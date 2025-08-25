Tекст: Алексей Дегтярев

КНР долгое время являлась главным покупателем американской сои, однако в последнее время китайские предприятия резко уменьшили объемы закупок, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Baijiahao.

Авторы материала отмечают, что Россия значительно нарастила производство сои на Дальнем Востоке и вдвое увеличила экспорт этого продукта. Сейчас склады в США заполнены нераспроданным прошлогодним урожаем, хотя уже близится новый сезон сбора.

В статье говорится, что введенные Вашингтоном санкции привели к противоположным результатам и нанесли удар по интересам самих США.

В марте Китай приостановил импорт древесины и сои из США.

