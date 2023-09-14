Главарь банды киллеров Гагиев получил пожизненный срок

Суд в Ростове приговорил главаря банды киллеров Гагиева к пожизненному заключению

Tекст: Вера Басилая

Наказание Гагиеву – пожизненное лишение свободы назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения, передает РИА «Новости».

Следствие считает, что в 2012-2013 годах по указанию Гагиева участники банд совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа. Всего на счету его группировки около 60 убийств, в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов.

Власти Австрии задержали Гагиева еще в начале 2015 года, после чего назвали условия его экстрадиции в Россию.

Ранее в МВД сообщили, что Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагиева, на счету которого более 40 убийств, в том числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии.

Напомним, 20 июня 2018 года в СК сообщили, что обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств Аслан Гагиев доставлен в Россию и находится под стражей.

СК предъявил Гагиеву обвинение по статьям «организация преступного сообщества», «бандитизм», «убийство» и «незаконный оборот оружия». Обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался.