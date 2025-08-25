  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 21 украинский дрон
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    25 августа 2025, 07:15 • Новости дня

    «Северяне» рассказали, как авиация ВКС и расчеты FPV сорвали ротацию ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, как ВСУ подтянули резервы и возобновили контратаки на фланги с целью вернуть утраченные позиции на Сумском направлении.

    «ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47 омбр. Однако интенсивная работа авиации ВКС РФ и расчетов FPV «Северян»  существенно затрудняет вывод. В результате огневого воздействия отходящие части ВСУ несут еще большие потери», – сообщили бойцы в своем неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    На юго-западе Юнаковки российские военные продвинулись до 200 м и заняли четыре здания. ВСУ попытались реализовать три контратаки в районе Алексеевки, Варачино и Садков, но безуспешно отошли на исходные позиции, а «Северяне» при этом уничтожили три ББМ и два пикапа.

    Авиация ВКС России активно поддерживает бойцов и на Хатненском участке фронта, так как в Волчанске и в лесу возле Синельниково идут тяжелые встречные бои.

    «Есть продвижения на левом берегу реки Волчья и в лесу. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовики продвинулись на 600 м по лесополосам», – указано в посте.

    Западнее Синельниково бойцы заняли огневую позицию и опорный пункт ВСУ, а общее продвижение составило 300 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – указано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что автомобильный мост на Карантинный остров поврежден, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной – ВС России взяли над Карантинным островом в Херсоне огневой контроль.

    Кроме того, мирный житель Красноармейска в ДНР рассказал, как боевики ВСУ расправились с женщиной и ее ребенком ради того, чтобы отнять автомобиль.

    24 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Лавров: Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия признает Зеленского де-факто главой режима, однако не считает легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    24 августа 2025, 13:24 • Новости дня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    В видеообращении по случаю Дня независимости он подчеркнул, что страна «никогда больше в истории» не будет принуждена к компромиссам, передает ТАСС.

    Зеленский выразил уверенность, что Украина получит мир через гарантии безопасности со стороны западных стран. Однако он признал существование сложностей в переговорах по этим гарантиям, в частности из-за вопросов финансирования.

    В своем обращении Зеленский также отметил, что Украине нужен Европейский союз, однако вопрос вступления страны в НАТО не затронул.

    Напомним, Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине. Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    24 августа 2025, 16:16 • Новости дня
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена устранить все угрозы с территории Украины и обеспечить защиту прав этнических русских и русскоязычных жителей, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Россия намерена устранить любые угрозы своей безопасности, исходящие с территории Украины, а также защитить права этнических русских и русскоязычных граждан, ощущающих принадлежность к русской культуре и истории.

    По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством. Лавров добавил: «И единственный способ защитить их (этнических русских) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях».

    Министр отметил, что цели спецоперации реализуются на основе соблюдения Устава ООН, который запрещает ущемление прав человека, включая языковые и религиозные права. По его словам, данные права полностью игнорируются киевским режимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на срыв попыток западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    24 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Московской области сообщила о задержании четвертого подозреваемого по делу о смертельном избиении молодого футболиста в городском округе Щелково.

    Задержанный – мужчина в возрасте 32 лет, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

    В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного, уточнили в ведомстве.

    Напомним, футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице после жестокого избиения группой лиц.

    24 августа 2025, 17:36 • Новости дня
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, однако надеются на достижение мира не позднее чем через полгода, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

    Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Вэнс также заявил, что Россия не вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа относительно своих стремлений к урегулированию украинского конфликта.

    По словам вице-президента, американская администрация видит два главных вопроса, которые нужно решить для достижения мира – это определение статуса территорий и предоставление гарантий безопасности.

    Ранее Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    25 августа 2025, 00:12 • Новости дня
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский спортсмен и тренер Николай Свечников во время межконтинентального заплыва через Босфор, который организовал Национальный олимпийский комитет, единственный из трех пловцов не пришел к финишу.

    «30-летний тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025». Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 м после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве», – сообщил в Telegram-канале спортивный журналист Дмитрий Егоров.

    По его данным, в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3 тыс. человек. Финишировали трое подопечных Свечникова, однако самого Николая никто не видел. Вещи из камеры хранения он не забирал.

    Егоров добавил, что Свечников – опытный пловец, выполнявший нормативы мастера спорта на открытой воде.

    Полиция Турции и организаторы заплыва с 16 часов воскресенья ведут поиски российского пловца Николая Свечникова, который не появился на финише, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский пловец Александр Степанов рассказал об особо тяжелом физическом состоянии, которое ощущал во время соревнований.

    24 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Грузия не стала поздравлять с Днем независимости власти Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Грузии 24 августа поздравил с Днем независимости народ Украины, не упомянув власти этой страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях МИД Грузии «сердечно поздравил украинский народ» и пожелал «мира, стабильности и благополучия».

    «Мы солидарны с народом Украины и подтверждаем твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», – сказано в заявлении.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсетях также поздравил украинский народ, не упомянув правительство Украины.

    После начала СВО Грузия присоединилась к более чем 600 международным документам в пользу Украины, однако Киев недоволен отказом Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Украина в 2022 году, вскоре после начала СВО, отозвала своего посла из Грузии, а затем фактически выдворила посла Грузии из Киева, обвинив грузинские власти в «издевательствах» над украинским гражданином, экс-президентом Грузии, а ныне заключенным Михаилом Саакашвили.

    Грузия после начала СВО приняла примерно 25 тысяч украинцев и продолжает оказывать им помощь на государственном уровне. В том числе для школьников и студентов с Украины в Грузии введено обучение на украинском языке.

    24 августа 2025, 15:12 • Новости дня
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 146 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 146 военнопленных вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, домой вернулись восемь граждан России, жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти. Все освобожденные россияне сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

    В ближайшее время освобожденные военнослужащие и гражданские будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Важную посредническую роль при проведении обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнули в министерстве.

    На прошлой неделе в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    25 августа 2025, 05:45 • Новости дня
    Пропавшие на острове Итуруп туристы найдены живыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Пропавшая на сахалинском острове Итуруп незарегистрированная тургруппа с гидом обнаружена спасателями, сообщил Telegram-канал МЧС России.

    «На Сахалине пропавшие туристы обнаружены МЧС России. Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается», – сказано в посте.

    Ранее спасательный самолет МЧС вылетел на поиски пропавшей тургруппы на Итурупе.

    Днем ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщал, что поисковые работы начались с момента, когда 24 августа группа не вышла на связь в условленное время.

    «Участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Медики осмотрят туристов и примут решение об оказании помощи», – написал он в понедельник.

    24 августа 2025, 14:03 • Новости дня
    Рогов назвал появление Зеленского в «погребальной» вышиванке символичным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Появление Владимира Зеленского в черной «погребальной» вышиванке с контурами границ Украины 1991 года символично, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, появление Владимира Зеленского в черной вышиванке с контурами границ Украины 1991 года во время видеообращения по случаю дня независимости Украины носит символичный характер, сообщает РИА «Новости». Видеообращение Зеленского было опубликовано в его Telegram-канале, где на нем была вышиванка с изображением карты Украины, включающей Крым и новые регионы России.

    Рогов подчеркнул, что «символично, что Зеленский записал это видеообращение в погребальной сорочке, потому что она выглядит именно так: черного цвета вышиванка с контурами бывшей границы Украины». По его словам, глава киевского режима этим четко показал свою роль в утрате независимости Украины и передаче страны под внешнее управление.

    Также Рогов выразил мнение, что Зеленский войдет в историю как человек, уничтоживший украинский народ и продавший активы Украины иностранцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США поздравил Украину с Днем независимости. Представители ведомства подчеркнули важность переговорного урегулирования для сохранения суверенитета страны.

    24 августа 2025, 16:24 • Новости дня
    Росгвардия показала последствия ЧП в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росгвардия опубликовала видео с места происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке.

    На появившихся в Telegram-канале ведомства кадрах видно, что часть потолка в здании серьезно повреждена, по помещению звучит сирена. Внутри торгового центра дежурят сотрудники Росгвардии. Территория вокруг места инцидента оцеплена.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка. После случившегося ЦДМ приостановил работу на один день.

    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    24 августа 2025, 16:39 • Новости дня
    Мединский сообщил о снижении обменного фонда Украины до нуля

    Tекст: Ольга Иванова

    Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по схеме 146 на 146, при этом Киев практически исчерпал свой обменный фонд.

    Киев вновь отбирал военнопленных для обмена 146 на 146, при этом «обменный фонд» Украины почти исчерпан, а в России еще остаются тысячи пленных военнослужащих вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

    Мединский заявил: «По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь отбирал, на этот раз из числа 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому». По его словам, количество пленных, которых Украина может предложить для обмена, заметно снизилось, поскольку большинство из них уже были обменяны.

    Он добавил, что в России сейчас содержатся еще тысячи военных вооруженных сил Украины. Мединский отметил, что у российской стороны сохраняется значительный «обменный фонд», что открывает возможности для проведения дальнейших обменов между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.

    24 августа 2025, 20:38 • Новости дня
    Самолет с возвращенными военнослужащими России приземлился в Подмосковье

    Tекст: Ольга Иванова

    В один из подмосковных аэропортов прибыл самолет с 146 военнослужащими, которые были возвращены с территории, контролируемой киевским режимом.

    Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с территории, подконтрольной киевскому режиму, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает РИА «Новости». На борту находились 146 военнослужащих, освобожденных в результате гуманитарного посредничества со стороны ОАЭ.

    Сначала освобожденных военных доставили в Белоруссию, где им предоставили необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их переправили в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.

    24 августа 2025, 23:31 • Новости дня
    Tекст: Ирма Каплан

    Запад собирается вложить большую часть капитала в послевоенное восстановление Украины в надежде получить с нее какие-то блага по примеру редкоземельных металлов, но справится или киевский режим с последствиями этого, размышляет обозреватель журнала American Conservative Джуд Руссо.

    «Отчет, подготовленном совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины, говорит о том, что стоимость послевоенного восстановления Украины составит около 524 млрд долларов. (Для тех, кто любит исторические сравнения, напомню, что план Маршалла стоил всего 175 млрд долларов в текущих ценах)», – пишет American Conservative.

    Автор материала Джуд Руссо уточняет, что это очень много. И сделка с украинскими минералами дает представление о том, что будет дальше: западные державы  собираются выделить деньги в обмен на любые блага, которые можно получить, и это будет преподнесено как победа Запада в установлении мира.

    Руссо напоминает, что подобные сделки можно увидеть даже в странах, которые условно считаются странами Первого мира, хотя и бедны капиталом. Например,  большая часть дорогостоящей инфраструктуры в Греции принадлежит Франции или Германии.

    «Проблема в том, что подобные вещи, как правило, вызывают недовольство среди местного населения, которое якобы извлекает выгоду», – отмечает он.

    Более того, пишет Руссо, ситуация усугубится, если покажется, что глава киевского режима Владимир Зеленский продал национальные ресурсы в угоду европейским и американским интересам.

    «Ярые сторонники Западной Украины любят сравнивать Зеленского с Черчиллем; как и Черчилль, Зеленский может оказаться в безвыходном положении после возобновления нормальных выборов», – считает автор.

    По мнению Руссо, мрачный сценарий стоит обдумать, чтобы умерить аппетиты Запада в мирное время. Особенно два аппетита: жадность и агрессия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в июле пригласила  Зеленского на особый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить о необходимости платить по долгам, пишет L'AntiDiplomatico.

    расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут повлиять на будущие президентские выборы в стране, пишет Economist.

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Перейти в раздел

    Сотрудничество Украины и Швеции в авиации повторит судьбу ракеты «Сапсан»

    Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о сотрудничестве в сфере военной авиации и производстве техники. Страны НАТО намерены совместить свои ВПК с украинским «опытом в области БПЛА и РЭБ». Какие военные производственные мощности могут разместить на Украине, в чем заключается угроза России и как следует пресекать такие инициативы, используя опыт уничтожения ракетной программы «Сапсан»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение

    Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину. Однако Польша категорически отказывается от подобной идеи, даже несмотря на то, что об отправке своих военных заговорили в трех прибалтийских республиках. В чем заключаются истинные мотивы поляков и нет ли здесь попытки подыграть Дональду Трампу, который тоже отказывается направлять войска на Украину? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

  • О газете
