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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    6 июля 2025, 11:21 • Новости дня

    Пленный рассказал о службе итальянских наемников операторами БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Италии, как выяснилось, выполняли функции операторов беспилотников в 23-й механизированной бригаде украинской армии вместе с украинскими военнослужащими.

    Пленный солдат 23-й механизированной бригады ВСУ Богдан Карасев рассказал об участии наемников из Италии в боевых действиях, передает ТАСС. По его словам, в составе подразделения служили два итальянца, которые управляли беспилотными летательными аппаратами вместе с одним украинским военнослужащим. Карасев заявил: «Есть два итальянца – бэпэлэашника. С ними один украинец». Он уточнил, что это не первые иностранные специалисты по БПЛА в бригаде и что ранее среди них были и погибшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружены свастика, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками. Швейцария начала расследование в отношении 14 наемников из-за их службы в ВСУ. В Гуево среди боевиков ВСУ выявлены польские и англоязычные наемники.

    5 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз ввел новые квоты на поставки украинской сельхозпродукции, которые ограничат импорт пшеницы и сахара с украинской территории.

    Ограничения ввели после жалоб европейских фермеров на рост импорта украинских зерна и сахара, пишет Reuters.

    Импорт пшеницы из Украины теперь ограничен 1,3 млн тонн в год, что на 30% выше уровня до 2022 года, но на 70–80% меньше объема последних трех сезонов. В 2023/24 году ЕС импортировал 6,5 млн тонн украинской пшеницы, а в 2022/23 – 6,1 млн тонн.

    Квота на сахар составляет 100 тыс. тонн против 20 тыс. тонн до 2022 года, однако это значительно меньше прошлогодних поставок, которые превышали 500 тыс. тонн. Украинское аграрное объединение назвало эти объемы «шагом назад» и сочло их недостаточными.

    Евросоюз увеличил квоту на ячмень до 450 тыс. тонн и на мясо птицы до 120 тыс. тонн. Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной охватывает 40 видов продукции и вступит в силу после одобрения большинством стран-членов.

    Документ предусматривает возможность для отдельных стран ЕС применять дополнительные ограничения, если внутренний рынок окажется под угрозой из-за объемов импорта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сколько денег потеряет киевский режим после отмены введенных три года назад преференций для поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС отменяются.

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    5 июля 2025, 18:51 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно своей способности быстро завершить конфликт на украинской территории.

    Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец боевым действиям на Украине, пишет Politico.

    Отвечая на вопрос о своей уверенности в завершении конфликта, Трамп прямо сказал: «Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это».

    Трамп подчеркнул, что завершение конфликта остается для него приоритетом.

    Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия между Россией и Украиной в первый же день пребывания у власти. Позднее он назвал это обещание «преувеличением».

    Президент США отметил, что, по его мнению, ситуация на Украине – «это дело [предыдущего президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я пытаюсь завершить это».

    Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Журналист CNN и академик Джилл Догерти указала, что Путин поставил американского коллегу в тупик.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    6 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
    Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южно-Украинская АЭС столкнулась с серьезным сбоем в работе реактора из-за нарушения условий эксплуатации, однако инцидент был скрыт и не попал в отчет МАГАТЭ, пишет турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ.

    Турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что украинские власти скрыли информацию о сбое в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, передает РИА «Новости».

    Указано, что инцидент мог привести к катастрофе, однако данные о нем не были включены в официальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В документе утверждается, что полковник Андрей Семенюк, руководящий Южно-Украинским отделением СБУ, не позволил экспертам МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на станции.

    Секретная переписка также отмечает, что неисправность была вызвана нарушением условий эксплуатации, а поврежденные энергетические блоки представляли дополнительную угрозу.

    Газета подчеркивает, что инцидент был полностью скрыт СБУ и не попал в международные отчеты, что вызывает вопросы о степени осведомленности МАГАТЭ и возможной политической составляющей умолчания. Также отмечается, что поддержка Украины со стороны Запада могла повлиять на реакцию международных структур.

    Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.

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    5 июля 2025, 18:09 • Новости дня
    В Нидерландах решили увеличить плату украинцам за муниципальное жилье
    В Нидерландах решили увеличить плату украинцам за муниципальное жилье
    @ Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские беженцы в Нидерландах, проживающие в муниципальном жилье и имеющие доход, столкнутся с двукратным ростом ежемесячного взноса с октября, сейчас в этой стране живет свыше 120 тыс. украинцев.

    Правительство Нидерландов с 1 октября увеличит взнос для украинцев, работающих и живущих в муниципальном жилье, передает РБК со ссылкой на NOS.

    Сумма ежемесячной платы за проживание в приютах возрастет с 105 до 244 евро на одного человека. Министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер подчеркнула, что это решение призвано уменьшить неравенство среди беженцев и частично покрыть коммунальные расходы.

    Кроме того, взрослые украинцы, проживающие в местах, где предоставляют питание, будут платить отдельный взнос за еду – 252 евро в месяц.

    Максимальная сумма для семьи с двумя взрослыми составит почти 993 евро в месяц. Местные органы власти получили право пересматривать размер платежа, если у украинцев возникнут финансовые сложности.

    Ранее правительство Швейцарии решило ограничить предоставление статуса беженца украинским гражданам, его планируется выдавать только жителям тех областей Украины, где ведутся боевые действия.

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    6 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Захарова заявила о попытке Зеленского вернуть легитимность встречей с Путиным
    Захарова заявила о попытке Зеленского вернуть легитимность встречей с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, добиваясь встречи с президентом России Владимиром Путиным, пытается «переподтвердить» свою легитимность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью программе «Большой вопрос» сказала, что Зеленскому требуется «переподтвердить свою легитимность», но «законные процедуры» ему не подходят, поэтому он ищет «любой другой способ доказать, что он власть имущий», передает РИА «Новости».

    Также Захарова заявила о страхе Зеленского оказаться ненужным Западу. Он боится быть забытым, поэтому «не отходит от микрофонов». «Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», – заявила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая Зеленского, чтобы завершить переговоры по урегулированию ситуации на Украине, но подпись под соответствующим соглашением должны поставить легитимные власти Украины. Путин напомнил, что по Конституции Украины президент избирается на пять лет, однако его полномочия не продлеваются даже в условиях военного положения.

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    6 июля 2025, 07:42 • Новости дня
    Глава Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров
    Глава Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров
    @ Warfronts/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    После объявления об отражении атаки безэкипажных катеров глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что предупреждение об угрозе БЭК снято.

    Кравченко сообщал в Telegram, что «идет отражение атаки безэкипажных катеров». По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности для обеспечения безопасности жителей.

    Позднее он проинформировал, что угроза атаки безэкипажных катеров отменена, и подчеркнул, что опасности для жителей города нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье власти Новороссийска объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.

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    6 июля 2025, 04:59 • Новости дня
    Киев счел обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО токсичным
    Киев счел обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО токсичным
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/ Reuters Connect

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждение вопроса о возможном вступлении Украины в НАТО из-за повторяющихся аргументов стало токсичным, заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

    Тихий отметил, что обсуждение данного вопроса стало «очень токсичным» для Киева, так как все аргументы и контраргументы уже были озвучены и новые раунды обсуждения не приносят результата. По его словам, обсуждение в результате «выходит на одну и ту же тропу». «Это превратилось в абсолютно токсичную дискуссию, которая ходит по кругу», – приводит слова Тихого ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться существенной поддержкой Запада на саммите НАТО. На саммите не прозвучало ни слова о вступлении Украины в НАТО.


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    5 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар из ствольной артиллерии
    Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар из ствольной артиллерии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в субботу начали обстреливать город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар из артиллерии, сообщил глава комиссии ОП по суверенитету, сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

    К этому моменту прозвучало не менее четырех взрывов. По предварительной информации, ВСУ обстреливают береговую линию Днепра.

    Ранее МИД России выразил недовольство тем, что МАГАТЭ не отреагировало на атаку на Запорожскую АЭС.

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    5 июля 2025, 17:10 • Новости дня
    В Киеве усилили ПВО добровольцами на гражданских самолетах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование привлекло резервистов к участию в противовоздушной обороне, предоставив им переоборудованные для боевых задач гражданские самолеты.

    Украинские власти заявили об усилении системы ПВО добровольческими формированиями территориальных общин, сообщает РИА «Новости». Заместитель начальника главного управления государственной авиации Сергей Якубенко отметил, что в эту структуру войдут гражданские лица из числа снятых с воинского учета, включая военных запаса.

    Якубенко уточнил, что добровольцы будут использовать гражданские самолеты, которые пройдут переоборудование для выполнения боевых задач. Эти воздушные суда зарегистрируют во временном реестре экспериментальных самолетов.

    Ранее военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинская ПВО не смогла эффективно противодействовать российским разведывательным дронам, которые беспрепятственно летали над Киевом. По словам Якубенко: «Систему ПВО усилят добровольческие формирования территориальных общин (ДФТО), которых посадят на гражданские самолеты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29. Польские власти ранее допустили передачу Украине этих самолетов. В конце 2024 года Польша объяснила отказ от передачи МиГ-29 Киеву.

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    5 июля 2025, 22:14 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении почти 50 украинских дронов над Россией
    Минобороны сообщило об уничтожении почти 50 украинских дронов над Россией
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за несколько часов сбили 48 беспилотников самолетного типа над регионами России, включая БПЛА, приближавшиеся к Москве, сообщило Минобороны.

    В период с 13.50 до 19.00 мск в Брянской области было ликвидировано 17 БПЛА, в Орловской – 11, в Смоленской и Калужской – по пять. В Московском регионе также уничтожено пять беспилотников, из них два летели в сторону Москвы. Кроме того, по два дрона сбиты в Курской области и в Крыму, один – в Ярославской области, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 11.50 до 13.50 дежурные средства ПВО уничтожили 11 дронов над Брянской областью, три дрона над Смоленской областью, и один дрон – над Белгородской областью.

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    6 июля 2025, 05:57 • Новости дня
    Рютте счел желание США переложить расходы по Украине на Европу справедливым

    Tекст: Антон Антонов

    Желание США переложить расходы, связанные с поддержкой Украины, на Европу является логичным и справедливым, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Рютте заявил, что считает справедливым увеличение «нагрузки» на Европу в данном вопросе, передает ТАСС.

    «Разве не логично, что США просят европейцев: «Не могли бы вы, пожалуйста, со временем взять на себя большую нагрузку в том, что касается конкретной поддержки Украины?», – сказал он.

    Рютте повторил, что считает подобный взгляд Вашингтона на вопрос поддержки Киева «логичным и справедливым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бельгийский премьер-министр Барт де Вевер признал, что Европа и США расходятся в поддержке Украины, и подчеркнул зависимость ЕС от американской помощи. В течение следующего года страны НАТО планируют выделить Киеву 40 млрд евро.

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    5 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    АдГ призвала Мерца договориться с Путиным для урегулирования конфликта

    Tекст: Александра Юдина

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил с публичным призывом к Фридриху Мерцу наладить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

    Политик подчеркнул, что партия настоятельно рекомендует канцлеру Германии провести переговоры с президентом России, даже если это будет телефонный разговор, чтобы прийти к согласованному решению по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Хрупалла добавил, что такой шаг стал бы важным вкладом со стороны Германии в разрешение кризиса.

    В свою очередь Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил в ответ на вопрос агентства DPA, что если Мерц пожелает связаться, то Москва открыта для контактов и не отказывается от переговоров.

    В то же время стало известно, что Мерц пока не планирует вести телефонный разговор с Путиным, объясняя это опасениями возможной эскалации конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.

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    5 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Депутат Рады сообщила о бегстве военных ВСУ из-за коррупции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В украинских войсках распространилась система мошенничества с выплатами, что приводит к самовольному оставлению частей бойцами ВСУ, заявила депутат Анна Скороход.

    Командиры украинской армии оформляют боевые выплаты на военнослужащих, которые не участвуют в боевых действиях, а затем присваивают эти средства себе, пишет РИА «Новости». Депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что махинации с денежными начислениями и вымогательства стали причиной массового самовольного оставления военных частей (СОЧ) в ВСУ. По ее словам, командиры могут использовать подчиненных для личных нужд, начисляя деньги на их имена, а потом требуя вернуть их либо за выполненные бытовые работы, либо просто в виде откатов.

    Скороход заявила: «Вымогательство, махинации с деньгами, мошенничество прямое, когда у нас людям, которые никаким образом не находятся на передовой, начисляют сотку, потом эти деньги забирают. Или, когда военных используют для того, чтобы они строили дома командирам, или же делали ремонты в их новых квартирах и так далее, и на них начисляют деньги, которые они потом перечисляют этим же командирам. Или, когда просто с ребят вымогают».

    Депутат добавила, что жалобы военных остаются без ответа, поэтому военнослужащие взводами и группами уходят из расположения частей, не желая мириться с коррупционной практикой командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод украинских дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. В Верховной раде заявили об отказе военных, попавших за границу, возвращаться на Украину.

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    5 июля 2025, 20:35 • Новости дня
    Мирошник: От атак ВСУ за три месяца пострадали 11 медиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние три месяца от украинских ударов пострадали 11 российских медработников, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «За последние 3 месяца от ударов ВСУ пострадали 11 медицинских работников и десятки санитарных автомобилей», – сообщил Мирошник ТАСС.

    По его словам, боевики ВСУ воспринимают красный крест не как международный знак защиты от атак, а как бонусную цель.

    Украинская сторона пытается лишить жителей возможности получить медпомощь, что является прямым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права.

    В четверг Мирошник сообщал, что после середины марта фиксировался ощутимый рост числа обстрелов территории России со стороны ВСУ, он достиг почти 25%.

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    5 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    СБУ задержала мужчину по подозрению в подрыве машины военного в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе задержан 22-летний житель Запорожья, которого подозревают в подрыве автомобиля, принадлежащего военному, сообщила Служба безопасности Украины.

    СБУ заявила, что совместно с полицией задержала мужчину, «который утром 5 июля совершил теракт в Одессе». По данным СБУ задержан «ранее судимый 22-летний житель Запорожья». По версии СБУ, задержанный заложил под выбранный автомобиль самодельное взрывное устройство, подготовленное заранее. В заявлении СБУ говорится, что после совершения взрыва мужчина попытался покинуть город, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе утром пятого июля прогремел взрыв автомобиля, принадлежавшего военному. Водитель получил ранения в момент, когда садился за руль.

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      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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