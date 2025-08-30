То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравление по случаю дня рождения, отметив его значительный личный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.
«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения», – приводится текст поздравления на сайте Кремля.
В поздравлении Путин отметил, что Лукашенко заслужил искреннее уважение у граждан обеих стран благодаря многолетней деятельности на посту главы государства. Президент России подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Лукашенко в развитие партнерских отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также в защиту общих интересов Москвы и Минска на международной арене.
Путин также отметил важность личных товарищеских отношений с Лукашенко, которые позволяют откровенно обсуждать сложные вопросы и принимать решения в интересах обоих народов.
Президент России выразил уверенность, что конструктивный диалог и совместная работа по развитию двусторонних связей, укреплению Союзного государства и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве будут продолжены.
«Желаю Вам, дорогой Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», – сказал Путин.
