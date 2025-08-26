Власти Приморья заявили о нормализации ситуации с бензином

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ситуация с поставками бензина на АЗС сети АО «ННК – Приморнефтепродукт» в Приморье стабилизировалась, передает РИА «Новости». По данным регионального правительства, в некоторых районах возможны лишь точечные перебои, но в целом топливо поступает на все заправки.

Ранее на заправках в разных районах Приморья наблюдались перебои с продажей топлива и длинные очереди. Власти объясняли ажиотаж увеличением туристического потока, а количество бензовозов за неделю выросло с 30 до более чем 60 для оперативного восполнения запасов.

Некоторые АЗС значительно подняли цены на топливо. В региональном управлении ФАС сообщили, что Федеральная антимонопольная служба России анализирует цены примерно 12 тыс. заправок по всей стране, в том числе в Приморье. За последнее время зафиксировано лишь одно официальное обращение по поводу повышения цен на топливо в регионе, и оно сейчас проверяется.

Власти подчеркивают, что Роспотребнадзор внимательно следит за соблюдением прав потребителей при оказании услуг на заправках. В случае необходимости будут привлечены дополнительные службы, чтобы проверить организацию работы и качество предоставляемых услуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России приняли решение продлить запрет на экспорт бензина. Федеральная антимонопольная служба открыла несколько дел по завышению цен на бензин в регионах. Биржевая цена бензина АИ-92 установила новый исторический рекорд.