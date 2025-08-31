NYT: Подозреваемому в стрельбе в Монтане предъявили обвинения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times, подозреваемый в стрельбе в баре города Анаконда в штате Монтана обвинен в убийстве по четырем эпизодам. Трагедия произошла 1 августа, когда в результате нападения погибли четыре человека, среди которых сотрудник бара. 45-летний Майкл Пол Браун, бывший военный с психическими расстройствами, стал фигурантом дела и пытался скрыться после происшествия.

В публикации отмечается, что Браун находился в бегах неделю и был задержан 8 августа правоохранителями, в том числе агентами ФБР. На момент задержания у него было оружие. В операции по поиску участвовали более 200 сотрудников полиции.

Прямо из судебных документов газета приводит: «Ветеран армии США, подозреваемый в побеге после убийства четырех человек в баре в Монтане, что повлекло за собой недельную облаву, был обвинен в убийстве по четырем эпизодам».

По информации издания, Браун содержится под стражей и должен предстать перед судом 3 сентября. По законам штата Монтана ему может грозить смертная казнь, однако пока неясно, будет ли прокуратура требовать это наказание.

Браун служил в Сухопутных войсках США с 2001 по 2005 год, участвовал в операции в Ираке и позже был нацгвардейцем Монтаны. Родственники заявляли, что у него были продолжительные психические проблемы после службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стрелок ранил пять американских военных на базе Форт Стюарт в Соединенных Штатах. В результате стрельбы в баре города Анаконда в штате Монтана погибли четыре человека. О происшествии в баре Монтаны ранее сообщило агентство AP.