В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.0 комментариев
Главарь банды киллеров Гагиев получил пожизненный срок
Суд в Ростове приговорил главаря банды киллеров Гагиева к пожизненному заключению
Южный окружной военный суд приговорил главаря группировки киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако к пожизненному лишению свободы.
Наказание Гагиеву – пожизненное лишение свободы назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения, передает РИА «Новости».
Следствие считает, что в 2012-2013 годах по указанию Гагиева участники банд совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа. Всего на счету его группировки около 60 убийств, в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов.
Власти Австрии задержали Гагиева еще в начале 2015 года, после чего назвали условия его экстрадиции в Россию.
Ранее в МВД сообщили, что Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагиева, на счету которого более 40 убийств, в том числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии.
Напомним, 20 июня 2018 года в СК сообщили, что обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств Аслан Гагиев доставлен в Россию и находится под стражей.
СК предъявил Гагиеву обвинение по статьям «организация преступного сообщества», «бандитизм», «убийство» и «незаконный оборот оружия». Обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался.