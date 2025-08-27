Приговоренных за взятки петербургских генералов МВД лишили званий в суде

Tекст: Алексей Дегтярев

Умнов по решению суда также лишен государственных наград, передает ТАСС.

Иван Абакумов получил 11,5 года строгого режима и штраф в 25 млн рублей, он лишен звания генерал-майора. Алексей Семенов приговорен к 10,5 года лишения свободы с утратой звания генерал-майора полиции. Оба лишены государственных наград.

Хамовнический районный суд Москвы признал Умнова виновным в получении взяток и приговорил к 12 годам строгого режима.

В 2022 году сообщалось, что фигурантами уголовного дела, возбужденного в июне 2020 года, стали помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов.

По данным следствия, с 2012 по 2019 год фигуранты дела использовали имущество, приобретенное на средства фонда содействия программам ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, для личных целей.