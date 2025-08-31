Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.2 комментария
ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Запорожской области
В селе Великая Знаменка на Украине был нанесен удар по машине скорой помощи с использованием беспилотника, автомобиль полностью уничтожен огнем, пострадавших нет.
Инцидент произошел в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, передает РИА «Новости». Минздрав России сообщил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал автомобиль скорой помощи на подстанции. В результате удара машина полностью сгорела, однако никто не пострадал.
В Минздраве подчеркнули: «Уверены, что ответственные за целенаправленные атаки на объекты здравоохранения не останутся безнаказанными».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество. Жертв и пострадавших не зарегистрировали.