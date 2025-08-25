Глава ЕБУ раскритиковал отсутствие слияний крупных банков в ЕС

Глава Евроуправления банками раскритиковал отсутствие слияний крупных банков в ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Кампа выразил разочарование тем, что в странах Евросоюза по-прежнему доминируют внутренние слияния банков, а не трансграничные сделки, передает Politico.

Он отметил, что такие тенденции мешают созданию единого и конкурентоспособного банковского сектора в ЕС, сопоставимого с США.

По его словам, правительства стран ЕС зачастую блокируют крупные банковские объединения, опасаясь потери национального контроля над финансовыми институтами. Европейская комиссия расследует вмешательство властей Испании и Италии в крупные внутренние слияния, а Германия пытается предотвратить поглощение Commerzbank итальянским UniCredit.

Кампа подчеркнул, что для повышения эффективности и конкурентоспособности европейского банковского сектора необходимы простые и прозрачные правила, однако политические разногласия приводят к усложнению законодательства. Он отметил, что регулирование капитальных буферов и доступ к фондам ЕС для банков осложняются из-за множества условий и большого числа принимающих решения структур.

Глава регулятора добавил, что текущие правила доказали свою эффективность, обеспечив устойчивость и прибыльность банковской системы ЕС, но призвал к совершенствованию нормативной базы на основе логики единого рынка.

Ранее итальянский суд разрешил банку UniCredit приступить к процедуре поглощения Banco BPM, однако сделал это при условии приостановки всех операций UniCredit на территории России.