писала 21 августа газета ВЗГЛЯД, самолет, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, был вынужден срочно сесть в Минеральных Водах после потери сознания 56-летним пассажиром.

    30 августа 2025, 18:06 • Новости дня
    Бельгия выступила против любой конфискации замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов ввиду угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза.

    Бельгия выступает против любых форм экспроприации замороженных российских активов из-за опасений подрыва финансовой стабильности в Европе, передает ТАСС.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такие действия могут подорвать финансовое доверие к европейской системе и создать системный риск для всего Евросоюза.

    Глава МИД подчеркнул, что активы должны оставаться замороженными, пока Россия «не оплатит весь ущерб Украине».

    Прево напомнил, что доходы от реинвестирования российских активов уже распределены Еврокомиссией до 2040 года, так как на этот срок под них Украине были выданы военные кредиты «группы семи» почти на 50 млрд евро. В случае экспроприации Еврокомиссии пришлось бы искать европейские средства для погашения этих кредитов и выплаты процентов.

    Ранее Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    29 августа 2025, 04:26 • Новости дня
    Сняты временные ограничения полетов в калужском аэропорту Грабцево

    Сняты временные ограничения полетов в аэропорту Калуги

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения полетов в аэропорту Калуги сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Аэропорт Калуги (Грабцево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром перенаправлен один самолет.

    Напомним, временные ограничения полетов были объявлены в аэропорту Калуги поздним вечером четверга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять БПЛА самолетного типа над Курской и Брянской областей, а также над Черным морем вечером четверга.

    30 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна

    Юморист Петросян обратился к врачам из-за обострившихся сердечных проблем

    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитый юморист почувствовал сильные боли в груди и проблемы с дыханием на фоне хронической гипертонии.

    Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за обострившихся проблем с сердцем, передает Лента.Ру.

    По информации издания, 79-летний артист обратился за медицинской помощью, пожаловавшись на боли в груди и затрудненное дыхание. Проблемы появились на фоне диагностированной ранее гипертонии.

    «Врачи запретили ему сильные физические нагрузки и порекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертами», – говорится в сообщении. Медики дали рекомендации по снижению активности и посоветовали ограничить участие в публичных мероприятиях.

    Ранее сообщалось, что поликлиника потеряла Петросяна. В апреле артист уже обращался к врачам из-за сильного кашля и высокой температуры. Тогда у него заподозрили бронхит и легкую форму коронавируса, однако впоследствии супруга артиста заверила, что он чувствует себя хорошо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная поликлиника в районе Хамовники пытается связаться с Евгением Петросяном для записи на обязательное медицинское обследование. Минюст обратился в суд с требованием взыскать 582 тыс. рублей за не полностью оплаченную экспертизу по делу о разделе имущества Петросяна и Степаненко. Суд лишил Викторину Петросян права пользования квартирой на Ростовской набережной в Москве, решение Хамовнического суда признано законным Мосгорсудом.

    29 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии

    Euractiv сообщил о планах ЕС обсудить новые санкции против Индии и Китая

    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против компаний из Индии и Китая на фоне почти полного исчерпания ограничительных мер против России.

    Евросоюз практически исчерпал возможности дальнейших санкций против России, сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ и неназванных чиновников. В связи с этим министры ЕС намерены обсудить расширение санкционных мер, включив в них структуры из Китая и Индии.

    По данным портала, это связано с давлением со стороны США, а также с тем, что предыдущие пакеты ограничений уже затрагивали индийские и китайские компании. В частности, под санкции попали индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка. Теперь список компаний и организаций из этих стран может быть значительно расширен.

    В сообщении отмечается: «Чиновники ЕС в частном порядке признают, что приближаются к пределу мер, которые затрагивают только Москву». При этом Евросоюз продолжает работать над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины, несмотря на резкую критику такого подхода со стороны России.

    МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством и подчеркивал, что меры ЕС касаются не только частных, но и государственных российских средств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия оставляет за собой право не возвращать средства западных стран, находящиеся на территории РФ, если последует конфискация российских активов на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США повысили пошлины на импорт из Индии до 50%. Кая Каллас предложила расширить европейские санкции на энергетический сектор России по аналогии с американскими мерами. Китайское министерство иностранных дел заявило о заинтересованности в улучшении отношений с Индией и отсутствии скрытой дипломатии между странами.

    30 августа 2025, 11:23 • Новости дня
    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»

    Актрису Бортич внесли в «Миротворец» за съемки в Крыму для «Викинга»

    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»
    @ bortich

    Tекст: Денис Тельманов

    Актриса Александра Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ и признан экстремистским). Поводом для внесения стало ее участие в съемках фильма «Викинг» в Крыму, который Киев считает «нарушением госграницы».

    Данные о включении Александры Бортич в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ). появились в начале августа, передает РИА «Новости». В качестве причины указали «сознательное нарушение государственной границы Украины» – актриса участвовала в съемках фильма «Викинг» в российском Крыму.

    Сайт «Миротворец» получил известность публикациями персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также граждан, которых он называет «изменниками родины». Весной 2016 года ресурс опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, с указанием контактов, после чего часть из них столкнулась с угрозами.

    Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала такие действия «тревожным шагом», который усугубляет ситуацию вокруг безопасности журналистов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осуждала публикации «Миротворца» как «прямой призыв к расправе над журналистами». В базе ресурса также фигурируют сведения о ряде российских культурных деятелей и других граждан разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша включили в базу скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец». Российского актера Павла Деревянко занесли в тот же список. Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу за публичную поддержку России.

    Концерт для гостей саммита ШОС начался с советской песни
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    Польских байкеров задержали после провокации у мемориала в Тверской области
    СМИ: Украина запретила хасидам сентябрьское паломничество в Умань
    Женщина погибла после падения с трубы ТЭЦ в Петербурге
    В Госдуме назвали допустимую стоимость подарка учителю в России
    Стало известно о документе, который подписала Наговицина перед восхождением

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

