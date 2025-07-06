Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.0 комментариев
Пленный рассказал о службе итальянских наемников операторами БПЛА ВСУ
Наемники из Италии, как выяснилось, выполняли функции операторов беспилотников в 23-й механизированной бригаде украинской армии вместе с украинскими военнослужащими.
Пленный солдат 23-й механизированной бригады ВСУ Богдан Карасев рассказал об участии наемников из Италии в боевых действиях, передает ТАСС. По его словам, в составе подразделения служили два итальянца, которые управляли беспилотными летательными аппаратами вместе с одним украинским военнослужащим. Карасев заявил: «Есть два итальянца – бэпэлэашника. С ними один украинец». Он уточнил, что это не первые иностранные специалисты по БПЛА в бригаде и что ранее среди них были и погибшие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружены свастика, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками. Швейцария начала расследование в отношении 14 наемников из-за их службы в ВСУ. В Гуево среди боевиков ВСУ выявлены польские и англоязычные наемники.