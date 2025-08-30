Наваны вступающие в силу в сентябре законы

Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?6 комментариев
Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах
С первого сентября в России начинают действовать новые законы, в числе которых комплекс мер по защите граждан от мошенников и новые правила для мигрантов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, вступающих в силу в сентябре, передает РИА «Новости». В числе инициатив – комплекс мер по борьбе с мошенничеством: вводится «период охлаждения» для кредитов, возможность самозапрета на выдачу кредита через МФЦ, а также новые способы подтверждения переводов и получения наличных.
По словам Володина, банки теперь обязаны предоставлять правоохранительным органам информацию по счетам и операциям граждан и юридических лиц по внесудебному порядку при расследовании уголовных дел. Операторам связи предписано прекращать возврат средств с мобильных устройств при подозрении на совершение преступления.
С первого сентября усиливается контроль за мигрантами – повышаются пошлины, вводятся новые требования для регистрации, дактилоскопии, фотографирования и мониторинга геолокации в Москве и области. В Москве запускается эксперимент по учету иностранных граждан через мобильное приложение, чтобы повысить прозрачность учета и снизить уровень нелегальной миграции.
Также с сентября запрещается навязывать дополнительные платные услуги и работы, а организации, управляющие многоквартирными домами, обязаны предоставлять собственникам единый перечень сведений о деятельности для годовых отчетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России введены новые законы и меры для борьбы с нелегальной миграцией, что привело к снижению количества разрешений на проживание и росту числа депортаций нарушителей.
Президент России подписал закон о снижении вдвое государственной пошлины на нотариальное оформление дарения недвижимости между близкими родственниками. Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.