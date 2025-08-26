Стало известно о возможной потере Пугачевой товарного знака «Алла Борисовна»

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Пугачева оказалась перед риском потери товарного знака «Алла Борисовна»
Певица Алла Пугачева может лишиться исключительных прав на товарный знак «Алла Борисовна», сообщают информационные агентства со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Пугачева может лишиться исключительных прав на товарный знак, если не оформит продление его регистрации. В базе данных Роспатента указано, что обозначение было впервые зарегистрировано в 1997 году, а последний раз продлевалось в 2016 году. Теперь действие исключительного права завершится 25 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».
Знак «Алла Борисовна» может использоваться для одежды, игрушек, напитков, в том числе алкогольных, табака и других товаров, а также для оказания образовательных услуг и организации путешествий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пугачева уехала из России в октябре 2022 года с детьми в Израиль. Позднее она переехала на Кипр. Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом.