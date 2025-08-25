  • Новость часаЗадержан врио замгубернатора Курской области Базаров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с Украины
    Швейцария арестовала счета «ВСМПО-Ависма»
    Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу «Дружбы»
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Мерц заявил о социальной неустойчивости Германии
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    11 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    25 августа 2025, 09:34 • Новости дня

    Baijiahao: Россия и Китай нанесли внезапный удар по экономике США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайские компании в последние месяцы существенно сократили закупки сои у США, а Россия увеличила производство и экспорт такой сельхозпродукции на Дальнем Востоке, пишет китайское издание Baijiahao.

    КНР долгое время являлась главным покупателем американской сои, однако в последнее время китайские предприятия резко уменьшили объемы закупок, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Baijiahao.

    Авторы материала отмечают, что Россия значительно нарастила производство сои на Дальнем Востоке и вдвое увеличила экспорт этого продукта. Сейчас склады в США заполнены нераспроданным прошлогодним урожаем, хотя уже близится новый сезон сбора.

    В статье говорится, что введенные Вашингтоном санкции привели к противоположным результатам и нанесли удар по интересам самих США.

    В марте Китай приостановил импорт древесины и сои из США.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему России выгодны антиамериканские санкции Китая против Соединенных Штатов.

    22 августа 2025, 15:05 • Новости дня
    Лавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    Лавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые американский лидер считает важными, включая отказ от членства в НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу NBC сообщил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Лавров отметил, что американская сторона настаивала на ряде принципов, в частности, на отказе от членства в НАТО и обсуждении территориальных вопросов, однако Зеленский, по его словам, ответил отказом на все эти предложения, передает ТАСС.

    После переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и лидерами Евросоюза. По итогам встречи Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия выразили желание разместить свои войска на территории Украины, однако он отметил, что при его президентстве американские войска там находиться не будут.

    Ранее Лавров заявил, что действия так называемой коалиции желающих направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Лавров также отметил, что риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным не способствует реальному урегулированию ситуации, а используется как медийный ход. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп проявляет интерес к ситуации на Украине.

    Комментарии (14)
    23 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    Комментарии (5)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 14:01 • Новости дня
    Политолог Рар: Судьбу Украины решит саммит США, России, Китая в Пекине
    Политолог Рар: Судьбу Украины решит саммит США, России, Китая в Пекине
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Важнейшим этапом мирного урегулирования для Украины может стать саммит в Пекине с участием лидеров России, Китая и, возможно, США. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.

    О предстоящем саммите 3 сентября 2025 года в Пекине, который может стать решающим для судьбы Украины, сообщил немецкий политолог Александр Рар в Telegram.

    Он подчеркнул, что встреча приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны. По его словам, «следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав – Китая, России, США».

    Политолог также обратил внимание на тот факт, что отказ Владимира Зеленского, поддерживаемого европейскими странами, от признания утраченных территорий тормозит урегулирование конфликта.

    Китай на этот день запланировал проведение военного парада на площади Тяньаньмэнь по случаю праздничных мероприятий в Пекине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты в Китае рассматривают возможность не посещать военный парад в сентябре из-за ожидаемого присутствия президента Владимира Путина.

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября.

    Комментарии (8)
    22 августа 2025, 16:03 • Новости дня
    Рютте заявил о поставках оружия Киеву на 1,5 млрд

    Рютте сообщил о передаче Киеву американских вооружений на 1,5 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте рассказал о значительных поставках вооружения Киеву странами альянса в течение месяца.

    О поставках вооружения из США Киеву на сумму 1,5 млрд долларов сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС. Он отметил, что страны альянса закупили и уже передали это вооружение за последний месяц.

    Рютте подчеркнул, что поставки будут продолжены. По его словам, после окончания боевых действий страны НАТО планируют помочь увеличить численность вооруженных сил Украины и развернуть новые военные производства на территориях под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отклонил все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине, включая отказ от членства в НАТО.

    Британия заключила контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor на сумму 118 млн фунтов для усиления системы ПВО Sky Sabre.

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»

    Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом прошли очень хорошо, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин признал, что отношения России и США оказались на низком уровне, но с возвращением в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, власти США определят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом» продолжения восстановления отношений двух стран. Путин рассчитывает поддерживать «темп совместной работы на этой площадке».

    Россия и США рассматривают возможность совместной работы в сфере добычи СПГ, причем как в российской Арктической зоне, так и на Аляске, сказал президент. Путин указал, что в России есть несколько компаний, работающих в данной сфере, в частности «Новатэк». Он указал, что компании работают во взаимодействии с партнерами из Европы и Азии.

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. После встречи, продолжавшейся почти три часа, лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. С высокой вероятностью состоится вторая встреча лидеров России и США, по крайней мере, Трамп публично выразил на это надежду.

    Комментарии (4)
    23 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    В Германии узнали о готовности Китая отправить миротворцев на Украину

    Welt: Китай объявил о готовности к миссии миротворцев на Украине по мандату ООН

    В Германии узнали о готовности Китая отправить миротворцев на Украину
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китай рассматривает возможность отправки военных для участия в миротворческой миссии на Украине под эгидой Организации Объединенных Наций, пишет немецкое издание Welt.

    Китай может направить своих военнослужащих на Украину для участия в миротворческой миссии под эгидой ООН, сообщает Ura.ru со ссылкой на материалы немецкого издания Welt.

    Отмечается, что Пекин готов поддержать международные усилия по контролю за осуществлением мирного процесса на Украине. Такая инициатива способна ускорить развертывание международных сил, призванных следить за выполнением соглашений по урегулированию конфликта.

    В публикации Welt подчеркивается, что существуют опасения относительно истинных мотивов Китая – так, часть дипломатов выражает мнение, что под прикрытием миротворческой миссии Пекин может заняться разведывательной деятельностью, а при дальнейшем обострении ситуации – поддержать позицию России. Дипломат, на которого ссылается издание, отмечает: «Китай готов к миротворческой миссии в Украине под мандатом ООН».

    Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса и акцентирует важность устойчивой и всеобъемлющей безопасности.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна не рассматривает Китай в качестве гаранта безопасности из-за отсутствия поддержки со стороны Пекина.

    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    @ Julia Demaree Nikhinson/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможный приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году, передает ТАСС.

    В Белом доме, в ходе общения с журналистами, Трамп показал снимок с российско-американского саммита на Аляске, где он был запечатлен рядом с российским лидером.

    «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», – заявил Трамп.

    Трамп ранее пообещал дать ясность по переговорам на Украине в течение двух недель. Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Владимира Путина сильным и очень умным лидером.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 12:00 • Новости дня
    Прокуроры в США предложили Ионову организовать экстрадицию

    Правозащитнику Ионову предложили явиться в суд США или выбрать страну экстрадиции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская прокуратура потребовала от правозащитник Александра Ионова прибыть в США или назвать страну, откуда возможна экстрадиция, предложив оплатить расходы.

    Прокуроры США, к которым обратился член СПЧ Александр Ионов, предложили ему явиться в суд во Флориде для ознакомления с обвинениями, передает ТАСС.

    По словам Ионова, американские прокуроры заявили, что готовы раскрыть основные обвинения только после его появления в суде города Тампа.

    Прокуратура также потребовала, чтобы Ионов сообщил либо номер рейса, на котором прилетит в США, либо страну, из которой США смогут организовать экстрадицию, отметив, что готовы взять на себя все расходы по перевозке. После прибытия Ионов должен будет предстать перед судом и прокуратурой для дачи показаний.

    Ионов ранее обращался к президенту США Дональду Трампу и к другим представителям американской власти с просьбой прекратить уголовное преследование, но ответа из Белого дома получено не было. В феврале Ионов сообщал, что рассчитывает на вмешательство американского президента в его дело.

    Власти США обвиняют Ионова в попытке вступить в сговор с гражданами США с целью использования их в качестве агентов российского влияния и предполагают, что с 2014 по 2022 год он контактировал с тремя политическими группами в различных штатах для проведения «вредоносной кампании». По этим обвинениям Ионову грозит до пяти лет лишения свободы. Сам он вину не признает и считает дело политически мотивированным, связанным с его поддержкой спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили награду до 10 млн долларов за информацию о местонахождении Александра Ионова.

    Американские активисты продолжают взаимодействие с российскими коллегами несмотря на давление со стороны властей США.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 14:00 • Новости дня
    Лавров выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине
    Лавров выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва надеется, что попытки западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, будут сорваны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что западные страны ищут повод, чтобы не допустить переговоров, пытаясь переложить ответственность на другие стороны, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский выставляет дополнительные условия и требует немедленной встречи с Путиным, несмотря ни на что.

    «Они просто ищут повод для того, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине [Владимира] Зеленского, который тоже артачится и какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с Путиным, независимо ни от чего», – заявил Лавров.

    Министр напомнил, что процесс переговоров был положен президентами Путиным и Трампом и уже принес положительные результаты.

    Ранее Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате. Лавров отметил, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    МИД России сообщил об отсутствии планов по встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 13:46 • Новости дня
    Риттер направил Трампу письмо с призывом к диалогу с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США и бывшим инспектором по оружию массового поражения спецкомиссии ООН Скоттом Риттером после визита в Россию обратилась к Дональду Трампу с призывом углублять конструктивные контакты между США и Россией.

    Инициативная группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером после его поездки в Россию направила письмо президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. В письме группа призвала американского лидера к совместной работе ради развития диалога между США и Россией.

    В документе подчеркивается, что группа состоит из законотворцев, офицеров, аналитиков и профессоров, которые способствовали формированию отношений между двумя народами и борьбе с «русофобией». Авторы письма отметили, что создали устойчивую основу для контактов между гражданами двух стран на всех уровнях российского общества.

    Они поздравили Трампа с успешной встречей с Владимиром Путиным на Аляске, а также с конструктивными переговорами с Владимиром Зеленским и лидерами Европы. В письме говорится, что усилия Трампа по улучшению отношений с Россией подверглись критике со стороны его политических оппонентов, использующих страх и русофобские нарративы.

    «Один из членов нашей команды, Скотт Риттер, недавно вернулся из поездки в Россию, где он смог воочию увидеть реакцию российского народа на исторический саммит. Сейчас в России очень хорошо относятся к вам и к американскому народу. Они ценят то уважение, которое вы проявляете к России и ее руководству, и ваше искреннее стремление к улучшению отношений, которое выходит за рамки намерения просто урегулировать конфликт. Послание из России звучит громко и ясно: вы не один стремитесь к всеобъемлющему и справедливому миру. Россия с вами», – говорится в письме.

    Авторы подчеркивают, что их деятельность направлена на укрепление дружбы между народами на фоне противодействия политическим нарративам, направленным на разобщение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине. Риттер также объяснил выбор Аляски местом саммита России и США.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 15:15 • Новости дня
    Лавров сообщил о гибкости России по предложениям Трампа

    Лавров: Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, которые предложил Трамп

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона выразила готовность к компромиссам по отдельным вопросам, озвученным президентом США Дональдом Трампом после переговоров в Анкоридже, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Москва согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, предложенных президентом США Дональдом Трампом после саммита в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире канала NBC News.

    Лавров подчеркнул: «Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить некоторую гибкость», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Как вы восприняли результаты переговоров на Аляске и в Вашингтоне?




    Результаты
    7 комментариев

    Ранее Лавров сообщил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Кроме того, Россия рассчитывает, что Дональд Трамп разъяснит киевским представителям переговорные инициативы Москвы.

    Комментарии (3)
    23 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Стало известно о визите духовного наставника Трампа на Украину

    Духовный наставник Трампа пастор Бернс анонсировал визит на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Духовный наставник президента США Дональда Трампа американский пастор Марк Бернс рассказал о планах посетить Украину сразу после пребывания в Южной Корее.

    Пастор Марк Бернс написал в соцсети Х, что покидает Южную Корею и направляется на Украину, сопроводив пост фотографией из аэропорта, передает ТАСС.

    Бернс известен как евангелист и сторонник Трампа. В 2016 году издание Time назвало его «главным пастором» президента США, отметив его заметное влияние на первую президентскую кампанию Трампа.

    Пастор неоднократно публично поддерживал политику Трампа и выступал на мероприятиях в его поддержку.

    Ранее американский спецпосланник Кит Келлог намерен посетить Киев на два дня. Во время визита он запланировал провести переговоры с украинским руководством.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    Маркетплейсы начали продавать футболки с фото встречи Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На маркетплейсах появились футболки с фотографией рукопожатия президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во время их встречи на Аляске.

    Стоимость такого сувенирного изделия составляет около 800 рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, пользователи могут приобрести термонаклейки с аналогичным изображением для самостоятельного нанесения на одежду. Другой вариант сувенирной продукции – интерьерная картина с фотопечатью президентов, идущих по красной дорожке от самолета. Цена такой картины составляет 1150 рублей.

    Ранее Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Глава МИД Сергей Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 13:21 • Новости дня
    Рябков обсудил с послом КНР переговоры по украинскому урегулированию

    Рябков обсудил с послом КНР Ханьхуэй переговоры по украинскому урегулированию

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел переговоры с китайским послом в России Чжан Ханьхуэем по вопросам, связанным с украинским конфликтом, сообщили в МИД России.

    Состоялись переговоры между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и послом КНР в России Чжаном Ханьхуэем состоялись в Москве, передает ТАСС.

    Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили ход дискуссий по вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины с участием США.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о готовности Китая содействовать урегулированию украинского кризиса.

    Комментарии (0)
    Главное
    Китайские СМИ: Зеленскому для встречи с Путиным надо пойти на уступки
    Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»
    Франция вызвала посла США после критики из-за антисемитизма
    Грузинские радикалы напали на американца, приняв его за россиянина
    ВЦИОМ: Меньшая часть россиян считают русских особым народом
    Федерация альпинизма решила отправить дрон к альпинистке Наговицыной
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Перейти в раздел

    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение

    Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину. Однако Польша категорически отказывается от подобной идеи, даже несмотря на то, что об отправке своих военных заговорили в трех прибалтийских республиках. В чем заключаются истинные мотивы поляков и нет ли здесь попытки подыграть Дональду Трампу, который тоже отказывается направлять войска на Украину? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации