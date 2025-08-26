Стало известно о возможной потере Пугачевой товарного знака «Алла Борисовна»

Пугачева оказалась перед риском потери товарного знака «Алла Борисовна»

Tекст: Антон Антонов

Пугачева может лишиться исключительных прав на товарный знак, если не оформит продление его регистрации. В базе данных Роспатента указано, что обозначение было впервые зарегистрировано в 1997 году, а последний раз продлевалось в 2016 году. Теперь действие исключительного права завершится 25 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

Знак «Алла Борисовна» может использоваться для одежды, игрушек, напитков, в том числе алкогольных, табака и других товаров, а также для оказания образовательных услуг и организации путешествий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пугачева уехала из России в октябре 2022 года с детьми в Израиль. Позднее она переехала на Кипр. Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом.