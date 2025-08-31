Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.0 комментариев
Нетаньяху подтвердил атаку Израиля на представителя ХАМАС Абу Убейду
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о проведенной атаке на одну из ключевых фигур военного крыла ХАМАС в секторе Газа, выразив надежду на успешный исход операции.
Нетаньяху подтвердил атаку на представителя военного крыла движения ХАМАС Абу Убейду, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что операция была проведена совместно Армией обороны Израиля и Службой общей безопасности (ШАБАК).
Выступая на заседании правительства, Нетаньяху заявил: «В ходе совместной операции Служба общей безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛ атаковали представителя ХАМАС ... Абу Убейду. Мы до сих пор не знаем окончательного результата, и я надеюсь, что его больше нет с нами. Я обращаю внимание, что со стороны ХАМАС нет никого, кто мог бы разъяснить этот вопрос».
Премьер также отметил, что Израиль ликвидировал большую часть руководства йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) и других высокопоставленных военных. Нетаньяху добавил, что Израиль намерен продолжать давление на руководителей хуситов в столице Йемена Сане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по Сане в четверг. Авиаудар совпал с прямой трансляцией обращения главы движения «Ансар Аллах» Абдель Малека аль-Хуси.