NYT: Пошлины США в 50% поставили власти Индии в тупик

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение США стало неожиданностью для Нью-Дели, индийские официальные лица и аналитики отмечают, что не понимают причин резкого ухудшения отношений между странами, пишет New York Times.

Аналитики из Индии считают, что экономические меры противоречат прежней линии на укрепление сотрудничества. По словам главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, страна «озадачена» новым подходом американской администрации.

В последнее время Индия активизировала импорт российских энергоресурсов: если до начала спецоперации на Украине доля российской нефти в индийском импорте составляла менее 1%, то теперь она достигает примерно трети. США ранее не вводили вторичных санкций за покупку российской нефти, однако решили сфокусироваться на ограничениях исключительно против Индии. При этом Китай остается крупнейшим покупателем российских энергоресурсов и не сталкивается с аналогичными мерами.

На фоне охлаждения отношений с США индийские чиновники усилили контакты с Москвой и Пекином. Джайшанкар недавно посетил Россию, а премьер-министр Нарендра Моди готовится к визиту в Китай впервые за семь лет.

Власти США ввели тарифы в 50% на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты.

Ранее пресса писала, что президент США Дональд Трамп якобы четырежды пытался связаться с премьером Индии Нарендрой Моди, но тот все попытки отклонил.

СМИ сообщали, что индийские нефтепереработчики якобы в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.