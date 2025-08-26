У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.2 комментария
ФСИН опровергла отправку главаря киллеров Джако на СВО
Руководитель одной из преступных групп Аслан Гагиев, известный как Джако, не покидал колонию «Полярная сова» для участия в спецоперации, заявили во ФСИН.
Гагиев не покидал колонию, приговоренные к пожизненному заключению не уходят на СВО, заявили в ведомстве, передает телеканал 360.
В сентябре 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гагиева к пожизненному заключению.
Гагиев организовал в Северной Осетии три преступные группировки, совершившие около 60 убийств. Под его руководством находились, по данным следствия, не менее 50 человек, которых набирали среди местных жителей.
Гагиева задержали в Австрии в начале 2015 года.