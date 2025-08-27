  • Новость часаСША ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    Крым стал снабжать газом новые регионы России
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Россия предостерегла от попыток найти козлов отпущения в деле о «Северных потоках»
    SpaceX успешно завершила испытательный запуск Starship
    Украинские дроны повредили многоэтажки в Ростове-на-Дону
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    США собрались получить от импортных пошлин 1 трлн долларов до конца года
    Группа диверсантов по «Северному потоку» состояла из семи человек
    Украина собралась ввести множественное гражданство с пятью странами
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    27 августа 2025, 09:34 • Новости дня

    На поиски унесенного на бочке в Охотское море человека отправили вертолет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время попытки пересечь реку Тыл в Хабаровском крае мужчину унесло течением вместе с бочкой в Охотское море, его ищут спасатели, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    Устье реки Тыл на автомобиле «КамАЗ» пыталась преодолеть группа из трех человек, машину застал сильный прилив, уровень воды поднялся, и двигатель заглох, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Двое участников группы сумели спастись самостоятельно, но третьего, 38-летнего мужчину, унесло течением вместе с бочкой из-под горюче-смазочных материалов в сторону Охотского моря. Его местонахождение до сих пор не удалось установить.

    На поиски отправились инспектор ГИМС, сотрудники полиции и местные жители. Они обследовали устье реки и береговую линию Охотского моря на площади около 25 квадратных километров.

    Местность в этом районе труднодоступная, отсутствует транспортное сообщение. Для поиска привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, вылетевший из Магадана. К поисковой операции подключены 33 человека и шесть единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Охотском море в октябре 2024 года обнаружили лодку с тремя людьми, которые пропали за два месяца до этого. Из трех пропавших человек выжил только один.

    26 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    Захарова процитировала Высоцкого, ответив на угрозу Евросоюза

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность ограничений для российских дипломатов в Евросоюзе, пообещала зеркальные меры в духе цитаты из песни Владимира Высоцкого.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное ограничение свободы передвижения российских дипломатов в странах Евросоюза, передает ТАСС. Она подчеркнула, что в случае подобных мер Москва примет зеркальные ответные шаги в отношении европейских дипломатов.

    Захарова процитировала песню Владимира Высоцкого, заявив: «Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут «подседланы и стреножены» в ответ». По словам представителя МИД, дипломатические ограничения не останутся без ответа со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о том, что возможные ограничения для российских дипломатов могут стать частью 19-го пакета санкций Евросоюза.

    26 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Опубликовано видео с дрона живой Наговицыной у пика Победы 19 августа
    Опубликовано видео с дрона живой Наговицыной у пика Победы 19 августа
    @ @natalina_1022

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Видеооблет пика Победы, сделанный FPV-дроном 16 и 19 августа, зафиксировал, что Наталья Наговицына была в сознании и даже приветствовала летательный аппарат.

    Пилот FPV-дрона, проводивший облет пика Победы 16 и 19 августа 2025 года, опубликовал соответствующие кадры в своем Instagram (запрещен в России, продукт компании Meta, признанной экстремистской), передает портал Mountain.ru.

    На опубликованных кадрах видно, что Наталья Наговицына в эти даты была жива, находилась в сознании и проявляла активность. В частности, она махала рукой прилетевшему дрону из своей разорванной палатки.

    В подписи к видео пилот указал, что облет проводился специально для фиксации состояния участников экспедиции на пике Победы и для документирования происходящего. По словам пилота, «на видео отчетливо видно, что Наговицына в те дни была активна и в сознании».

    Данные кадры подтверждают, что вплоть до 19 августа 2025 года Наговицына была жива.

    Следственный комитет начал проверку обстоятельств получения травмы альпинисткой Натальей Наговицыной на пике Победы в Киргизии.

    Операция по спасению Наговицыной, которая оставалась без движения с 12 августа на высоте около 7 200 метров, завершилась безрезультатно.

    Спуск альпинистки с пика Победы оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.

    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    26 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    Баку потребовал от Еревана изменить конституцию

    Азербайджан заявил об ожидании изменений в армянской конституции

    Баку потребовал от Еревана изменить конституцию
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Азербайджан настаивает на изменении армянской конституции и ликвидации территориальных претензий, чтобы подписать мирное соглашение между странами, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

    Баку ожидает, что Армения внесет изменения в свою конституцию и устранит все территориальные претензии к Азербайджану, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что только при выполнении этих условий возможно подписание полноценного мирного соглашения между странами.

    Байрамов подчеркнул, что в совместной декларации, подписанной в Вашингтоне, отдельно отмечается важность создания беспрепятственной связи с Нахичеванской Автономной Республикой как частью Азербайджана. Он отметил, что этот пункт остается ключевым для Баку в ходе мирных переговоров.

    Глава МИД Азербайджана также отметил, что реализация так называемого «Маршрута Трампа», часть которого пройдет по армянской территории, поможет обеспечить целостность транспортной инфраструктуры Азербайджана и будет способствовать экономической интеграции в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Азербайджана впервые обнародовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

    Опубликованный проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном предусматривает, что стороны установят дипломатические отношения после обмена уведомлениями о завершении ратификации документа.

    26 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный аналитик Рожин: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ подготовили Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны ходы между подвалами, оборудованы минные ловушки. Кроме того, нужно учитывать особенности местности: город разделен рекой Оскол на две части. Поэтому операция российской армии по освобождению населенного пункта будет проходить по примеру Угледара, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Российские войска стремятся постепенно охватывать Купянск с севера и северо-запада. Причем бойцы зашли в северную окраину города. Это стало возможным после продвижения ВС России в районе Кондрашовки и Голубовки. Противник на этом фоне пытается давлением на фланги снизить темпы наступления нашей армии», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Также бои идут в районе Соболевки – к западу от Купянска», – добавил он, указав на постепенный охват «клешни» одной из ключевых дорог снабжения купянской группировки противника. «По другую сторону реки Оскол продолжаются сражения в районе Петропавловки. ВСУ пробуют контратаковать в направлении Синьковки – впрочем, без особого успеха», – пояснил собеседник.

    «Украинское командование периодически перебрасывает резервы на этот участок фронта, и те предпринимают локальные ответные атаки по обе стороны Оскола», – заметил Рожин. По его словам, противоборствующая сторона подготовила Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны подземные ходы между подвалами в многоэтажках, оборудованы минные ловушки и заминированы значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Это одна из сложностей при освобождении города. «Кроме того, нужно учитывать особенности местности. Купянск разделен рекой на две части, при этом правобережная находится на возвышенности. Между тем, противник активно использует дроны, что тормозит наше продвижение», – добавил спикер.

    По его оценкам, операция российской армии будет проходить по «методу Угледара». «Наше командование избегает лобового штурма, и это правильно. Я думаю, цель – взять под контроль все основные дороги, которые ведут в Купянск, чтобы постепенно истощить группировку противника. Со временем появится возможность для полноценного захода в город и штурмовых действий», – детализировал Рожин.

    «Этот населенный пункт является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. Его освобождение откроет ВС России подступы, в том числе к Балаклее и Изюму. Поэтому противник цепляется за Купянск, ведь потеря города может привести к серьезным для него осложнениям в Харьковской области», – заключил аналитик.

    Ранее появились сообщения о том, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС России положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения», – приводит агентство его слова.

    Вместе с тем, с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев указал, что в Купянске происходит то же, что и в Красноармейске (Покровске) месяц назад. «Внезапно обнаружилось, что бои ведутся уже в городе, до центральной площади осталось километр-полтора, а последний нормальный путь снабжения гарнизона (через Благодатовку) из-за близости фронта стал окончательно непроезжабельным», – написал он в Telegram-канале.

    «Остался еще проселок через Осиново вдоль железной дороги, но там особо не разгонишься, а значит – легче попасть под обстрел дронами. Такое впечатление, что этот участок фронта, как и Серебрянские леса южнее, командование ВСУ использовало как источник резервов, и вот источник этот начал наконец иссякать», – отметил Полетаев.

    О том, что российские войска вплотную подошли к основной западной линии снабжения украинского гарнизона в Купянске, все чаще пишут и ресурсы противника, признавая, что подтягивать подкрепление к городу ВСУ становится все сложнее, пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил: речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России готовят окружение всей купянской группировки противника.

    26 августа 2025, 14:56 • Новости дня
    В Max внедрили защиту пользователей от мошенников

    Сервис национального мессенджера Мax получил новые инструменты для автоматического выявления подозрительных телефонных номеров благодаря совместному проекту с «Лабораторией Касперского», сообщила компания-разработчик.

    Сотрудничество «Лаборатории Касперского» и мессенджера МАХ позволило внедрить автоматическую проверку телефонных номеров в приложении, сообщила компания-разработчик.

    Теперь пользователи при коммуникации в Max смогут получать сведения о репутации звонящего, принадлежности к организации и ее названии.

    По данным Kaspersky Who Calls, в первой половине 2025 года 57% российских пользователей сталкивались с подозрительными звонками с неизвестных номеров.

    Встроенная в мессенджер технология использует комплекс решений, включая алгоритмы машинного обучения, для анализа потенциально мошеннических номеров. Дополнительно производится проверка номеров, зарегистрированных в системе Max, чтобы снизить риски мошенничества непосредственно внутри платформы.

    До этого в Мax появилась возможность подписывать документы электронной подписью через «Госключ» прямо на телефоне.

    Ранее сообщалось, что с 1 сентября Max заменит VK Мессенджер в перечне обязательных для предустановки программ на мобильных устройствах.

    Минцифры рекомендовало крупным российским компаниям внедрять интеграцию с чат-ботом в Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    26 августа 2025, 20:46 • Новости дня
    Сийярто: Зеленский координировал атаки на нефтепровод «Дружба» с фон дер Ляйен
    Сийярто: Зеленский координировал атаки на нефтепровод «Дружба» с фон дер Ляйен
    @ ANDREI LIANKEVICH/EPA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава венгерского МИД считает маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» наносились без координации между Киевом и руководством Евросоюза.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил сомнение в том, что Киев мог атаковать нефтепровод «Дружба» без ведома Еврокомиссии и ее председателя Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Очень сложно представить, чтобы этот вопрос (об атаках на нефтепровод «Дружба») не возник между Зеленским и фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами».

    Сийярто отметил, что Владимир Зеленский и европейские лидеры часто находятся на связи и обсуждают множество вопросов, что, по его мнению, делает невозможным отсутствие координации по такому важному инциденту, как атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру.

    Министр напомнил, что Еврокомиссия ранее давала письменные гарантии по защите критических объектов энергоснабжения Евросоюза от атак извне, однако после трех обстрелов нефтепровода со стороны украинских военных в течение короткого времени не последовало никаких публичных заявлений от Брюсселя.

    Сийярто подчеркнул, что сложно поверить в отсутствие обсуждения вопроса атак на «Дружбу» между фон дер Ляйен, европейскими лидерами и Зеленским, даже если оно было кратким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал атаки на нефтепровод «Дружба» попыткой давления на Будапешт и угрозой энергетической безопасности страны.

    Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

    Венгрия рассматривает варианты ответа на удар по нефтепроводу со стороны Киева

    26 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Самолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины

    Самолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины впервые с начала СВО

    Самолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Винницкой области Украины сняли на видео крупный самолет, похожий на Ил-76, летящий с отключенным транспондером.

    Военно-транспортный самолет был замечен над Винницкой областью, сообщает ТАСС.

    Украинское издание «Страна» опубликовало видео, на котором зафиксирован перелет борта, визуально напоминающего Ил-76. На онлайн-ресурсах мониторинга этот рейс не отображался, что может быть связано с отключением транспондера.

    По словам очевидцев, самолет летел на большой высоте и был легко опознаваем по характерному силуэту.

    В связи с продолжающимися боевыми действиями воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов, а полеты военных самолетов происходят редко и, как правило, не попадают на видео, уточняет издание.

    В июле гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» заметили в небе над Киевом.

    Тяжелый транспортный борт Ан-124, после его появления в районе Киева, переместили в немецкий Лейпциг, где находится парк Antonov Airlines.

    Американское издание The War Zone (TWZ) объяснило смысл появления Ан-124 над Киевом.

    26 августа 2025, 19:24 • Новости дня
    СМИ: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море

    ERR: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море

    СМИ: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Появилась версия, что беспилотники, атаковавшие Северо-Запад России, могли стартовать с сухогрузов в Балтийском море, также рассматривается использование воздушного пространства Эстонии.

    Беспилотники, атаковавшие Петербург и Ленинградскую область, могли быть запущены с сухогрузов в Балтийском море, пишет Life со ссылкой на издание ERR. Также рассматривается версия, что для их перелета было использовано воздушное пространство Эстонии. Один из дронов был обнаружен на территории этой страны.

    По информации ERR, утром в воскресенье житель Эстонии обнаружил фрагменты беспилотника в районе Тартумаа, недалеко от города Тарту. В результате происшествия никто не пострадал. Официальные лица подтвердили, что найденный аппарат был украинского производства и предназначался для атаки на объекты в Петербурге.

    В эстонской полиции считают, что причиной сбоя в навигации дрона могла стать работа российских средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих GPS-сигналы. Специалисты продолжают изучать обстоятельства инцидента и возможные маршруты запуска беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-востоке Эстонии в волости Эльва были найдены обломки дрона, который, по предварительной информации, мог прилететь с территории Украины.

    26 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США

    Почта России прекратила прием товарных посылок в США из-за пошлин

    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отправка товарных посылок из России в США приостанавливается на фоне введения новых ввозных пошлин, но пересылка корреспонденции сохраняется.

    С 26 августа «Почта России» приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за прекращения беспошлинного режима и новых пошлин, передает ТАСС. В компании напомнили, что указом американских властей отменяются льготы de minimis для почтовых отправлений из всех стран, ввозные пошлины начинают действовать с 29 августа.

    В «Почте России» пояснили, что из-за невозможности осуществлять авиадоставку по данному маршруту временно прекращают прием товарных посылок для США с 26 августа 2025 года. При этом компания продолжает принимать и отправлять корреспонденцию в данном направлении.

    «Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года», – заявили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что корреспонденция будет доставляться в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский почтовый оператор Posti приостановил отправку товаров в США из-за изменений американских таможенных правил. Крупнейшие автопроизводители мира понесли рекордные убытки после пандемии из-за торговых пошлин США, а лидером потерь стала Toyota. Польша может потерять около 2,2 млрд долларов в результате торгового соглашения между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Дональд Туск.

    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    26 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    26 августа 2025, 20:14 • Новости дня
    Названы сроки вступления в силу инициативы о «российской полке»

    Закон о минимальной квоте российских товаров запланирован на март 2026 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минпромторге РФ предложили установить минимальную квоту на российские непродовольственные товары в торговых сетях с марта 2026 года.

    Как сообщает ТАСС, законопроект о так называемой «российской полке» опубликован Минпромторгом РФ на портале проектов нормативных правовых актов. Документ предусматривает, что торговые сети должны будут выделять минимальное место на полках для российских непродовольственных товаров.

    В пояснительной записке отмечается: «Хозяйствующие субъекты... обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании».

    В тексте законопроекта содержится прямое указание на дату вступления документа в силу: «Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа на прилавках магазинов Дальнего Востока появилось пиво производства КНДР, стоимость бутылки составляет около 160 рублей.

    Оппозиционный депутат парламента Армении Гарник Даниелян сообщил о сотнях фур с сельхозпродукцией, следовавших в Россию, которые вернулись назад или находились в простое из-за отсутствия решения по дальнейшему движению.

    Американские власти заявили об угрозе удушья и смерти для маленьких детей из-за поддельных плюшевых кукол Labubu.

    26 августа 2025, 15:02 • Новости дня
    Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия в случае продолжения ее шантажа пригрозила обнародовать доказательства требований Запада открыть «второй фронт» против России, которые выдвигались после начала СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Существуют соответствующие доказательства, которые при необходимости будут обнародованы», – заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

    «В кабинете тогдашнего премьер-министра (Ираклия Гарибашвили) были прямые угрозы, шантаж и оскорбления, чтобы мы открыли «второй фронт». Нам обещали помочь во всем, обеспечить соответствующей техникой и так далее. Есть доказательства всего этого, и если понадобится, обязательно будем действовать», – сказал он.

    При этом Каха Каладзе подчеркнул, что, «исходя из интересов страны, лучше все останется, как есть».

    По его словам, европейская бюрократия, которая грозит Грузии отменить «безвиз», «поступает по отношению к Грузии, самой лучшей из всех стран-кандидатов на вступление в ЕС, несправедливо».

    «Откроете с нами переговоры о вступлении в Евросоюз? Сегодня же мы готовы! Хотите принять нас в Евросоюз? Мы готовы!», – так ответил столичный градоначальник на упреки Брюсселя в «отступлении от евроатлантического курса».

    Он считает, что европейская бюрократия «шантажирует вопросом «безвиза» Грузию».

    «Проиграете, потому что ваша местная агентура обречена на поражение – она радикальная, она – зло», – сказал Каха Каладзе.

    По его словам, все последние критические резолюции и заявления европейских чиновников по отношению к Грузии «основаны на лжи».

    «Мы, конечно же, хотим либеральный визовой режим, но не отступим от защиты национальных интересов Грузии», – сказал Каха Каладзе.

    Брюссель, в частности, требует от Тбилиси отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и прозрачности иностранного финансирования.

    Ранее грузинские СМИ назвали имя американца, ответственного за осенние акции протеста.

    26 августа 2025, 19:57 • Новости дня
    Трамп: США больше не финансируют конфликт на Украине
    Трамп: США больше не финансируют конфликт на Украине
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп отметил, что теперь американские союзники по НАТО несут все расходы по конфликту, а Вашингтон ограничивается лишь поставками оружия и техники.

    Дональд Трамп заявил, что вся финансовая нагрузка из-за конфликта на Украине легла на союзников по НАТО, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что США занимаются только поставками вооружений и стремятся к прекращению боевых действий.  «Они финансируют всю войну, мы же не финансируем ничего», – заявил он о европейских странах, входящих в блок НАТО.

    По словам американского лидера, США продают военную технику союзникам на миллионы и миллиарды долларов. Среди таких поставок он особо выделил комплексы Patriot. Трамп отметил, что оборонные заводы в стране удваивают и утраивают объемы производства.

    Трамп добавил, что американская военная продукция остается «лучшей в мире», а европейские союзники предпочитают приобретать именно ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о скорых поставках дронов, боеприпасов и бронетехники вооруженным силам Украины на сумму более 1 млрд долларов. Норвегия и Германия решили оплатить поставку двух зенитно-ракетных комплексов Patriot с полным боекомплектом для Украины, а отправка техники произойдет из Германии.

    26 августа 2025, 21:11 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала от рыбколхоза 37,6 млрд рублей

    Генпрокуратура взыскивала 37,6 млрд рублей вреда от рыбколхоза «Восток-1»

    Генпрокуратура потребовала от рыбколхоза 37,6 млрд рублей
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Иск о взыскании ущерба водным биоресурсам на сумму свыше 37,6 миллиарда рублей направлен к рыбколхозу «Восток-1» и его владельцам.

    Генеральная прокуратура РФ подала в арбитражный суд Приморского края иск к АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и его контролирующим лицам, с требованием взыскать более 37,6 млрд рублей компенсации вреда водным биоресурсам, передает РИА «Новости».

    Ответчиками указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, которые были или являются акционерами колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, а также еще четыре физических лица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин.

    Кроме них, в списке ответчиков значатся три компании – корейские Oriental Pacific и Global Seafood Corporation, а также американская North Pacific Corporation. По утверждению прокуратуры, эти лица образовали группу с участием иностранных инвесторов и незаконно установили контроль над предприятием, которое имеет стратегическое значение для обороны и безопасности России.

    В результате незаконной добычи рыбы и краба под фактическим иностранным контролем был причинен ущерб биоресурсам на сумму более 37,6 млрд рублей, которую истец требует взыскать с ответчиков солидарно. Иск был подан 25 августа, но к рассмотрению судом пока не принят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать 17,4 млрд рублей с группы дальневосточных рыбопромышленников, включая Дмитрия Дремлюгу, за ущерб водным биоресурсам.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об усилении федерального контроля над рыболовством и введении постоянных рейдов. Жителя Херсонской области обвинили в незаконной добыче черноморской креветки, ущерб от которой оценивается более чем в 26,5 млн рублей.

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Макрон, Мерц и Туск готовят в Молдавии почву для новой войны

    В среду Молдавия отметит День независимости в присутствии высоких гостей из ЕС – опекунов местного президента Майи Санду, чья партия рискует потерять контроль над правительством уже в сентябре. Санду хочет, чтобы Европа обеспечила ей сохранение власти любой ценой. Европейцы помогут. Но цена окажется очень высокой. Подробности

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации