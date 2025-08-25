Посол Боцан-Харченко: Протесты в Сербии имеют признаки четкой организации

Протесты в Сербии были организованы с целью охватить всю страну, сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает РИА «Новости».

По его словам, эти акции не являются спонтанными, а имеют признаки четкой организации, охватывая как Белград, так и другие города, включая Нови-Сад, юг страны и Валево.

Посол отметил, что все «охвачено» при «участии каких-то знатоков и устроителей развалов государств».

Такой подход к организации протестов является характерным признаком, подчеркивающим несамостоятельность происходящих событий, подчеркнул дипломат.

Массовые протесты в Сербии начались после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где 1 ноября 2024 года из-за обрушения навеса погибли 16 человек, добавляет агентство.

Ранее Боцан-Харченко заявил, что после нынешних протестов в Сербии появятся лидеры, ориентированные на продвижение курса в Европейский Союз.

Российский посол ранее отмечал эскалацию насилия во время протестов в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, что сербский мир оказался подожжен с двух сторон в результате последних событий.