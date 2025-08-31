Нетаньяху подтвердил атаку Израиля на представителя ХАМАС Абу Убейду

Tекст: Ольга Иванова

Нетаньяху подтвердил атаку на представителя военного крыла движения ХАМАС Абу Убейду, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что операция была проведена совместно Армией обороны Израиля и Службой общей безопасности (ШАБАК).

Выступая на заседании правительства, Нетаньяху заявил: «В ходе совместной операции Служба общей безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛ атаковали представителя ХАМАС ... Абу Убейду. Мы до сих пор не знаем окончательного результата, и я надеюсь, что его больше нет с нами. Я обращаю внимание, что со стороны ХАМАС нет никого, кто мог бы разъяснить этот вопрос».

Премьер также отметил, что Израиль ликвидировал большую часть руководства йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) и других высокопоставленных военных. Нетаньяху добавил, что Израиль намерен продолжать давление на руководителей хуситов в столице Йемена Сане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по Сане в четверг. Авиаудар совпал с прямой трансляцией обращения главы движения «Ансар Аллах» Абдель Малека аль-Хуси.