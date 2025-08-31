Генсек Совета Европы Берсе госпитализирован

Tекст: Антон Антонов

По официальному заявлению организации, состояние Берсе не вызывает опасений, однако он останется под медицинским наблюдением несколько дней в качестве меры предосторожности, передает РИА «Новости».

Берсе не примет участие в Бледском стратегическом форуме в Словении, хотя прежде планировал, власти страны уведомлены об изменениях. Пока нет определенности в вопросе, сможет ли генсек присутствовать на мероприятиях, намеченных на следующую неделю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Швейцарии Берсе был избран новым генеральным секретарем Совета Европы в 2024 году.