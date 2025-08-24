Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?7 комментариев
Лукашенко признался, что врачи его «всего просветили» и «в мозги залезли»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил злопыхателям, которые постоянно интересуются состоянием его здоровья, якобы беспокоясь о политике.
«Я недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Что они только не творили со мной! И даже в мозги залезли, все просветили», – рассказал Лукашенко в эфире телеканала «Первый информационный».
Белорусский лидер рассказал, как некоторые спецслужбы интересуются его здоровьем, все ли с ним в порядке, так как в интернете пишут, что все плохо, мол, умирает.
«А я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют. Тем более, все нормально (стучит по дереву), я рад».
