В Швейцарии решили сократить сотрудников заводов из-за пошлин Трампа

Швейцарские промышленники заявили о масштабных сокращениях из-за пошлин Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Ситуация в швейцарской промышленности заметно ухудшилась на фоне роста курса франка, снижения спроса и торговой войны с США, сообщает РИА «Новости».

Ассоциация Swissmem отмечает, что по итогам первого полугодия 2025 года объем продаж в отрасли сократился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем заказов уменьшился на 2,3%, а экспорт упал на 0,9%.

Во втором квартале зафиксировано сокращение объема заказов на 13,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

В релизе ассоциации подчеркивается, что спад начался еще до введения тарифов США, но в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение негативной динамики.

В Swissmem указали, что более трети компаний планируют увольнения, перенос производства в ЕС или сокращение рабочего времени.

«Мы находимся в деликатной ситуации. Многие компании готовятся к оптимизации и переносу производства. Увольнения неизбежны. Их количество зависит от того, насколько быстро политики смогут снизить 39-процентный тариф США. В Швейцарии необходимо, безусловно, снизить издержки для промышленности», – заявил президент Swissmem Мартин Хирцель.

Ассоциация направила петицию властям с призывом принять срочные меры по снижению издержек и сохранению рабочих мест. В сообщении также отмечается, что президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер пыталась добиться отмены тарифов во время визита в США, но не достигла успеха.

Представители бизнеса опасаются драматических последствий и считают, что ситуация может привести к потере десятков тысяч рабочих мест в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Швейцарии усилились споры о целесообразности нейтралитета из-за высоких пошлин США. Введение рекордных пошлин Дональдом Трампом поставило под угрозу производство часов, шоколада, лекарств и самолетов, а ВВП страны может снизиться.

