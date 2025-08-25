Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Baijiahao: Россия и Китай нанесли внезапный удар по экономике США
Китайские компании в последние месяцы существенно сократили закупки сои у США, а Россия увеличила производство и экспорт такой сельхозпродукции на Дальнем Востоке, пишет китайское издание Baijiahao.
КНР долгое время являлась главным покупателем американской сои, однако в последнее время китайские предприятия резко уменьшили объемы закупок, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Baijiahao.
Авторы материала отмечают, что Россия значительно нарастила производство сои на Дальнем Востоке и вдвое увеличила экспорт этого продукта. Сейчас склады в США заполнены нераспроданным прошлогодним урожаем, хотя уже близится новый сезон сбора.
В статье говорится, что введенные Вашингтоном санкции привели к противоположным результатам и нанесли удар по интересам самих США.
В марте Китай приостановил импорт древесины и сои из США.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему России выгодны антиамериканские санкции Китая против Соединенных Штатов.