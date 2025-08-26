Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Собянин сообщил сроки масштабного восстановления Донецка
Восстановительные работы в районах Донецка, наиболее пострадавших от артиллерийских обстрелов, начнутся в системном формате с начала следующего года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин в интервью изданию «Комсомольская правда», сообщил, что Москва начнет масштабную работу по восстановлению районов Донецка, которые ранее находились под прямым огнем артиллерии, передает ТАСС.
Собянин подчеркнул: «Сейчас одна из серьезных задач – это восстановление районов Донецка, находившихся под прямым огнем артиллерии. Сегодня противник отодвинут, и мы со следующего года системно уже зайдем и в эти районы – там работы непочатый край».
Как писала газета ВЗГЛЯД, травматологический центр в Донецке попал под обстрел со стороны ВСУ. Ночью украинские войска обстреляли Донецк, в результате чего были повреждены многоквартирные дома, автомобили, фасады и остекление зданий. При обстреле ВСУ супермаркета в Донецке пострадали четыре человека.