Российский рынок акций показал умеренный рост на открытии
В утреннюю торговую сессию индекс Мосбиржи с дополнительным кодом прибавил 0,23%, достигнув отметки 2894,01 пункта.
Российский рынок акций открылся умеренным ростом, передает РИА «Новости». На старте утренней сессии во вторник рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) поднялся на 0,23% и составил 2894,01 пункта.
Московская биржа возобновила утренние торги на рынке акций с 27 января. Данная сессия проходит с 6.50 до 9.50 мск. Основная торговая сессия остается в прежнем временном промежутке – с 9.50 до 18.50 мск. В этот период формируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В течение всего торгового дня, начиная с 7.00 и до 23.50 мск, в информационных целях рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который во время основной сессии совпадает с основным индексом, а в другие часы отражает динамику утренних и вечерних торгов.