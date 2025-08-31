Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.4 комментария
Мерц заявил, что Германия спасла НАТО увеличением оборонных долгов
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что увеличение заимствований на оборону позволило Германии предотвратить возможный распад НАТО в критический момент.
Германия смогла предотвратить распад НАТО, увеличив объем государственных заимствований на оборонные нужды, заявил канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». По его словам, ключевым фактором стало решение властей выделять 3,5% ВВП на оборону ФРГ и 1,5% – на необходимую инфраструктуру.
Мерц отметил: «По сути, мы смогли сохранить НАТО благодаря нашему решению. Я же был на саммите НАТО в Гааге. Если бы мы не изменили основной закон и не были бы готовы выделить 3,5% ВВП на оборону ФРГ и 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распалась бы в тот день. Мы предотвратили это».
Канцлер признал, что это решение противоречит его предвыборным обещаниям, но подчеркнул, что ситуация в мире «кардинально» изменилась. При этом он отметил наличие проблемы с ростом долгового бремени страны, вызванного дополнительными расходами на оборону.
В марте Бундесрат позволил Германии ослабить долговой тормоз для финансирования расходов на оборону, что включает создание инфраструктурного фонда на 500 млрд евро.