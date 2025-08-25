Tекст: Ольга Иванова

Газета Repubblica сообщила о гибели еще одного итальянского наемника на Украине, передает РИА «Новости».

Уроженец Рима 1991 года рождения, Лука Чекки, сражался на стороне ВСУ и исчез в декабре прошлого года в районе Дзержинска (переименован киевскими властями в Торецк). В начале января МИД Италии получил сообщение о его пропаже без вести.

Издание отмечает, что по итальянскому законодательству смерть фиксируется только после обнаружения и опознания тела, что затруднено из-за контроля российских войск над районом, где погиб Чекки. Прямой цитатой из материала приводится: «Чекка ликвидирован на территории, которую сейчас контролируют российские войска».

Repubblica напоминает, что участие граждан Италии в военных конфликтах за пределами страны подпадает под уголовное преследование. Лука Чекка стал девятым итальянцем, погибшим на Украине с обеих сторон с момента начала спецоперации. В июле сообщалось о ликвидации Артема Нальято, усыновленного в Италии уроженца Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, наемники из Италии выполняли функции операторов беспилотников в 23-й механизированной бригаде украинской армии вместе с украинскими военнослужащими. Швейцария начала расследование в отношении 14 наемников из-за их службы в ВСУ. В Гуево среди боевиков ВСУ выявлены польские и англоязычные наемники.