Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Tекст: Антон Антонов

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения», – приводится текст поздравления на сайте Кремля.

В поздравлении Путин отметил, что Лукашенко заслужил искреннее уважение у граждан обеих стран благодаря многолетней деятельности на посту главы государства. Президент России подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Лукашенко в развитие партнерских отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также в защиту общих интересов Москвы и Минска на международной арене.

Путин также отметил важность личных товарищеских отношений с Лукашенко, которые позволяют откровенно обсуждать сложные вопросы и принимать решения в интересах обоих народов.

Президент России выразил уверенность, что конструктивный диалог и совместная работа по развитию двусторонних связей, укреплению Союзного государства и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве будут продолжены.

«Желаю Вам, дорогой Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 августа Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам. Лукашенко начал рабочий визит в Китай, куда также ожидается скорое прибытие Путина.