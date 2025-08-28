  • Новость часаБудапешт оспорил решение ЕС использовать активы России для Украины
    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»
    В Пентагоне высказались о влиянии СВО на ядерный арсенал России
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай
    Захарова оценила признания экс-главы USAID о финансировании Молдавии
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен под Колодезями ДНР
    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу в Одессе
    Роскосмос опроверг слухи о продаже корпорации «Энергия»
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    28 августа 2025, 06:44 • Новости дня

    Польша подняла истребители из-за активности России на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Польши привели в готовность авиацию и системы ПВО, усилив наблюдение на границе с Украиной, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

    Авиация Польши и союзных сил приступила к выполнению задач на фоне активности России на Украине, передает РИА «Новости». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. В официальном сообщении отмечено: «Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности». Польские военные подчеркнули, что эти меры направлены на обеспечение безопасности в районах, прилегающих к «уязвимым территориям». Командование добавило, что следит за обстановкой и готово оперативно реагировать на возможные инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. Польские власти отвергли сообщения о нехватке средств для покраски истребителей F-16. Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства российским самолетом.

    27 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    27 августа 2025, 22:22 • Видео
    Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    27 августа 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
    Российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 400 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии возле Кондратовки, Старой Гуты, Павловки, Андреевки, Юнаковкиа и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре бронемашины, семь артиллерийских орудий и две станции РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами и пять складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Изюма, Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ у Александро-Шультино, Серебрянки и Дружковки в ДНР.

    При этом противник потерял до 190 военнослужащих и танк. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Великомихайловки, Березового, Гавриловки, Сосновки, Январского в Днепропетровской области и Новогригоровки в Запорожской области.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ. Уничтожены склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Новотроицкого в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ. Уничтожены три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области

    До этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    27 августа 2025, 07:11 • Новости дня
    Грабивших магазины в Судже боевиков ВСУ перебросили на харьковское направление
    Грабивших магазины в Судже боевиков ВСУ перебросили на харьковское направление
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, причастные к грабежам магазинов и похищениям гражданских в Судже, оказались переброшены на новое направление боевых действий, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые ранее совершали похищения и грабежи в Судже Курской области, были переброшены на харьковское направление, передает РИА «Новости». По информации российских силовых структур, эти подразделения сейчас действуют на участке в районе населенных пунктов Хатнее и Амбарное.

    Собеседник агентства уточнил, что бойцы 61-й бригады ранее участвовали в рейде на территорию Курской области, где «массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже». Он отметил: «Большинство из них там и остались до сих пор».

    Именно эти военные стали известны по видеозаписям из магазина «Пятерочка» в Судже, которые распространились в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ использовали жилые дома в Судже для прикрытия артиллерии. Новые кадры появились из освобожденного магазина «Пятерочка» в Судже.

    27 августа 2025, 08:07 • Новости дня
    Марочко сообщил о выходе ВС России за пределы Часова Яра

    Российские войска зачистили северо-запад Часова Яра в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российской армии провели зачистку северо-западной окраины Часова Яра в ДНР и заняли позиции за городом, взяв новые высоты, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения зачистили северо-западную окраину Часова Яра в Донецкой Народной Республике и вышли за пределы города, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что армия России также улучшила тактическое положение севернее населенного пункта Ступочки.

    Он заявил: «В ходе активных боевых действий наши подразделения зачистили северо-западную окраину Часова Яра в ДНР и вышли за его пределы. Кроме того, ВС РФ улучшили тактическое положение севернее населенного пункта Ступочки».

    Эксперт уточнил, что у Майского российские военные заняли ряд ключевых высот, что позволило расширить зону контроля. Также между Майским и Николаевкой бойцы взяли под физический контроль участок трассы длиной 3 км, что увеличило возможности по переброске техники и обеспечению позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Бойцы для освобождения Часова Яра прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.

    27 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Взрывы вызвали пожар на предприятии в Чернигове на Украине

    Пожар вспыхнул на предприятии в Чернигове после двух взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На одном из предприятий Чернигова произошли два взрыва, после которых начался пожар, сообщил в своем Telegram-канале глава военной городской администрации Дмитрий Брижинский.

    Пожар возник на предприятии в Чернигове после серии взрывов, передает ТАСС.

    Глава военной городской администрации Дмитрий Брижинский сообщил в своем Telegram-канале: «На предприятии в Чернигове произошел взрыв, в результате чего вспыхнул пожар». Позже появилась информация, что на том же объекте произошел повторный взрыв.

    Сообщается, что в этот момент в Черниговской области действовало предупреждение о воздушной тревоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области повреждены два объекта критической инфраструктуры. Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах.

    27 августа 2025, 07:04 • Новости дня
    На севере Украины после серии взрывов повредили объекты инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия ночных взрывов в Сумской области привела к отключениям электроэнергии, нарушению работы транспорта и снижению давления воды в городе, сообщил глава областной администрации Олег Григоров.

    Несколько объектов инфраструктуры были повреждены после серии ночных взрывов в Сумской области, передает ТАСС. Глава областной администрации Олег Григоров заявил: «Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы».

    По сообщениям местных СМИ, в Сумах зафиксировано не менее восьми взрывов, некоторые районы города остались без электроэнергии. В Ахтырке произошло четыре взрыва, после чего также отмечены перебои с подачей электричества.

    Из-за перебоев с электричеством предприятие «Электроавтотранс» временно ограничило движение общественного транспорта, оставив на маршрутах только автобусы. Водоснабжение в городе осуществляется с пониженным давлением по специальному графику, сообщили в местном водоканале.

    В регионе продолжает действовать воздушная тревога. Сирены также включены в Днепропетровской и Черниговской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Владимир Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах.

    27 августа 2025, 09:09 • Новости дня
    Боец сообщил о готовившихся ВСУ диверсиях с отравленной провизией

    Военный рассказал об обнаружении отравленной еды среди трофеев в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Александро-Шультино выявлены запасы провизии, замаскированные под российские, которые предположительно готовили для диверсий с использованием химикатов, рассказал военнослужащий 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным «Бульдог».

    По его словам, ВСУ готовили диверсии с использованием отравленной провизии в районе Александро-Шультино в ДНР, передает РИА «Новости».

    «Бульдог» добавил, что украинские диверсанты подделывали бутылки с водой и печенья под российские, чтобы замаскировать отравляющие вещества.

    «Заняли позиции противника и на позициях противника нашли бутылки и печенья, предполагаемо, украинского производства, но сделаны под наши. И как мы подозреваем, что противник собирался сбрасывать эти все химические составы на наши позиции. Да, противник маскировал все бутылки под наши для того, чтобы наши люди, наши бойцы все это без зазрения, без страха брали», – сообщил «Бульдог».

    Военнослужащий добавил, что на телефонах, изъятых у уничтоженных украинских бойцов, было найдено видео, где фиксируется процесс заливки неизвестной жидкости в бутылки и дальнейшая маскировка их под воду российских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появились фотографии украинских боевиков, замаскированных под бойцов спецназа России. Российские войска уничтожили диверсантов ВСУ под Горловкой. Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    27 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и местам сборки БПЛА.

    Кроме того, удары наносились по радиолокационной станции ПВО ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 162 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 826 беспилотников, 625 ЗРК, 24 817 танков и других бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 968 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 480 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб.

    В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины.

    27 августа 2025, 08:31 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черкасской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы атаковали тренировочный лагерь и инфраструктуру ВСУ в Черкасской и Харьковской областях, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    По информации координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удары были нанесены по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил: «Черкасская область, 2.18 – удары по Драбову и окрестностям. По тренировочному лагерю».

    Кроме того, удары были зафиксированы также по объектам ВСУ в Харьковской области. По словам Лебедева, атаки произошли в Изюмском, Лозовском, Харьковском районах, а также по Мерефе. Он отметил, что «хорошее попадание» было нанесено по цеху, где осуществлялась сборка беспилотников. Также отмечается, что всего зафиксировано пять эпизодов ударов по инфраструктуре и промышленным объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье ранее сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Оно также заявило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    27 августа 2025, 08:17 • Новости дня
    Нанесен удар по складу снабжения ВСУ в Полтавской области

    Крупный склад и хаб снабжения ВСУ уничтожены ударом в Полтавской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара в Полтавской области был уничтожен крупный склад и логистический центр, которые использовались вооруженными силами Украины для снабжения своих подразделений, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По информации координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, был нанесен удар по крупному складу и хабу снабжения ВСУ в Полтавской области, передает РИА «Новости».

    Ранее российская армия нанесла удары по местам сборки, хранения и запуска беспилотников силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    Неделю назад в Павлограде также был нанесен удар по территории между двумя заводами, где находились склады боеприпасов и осуществлялась сборка беспилотников для ВСУ.

    27 августа 2025, 07:18 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ из укрепрайонов у Торского в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные смогли продвинуться по трем направлениям у Торского, выбив украинские войска из укрепленных позиций и заняв новые рубежи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

    По его словам, российские бойцы выбили украинские вооруженные силы из укрепрайонов на трех направлениях в районе Торского в ДНР, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что после серии комбинированных ударов российские войска уничтожили ряд укрепрайонов противника в Торском и его окрестностях. Эта операция позволила подразделениям ВС РФ продвинуться сразу по трем направлениям на данном участке фронта.

    Марочко отметил, что из-за плотного натиска российских бойцов украинские формирования были вынуждены оставить позиции в полутора километрах от прибрежной зоны реки Желобок. В результате увеличилось межпозиционное пространство между сторонами.

    Кроме того, по информации эксперта, российские войска заняли все лесополосы к юго-востоку от Торского и продолжают развивать успех в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, выделив освобождение поселка Торское и продвижение к другим населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что осложнило положение украинских войск у Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.

    28 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Наемники ВСУ отказались от выполнения задач в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные наемники в составе ВСУ массово отказываются от выполнения боевых задач в районе Покровского после первого выхода на позиции и разрывают контракты.

    Иностранные наемники в рядах ВСУ начали отказываться от выполнения боевых задач после первого выхода в район населенного пункта Покровское, пишет РИА «Новости». Колумбийские наемники, по словам собеседника агентства, заявили о нежелании продолжать участие в операциях после первого столкновения с российскими силами. Кроме того, часть наемников решила разорвать контракты с украинской армией и прекратить военную службу.

    Силовики отмечают, что латиноамериканцев нередко привлекают к службе обещаниями значительных выплат и комфортных условий, однако на практике они сталкиваются с тяжелыми условиями и плохим отношением командования. По информации источника, иностранцы часто используются как «пушечное мясо» и нередко погибают, при этом компенсации семьям, как правило, не выплачиваются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь. Эксперт Санчес отметил случаи невыплаты компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.

    28 августа 2025, 06:29 • Новости дня
    Марочко сообщил об усилении атак ВСУ на западе ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала недели украинские военные начали активные наступательные действия на обширном участке фронта в Луганской и Донецкой республиках, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские войска усилили атаки на западных рубежах Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Марочко сообщил, что наступательные действия отмечены на фронте шириной более двадцати километров. Активизация ВСУ наблюдается в районах Нововодяного и Петровского Кременского муниципального округа ЛНР, а также рядом с Новомихайловкой, Редкодубом и Карповкой в соседней ДНР.

    Марочко отметил: «Ширина участка фронта, на которой усилились штурмы боевиков, составляет более 20 км».

    По его оценке, украинские подразделения пытаются перенять опыт российских сил, внедряя тактику «тысячи порезов», заключающуюся в постепенном давлении по всей линии боевого столкновения с целью ослабить противника и найти уязвимые места для нанесения основного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель ЛНР Андрей Марочко сообщил о продвижении российских войск у населенного пункта Ставки в ДНР. Он также отметил рост случаев дезертирства среди украинских военных на этом направлении. Марочко рассказал о начале зачистки населенного пункта Среднее в ДНР.

    28 августа 2025, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За минувшие сутки российские войска группировки «Север» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях, нанеся противнику потери свыше 190 человек.

    Группировка войск «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер». В Сумской области российская авиация, расчеты БпЛА «Герань-2» и артиллерия нанесли комплексное огневое поражение по позициям ВСУ. Штурмовые группы ВДВ продвинулись в Юнаковке и лесополосах, несмотря на три контратаки противника, в ходе которых ВСУ не удалось вернуть позиции.

    В Юнаковке российские военные заняли лесополосу, продвинувшись до 400 м в юго-западном направлении. Противник пытался контратаковать в районах Алексеевки и Новоконстантиновки, но все атаки были отражены. Подразделения 110 омбр ВСУ выведены из-за серьезных потерь, командный пункт поражен ракетным ударом, есть погибшие и тяжелораненые среди командования.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений нет, активно работает российская авиация. В Харьковской области продолжаются ожесточённые бои в Волчанске и районе Синельниково. Противник пытается вернуть утраченные позиции, восстановив боеспособность 154 омбр, однако российские силы продвинулись вглубь леса до 400 м.

    В Волчанске российские штурмовые группы, преодолев сопротивление противника, продвинулись на 100 м на левом берегу реки Волчья. На участке Меловое-Хатнее удалось продвинуться на 200 м при поддержке авиации и расчетов ТОС-1А, уничтожен украинский БТР. На Липцовском направлении изменений нет, но выявлены и поражены временные пункты дислокации противника.

    За сутки потери ВСУ составили более 190 человек, из них свыше 110 в Сумской области и более 80 в Харьковской. Были уничтожены бронетехника, артиллерия, беспилотники, склады боеприпасов и материальных средств, а также пункты связи и управления на разных участках фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в районе Юнаковки угрожали своим подчиненным обстрелами с использованием FPV-дронов. Украинские формирования предприняли неудачную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.

