Tекст: Ирма Каплан

«ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47 омбр. Однако интенсивная работа авиации ВКС РФ и расчетов FPV «Северян» существенно затрудняет вывод. В результате огневого воздействия отходящие части ВСУ несут еще большие потери», – сообщили бойцы в своем неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

На юго-западе Юнаковки российские военные продвинулись до 200 м и заняли четыре здания. ВСУ попытались реализовать три контратаки в районе Алексеевки, Варачино и Садков, но безуспешно отошли на исходные позиции, а «Северяне» при этом уничтожили три ББМ и два пикапа.

Авиация ВКС России активно поддерживает бойцов и на Хатненском участке фронта, так как в Волчанске и в лесу возле Синельниково идут тяжелые встречные бои.

«Есть продвижения на левом берегу реки Волчья и в лесу. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовики продвинулись на 600 м по лесополосам», – указано в посте.

Западнее Синельниково бойцы заняли огневую позицию и опорный пункт ВСУ, а общее продвижение составило 300 м.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – указано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что автомобильный мост на Карантинный остров поврежден, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной – ВС России взяли над Карантинным островом в Херсоне огневой контроль.

Кроме того, мирный житель Красноармейска в ДНР рассказал, как боевики ВСУ расправились с женщиной и ее ребенком ради того, чтобы отнять автомобиль.

