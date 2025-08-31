Петербург не стал вводить новые ограничения на продажу алкоголя 1 сентября

Tекст: Антон Антонов

Комитет по промышленной политике сообщил, что в городе 1 сентября не планируется вводить «запрет на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», пишет 78.ru.

В Ленинградской области с 1 сентября изменяется график продажи спиртосодержащей продукции – реализовывать ее можно будет только с 11.00 до 22.00. В Петербурге такой режим уже действует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Подмосковья запретили с 1 сентября розничную продажу алкоголя во дворах жилых домов. С 1 сентября лицензию на продажу алкоголя смогут получить только магазины с отдельным входом со стороны улицы.



