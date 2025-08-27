Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Приговоренных за взятки петербургских генералов МВД лишили званий в суде
Хамовнический суд Москвы лишил бывшего сотрудника МВД Сергея Умнова звания генерал-лейтенанта, а званий генерал-майора лишились Иван Абакумов и Алексей Семенов.
Умнов по решению суда также лишен государственных наград, передает ТАСС.
Иван Абакумов получил 11,5 года строгого режима и штраф в 25 млн рублей, он лишен звания генерал-майора. Алексей Семенов приговорен к 10,5 года лишения свободы с утратой звания генерал-майора полиции. Оба лишены государственных наград.
Хамовнический районный суд Москвы признал Умнова виновным в получении взяток и приговорил к 12 годам строгого режима.
В 2022 году сообщалось, что фигурантами уголовного дела, возбужденного в июне 2020 года, стали помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов.
По данным следствия, с 2012 по 2019 год фигуранты дела использовали имущество, приобретенное на средства фонда содействия программам ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, для личных целей.