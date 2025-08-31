Министр обороны Израиля подтвердил ликвидацию пресс-секретаря ХАМАС Убейды

Tекст: Дарья Григоренко

«Представитель террористической группировки ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе. Мои поздравления Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности с идеальным исполнением операции», – написал Кац в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Абу Убейда был отправлен «на встречу со всеми ликвидированными членами оси зла из Ирана, Газы, Ливана и Йемена на дне ада». Министр также пообещал, что по мере усиления кампании в Газе израильские военные продолжат устранять лидеров ХАМАС, пишет ТАСС.

Кац заявил, что вскоре еще больше «преступных сообщников» Абу Убейды из ХАМАС «присоединятся к нему». Операция против пресс-секретаря ХАМАС была проведена, по словам министра, на высоком профессиональном уровне, и Израиль намерен продолжать такие действия.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о проведенной атаке на одну из ключевых фигур военного крыла ХАМАС в секторе Газа, выразив надежду на успешный исход операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по Сане в четверг. Авиаудар совпал с прямой трансляцией обращения главы движения «Ансар Аллах» Абдель Малека аль-Хуси.