Наваны вступающие в силу в сентябре законы

Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах

Tекст: Денис Тельманов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, вступающих в силу в сентябре, передает РИА «Новости». В числе инициатив – комплекс мер по борьбе с мошенничеством: вводится «период охлаждения» для кредитов, возможность самозапрета на выдачу кредита через МФЦ, а также новые способы подтверждения переводов и получения наличных.

По словам Володина, банки теперь обязаны предоставлять правоохранительным органам информацию по счетам и операциям граждан и юридических лиц по внесудебному порядку при расследовании уголовных дел. Операторам связи предписано прекращать возврат средств с мобильных устройств при подозрении на совершение преступления.

С первого сентября усиливается контроль за мигрантами – повышаются пошлины, вводятся новые требования для регистрации, дактилоскопии, фотографирования и мониторинга геолокации в Москве и области. В Москве запускается эксперимент по учету иностранных граждан через мобильное приложение, чтобы повысить прозрачность учета и снизить уровень нелегальной миграции.

Также с сентября запрещается навязывать дополнительные платные услуги и работы, а организации, управляющие многоквартирными домами, обязаны предоставлять собственникам единый перечень сведений о деятельности для годовых отчетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России введены новые законы и меры для борьбы с нелегальной миграцией, что привело к снижению количества разрешений на проживание и росту числа депортаций нарушителей.

Президент России подписал закон о снижении вдвое государственной пошлины на нотариальное оформление дарения недвижимости между близкими родственниками. Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.