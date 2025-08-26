В Швейцарии решили сократить сотрудников заводов из-за пошлин Трампа

У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.9 комментариев
Швейцарские промышленники заявили о масштабных сокращениях из-за пошлин Трампа
Ассоциация Swissmem сообщила, что в условиях сильного франка, падения спроса и торговых пошлин США швейцарские промышленные компании рассматривают перенос производств в Европейский союз и сокращение рабочих мест.
Ситуация в швейцарской промышленности заметно ухудшилась на фоне роста курса франка, снижения спроса и торговой войны с США, сообщает РИА «Новости».
Ассоциация Swissmem отмечает, что по итогам первого полугодия 2025 года объем продаж в отрасли сократился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем заказов уменьшился на 2,3%, а экспорт упал на 0,9%.
Во втором квартале зафиксировано сокращение объема заказов на 13,4% по сравнению с предыдущим кварталом.
В релизе ассоциации подчеркивается, что спад начался еще до введения тарифов США, но в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение негативной динамики.
В Swissmem указали, что более трети компаний планируют увольнения, перенос производства в ЕС или сокращение рабочего времени.
«Мы находимся в деликатной ситуации. Многие компании готовятся к оптимизации и переносу производства. Увольнения неизбежны. Их количество зависит от того, насколько быстро политики смогут снизить 39-процентный тариф США. В Швейцарии необходимо, безусловно, снизить издержки для промышленности», – заявил президент Swissmem Мартин Хирцель.
Ассоциация направила петицию властям с призывом принять срочные меры по снижению издержек и сохранению рабочих мест. В сообщении также отмечается, что президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер пыталась добиться отмены тарифов во время визита в США, но не достигла успеха.
Представители бизнеса опасаются драматических последствий и считают, что ситуация может привести к потере десятков тысяч рабочих мест в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Швейцарии усилились споры о целесообразности нейтралитета из-за высоких пошлин США. Введение рекордных пошлин Дональдом Трампом поставило под угрозу производство часов, шоколада, лекарств и самолетов, а ВВП страны может снизиться.
Урсула фон дер Ляйен признала несовершенство соглашения по пошлинам между Евросоюзом и США, но отметила его важность для стабильности.