    Сотрудничество Украины и Швеции в боевой авиации повторит судьбу «Сапсанов»
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с Украины
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу «Дружбы»
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Вице-президент США заявил о надежде завершить конфликт на Украине за полгода
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    7 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    5 комментариев
    24 августа 2025, 22:34 • Новости дня

    Лукашенко признался, что врачи его «всего просветили» и «в мозги залезли»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил злопыхателям, которые постоянно интересуются состоянием его здоровья, якобы беспокоясь о политике.

    «Я недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Что они только не творили со мной! И даже в мозги залезли, все просветили», – рассказал Лукашенко в эфире телеканала «Первый информационный».

    Белорусский лидер рассказал, как некоторые спецслужбы интересуются его здоровьем, все ли с ним в порядке, так как в интернете пишут, что все плохо, мол, умирает.

    «А я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют. Тем более, все нормально (стучит по дереву), я рад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко объяснил, почему остался у власти. Кроме того, белорусский лидер рассказал о шутке во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

    24 августа 2025, 13:10 • Новости дня
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти

    Эксперт Юшков: Украина ударами по порту Усть-Луга пытается навредить экспорту российских нефтепродуктов

    @ ustlugaoil.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ ударили по ленинградскому порту Усть-Луга, чтобы нарушить переработку стабилизированного газового конденсата и снизить маржинальность работы «Новатэка», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее российские силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников в Кингисеппском районе.

    «Комплекс в Усть-Луге служит для переработки стабилизированного газового конденсата, который «Новатэк» добывает на своих месторождениях, прежде всего в Ямало-Ненецком округе. Затем энергоноситель доставляют по железной дороге в цистернах в кингисеппский порт», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    «Из стабилизированного газового конденсата делают бензин, мазут, авиакеросин – продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую затем отправляют на экспорт, а не на внутренний российский рынок. Это не дает Украине право говорить, что она своими ударами каким-то образом снижает боеспособность Вооруженных сил России», – продолжил аналитик.

    «Если же часть лужских мощностей приостановит работу, то газовый конденсат будет отправляться на мировые рынки в сыром виде, что снизит маржинальность работы «Новатэка». Именно этого и добивается военно-политическое руководство Украины», – пояснил собеседник.

    «ВСУ бьют по промышленным и стратегическим российским объектам в топливно-энергетической сфере, до которых могут дотянуться. При этом они могли бы, например, остановить работу нефтепровода «Дружба», перекрыв вентиль на своей территории. Но вместо этого Украина атакует его инфраструктуру в России, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы и обвинить нас в агрессии», – резюмировал он.

    Утром в воскресенье над портом Усть-Луга российские силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА. «Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале «Новатэка». Емкости с топливом не затронуты огнем», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, службы собственника уже приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

    Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска, входящий в пятерку крупнейших портов Европы. Кроме комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка», на объекте работают терминалы по перевалке лесных грузов, серы, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, рыбный и угольный терминалы.

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

    Комментарии (24)
    24 августа 2025, 00:03 • Новости дня
    МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть

    Глава МИД Индии: Если не нравится покупать нефть у Индии – не покупайте

    @ Dominik Butzmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар дал совет на конференции The Economic Times World Leaders Forum странам Запада, которым не нравится индийская нефть.

    «Забавно, когда люди из американской администрации, которые поддерживают интересы бизнеса, упрекают других людей в ведении бизнеса», – заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

    Он раскритиковал США за то, что они нацелились на энергетические связи Нью-Дели с Москвой, и поинтересовался, почему те же критерии не применяются к Китаю и Европейскому союзу, крупнейшим импортерам российской сырой нефти и российского СПГ, соответственно.

    Министр напомнил, что тех, кто критикует Индию за ее нефть, никто не неволит закупать ее.

    «Если у вас сложности с покупкой индийской нефти, нефти или нефтепродуктов, не покупайте. Вас же никто не заставляет. Вот Европа покупает, Америка покупает. А если не нравится – не покупайте», – цитирует совет главы МИД Индии газета Times Of India.

    Джайшанкар добавил, что в ходе визита в Москву после саммита президента России Владимира Путина на Аляске сосредоточился на вопросах двусторонних отношений в контексте увеличения объемов торговли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции выразил удивление требованиям США по закупкам российской нефти, напомнив о прежних призывах Вашингтона.

    Россия и Индия рассматривают кооперацию по добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе и Дальнем Востоке как перспективное направление.

    До этого власти Индии рассмотрели возможность замены США на Россию в качестве основного экспортного партнера. Индия не разорвала отношения с Россией, несмотря на давление со стороны США

    Комментарии (6)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского

    Лавров: Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия признает Зеленского де-факто главой режима, однако не считает легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (29)
    24 августа 2025, 11:24 • Новости дня
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массовый концерт хорватского певца Томпсона в Загребе сопровождался националистической риторикой и приветствием, ассоциируемым с фашистским режимом времен Второй мировой войны, пишет The New York Times.

    Как пишет NYT, на концерте Томпсона, прошедшем 5 июля в Загребе, певец и его поклонники использовали салют и лозунги фашистского Усташского режима, чью жестокость отмечали даже нацисты. Организаторы заявили, что шоу собрало 500 тыс. зрителей. Многие фанаты были одеты в черные береты и футболки, стилизованные под форму усташей, фашистской группировки, возглавлявшей Независимое государство Хорватия. Некоторые надписи на одежде совпадали с лозунгами эпохи Второй мировой войны.

    Европейская комиссия выступила с осуждением любых проявлений фашизма, напоминая об опасности подобных идеологий. Президент Сербии Александр Вучич также резко раскритиковал концерт, обвинив организаторов в пропаганде неонацистских ценностей. Сам Томпсон, выступая на сцене, заявил: «Это свобода. Свобода, где мы можем выражать свои взгляды и мысли. Свобода, за которую наши ветераны отдали жизнь».

    Артист на протяжении десятилетий строит имидж защитника хорватской идентичности и героизирует события войны 1990-х годов. Критики обвиняют его в романтизации фашистской символики и использовании религиозных образов для усиления националистических настроений.

    Популярность Томпсона поддерживают и некоторые политики, включая премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который был замечен с певцом перед началом концерта. Министр обороны Иван Анушич признал, что участвовал в исполнении военного приветствия на этом шоу.

    Томпсон стал известен благодаря песне о битве за независимость Хорватии в 1991 году, где впервые прозвучал скандальный приветственный лозунг. Певец заявляет, что использование этого возгласа не является разжиганием вражды, а напоминает о борьбе за свободу страны.

    Один из фанатов, ветеран войны, заявил, что используемая символика потеряла первоначальный фашистский смысл и теперь ассоциируется с борьбой за независимость страны.

    Популярность Томпсона среди молодежи объясняют как протест против недовольства политической ситуацией и массового отъезда молодых хорватов, а также эффектом «запретного плода». «Томпсон уже десятилетиями остается очень спорной фигурой, а запретное всегда особенно притягательно, особенно для молодежи», – отметил историк Хрвойе Класич.

    Ранее один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил народ России за победу, одержанную над нацистами во Второй мировой войне.

    Комментарии (12)
    24 августа 2025, 13:24 • Новости дня
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    В видеообращении по случаю Дня независимости он подчеркнул, что страна «никогда больше в истории» не будет принуждена к компромиссам, передает ТАСС.

    Зеленский выразил уверенность, что Украина получит мир через гарантии безопасности со стороны западных стран. Однако он признал существование сложностей в переговорах по этим гарантиям, в частности из-за вопросов финансирования.

    В своем обращении Зеленский также отметил, что Украине нужен Европейский союз, однако вопрос вступления страны в НАТО не затронул.

    Напомним, Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине. Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    Комментарии (13)
    24 августа 2025, 13:22 • Новости дня
    Лавров ответил на обвинения Макрона в адрес Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал недавние заявления французского президента, связав их с возможным личным дискомфортом Эммануэля Макрона.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Владимира Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания», передает gazeta.ru. В интервью Павлу Зарубину Лавров заявил: «Есть разные люди, есть разные культуры. <…> Надеюсь, ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает».

    Ранее Макрон в интервью телеканалу LCI утверждал, что Путин якобы не держит обещания, пересматривает границы и остается дестабилизирующей силой для Европы. Он призвал европейские страны не быть наивными по отношению к России.

    Макрон также отметил, что Москва вкладывает 40% бюджета в военную сферу, провела мобилизацию и не вернется к «открытой демократической системе за одну ночь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность «военного ответа» со стороны потенциальных «миротворцев» на Украине в случае атаки на них. Макрон признал, что Франция исчерпала возможности поставок оружия на Украину. Французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» за его веселое поведение в Албании.

    Комментарии (11)
    24 августа 2025, 16:16 • Новости дня
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена устранить все угрозы с территории Украины и обеспечить защиту прав этнических русских и русскоязычных жителей, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Россия намерена устранить любые угрозы своей безопасности, исходящие с территории Украины, а также защитить права этнических русских и русскоязычных граждан, ощущающих принадлежность к русской культуре и истории.

    По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством. Лавров добавил: «И единственный способ защитить их (этнических русских) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях».

    Министр отметил, что цели спецоперации реализуются на основе соблюдения Устава ООН, который запрещает ущемление прав человека, включая языковые и религиозные права. По его словам, данные права полностью игнорируются киевским режимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на срыв попыток западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Комментарии (19)
    24 августа 2025, 05:52 • Новости дня
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС

    WSJ узнала об одобрении в США продажи 3350 дальнобойных ракет Киеву за деньги ЕС

    @ Public domain

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (29)
    24 августа 2025, 06:43 • Новости дня
    Тело альпинистки Наговицыной осталось на пике Победы до весны 2026 года
    @ Наталья Наговицина

    Tекст: Ирма Каплан

    Специалисты сообщили, что тело альпинистки Натальи Наговицыной, пытавшейся подняться на пик Победы, останется в горах Киргизии до весны 2026 года.

    Альпинистский сезон 2025 года завершен, поиски Наговицыной возобновятся не раньше весны 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    На канале представлено видео последней попытки спасателей на высоте 6100 м добраться до альпинистки сквозь снежный буран на пике Победы. Наталья застряла на высоте 7140 м, где сорвалась на одном из самых сложных витках маршрута и сломала ногу. Это усугубило ситуацию.

    Спасатели ранее сообщали, что искать Наталью не нужно, ее местоположение известно, но добраться туда невозможно.

    Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий.

    Спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

    Комментарии (13)
    24 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    Власти решили проверить сотовые номера россиян, привязанные к Госуслугам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство внедряет процедуру проверки актуальности мобильных номеров, используемых для доступа к государственным цифровым услугам, с целью предотвращения несанкционированного доступа.

    Сотовые номера граждан, которые используются для регистрации и авторизации в государственных информационных системах и на платформах, предоставляющих социально значимые цифровые услуги, будут подвергаться проверке на актуальность, сообщает ТАСС. Власти утвердили соответствующий план и поручили его исполнение нескольким ведомствам, включая Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ.

    План предполагает, что если мобильный номер перестает принадлежать пользователю, он будет открепляться от его учетной записи. Такой механизм, как рассчитывают в правительстве, поможет предотвратить доступ злоумышленников к чужим аккаунтам в цифровых сервисах.

    Исполнение мероприятий запланировано на четвертый квартал 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры сообщило о массовой кибератаке на портал Госуслуг. В Мах можно получить код для входа в аккаунт «Госуслуг». МВД предложило меры по защите данных пользователей портала «Госуслуг».

    Комментарии (7)
    24 августа 2025, 20:07 • Новости дня
    Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу «Дружбы»

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Венгрии считает удары ВСУ по нефтепроводу угрозой энергетической безопасности страны и своим суверенным правам.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отвергает угрозы Украины по поводу нефтепровода «Дружба», передает ТАСС. Он подчеркнул, что удары по инфраструктуре трубопровода со стороны ВСУ Венгрия расценивает как посягательство на свой суверенитет.

    По словам Сийярто, Венгрия придерживается принципов уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, ожидая того же и от других стран. «Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики», – отметил министр.

    Сийярто также указал, что страна не имеет отношения к текущей войне и любые нападения на энергетическую инфраструктуру не могут быть оправданы. Он призвал Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать опасности энергетическую безопасность государства.

    Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский пошутил о ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросу вступления Украины в Евросоюз, Зеленский заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Московской области сообщила о задержании четвертого подозреваемого по делу о смертельном избиении молодого футболиста в городском округе Щелково.

    Задержанный – мужчина в возрасте 32 лет, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

    В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного, уточнили в ведомстве.

    Напомним, футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице после жестокого избиения тремя мужчинами.

    Комментарии (16)
    24 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    @ Мила Степанян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате инцидента с газовым баллоном в Центральном детском магазине в Москве один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, ЧП случилось из-за технической неисправности оборудования.

    «Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», – написал он.

    Мэр выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что городские медицинские службы оперативно оказывают помощь пострадавшим.

    Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы города.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщалось об одном погибшем.

    Комментарии (3)
    24 августа 2025, 09:39 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило 17 обязательных школьных предметов с 2026 года
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минпросвещения утвердило перечень обязательных школьных дисциплин на 2026/27 учебный год, куда вошли как естественнонаучные, так и творческие предметы.

    Министерство просвещения России разработало и утвердило список из 17 обязательных учебных дисциплин для школ, сообщает ТАСС. Ведомство отметило, что эти предметы будут реализовываться во всех образовательных организациях с государственной аккредитацией начиная с 2026/27 учебного года.

    В перечень включены естественнонаучные предметы: физика, биология, химия и география, гуманитарные дисциплины – русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание. Также обязательными станут математика (с модулями алгебра, геометрия, вероятность и статистика), информатика, музыка, изобразительное искусство, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины, физическая культура и духовно-нравственная культура России.

    По заявлению Минпросвещения, родители смогут выбрать для своих детей дополнительные курсы: второй иностранный язык, родной язык и родная литература. В состав предмета «История» введены модули «Всеобщая история», «История России» и «История нашего края».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения разрешило школам самостоятельно определять форму для учеников. Ведомство начало апробацию программы «Разговоры о важном» в детских садах. Министерство предложило новый календарь школьных каникул.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 17:11 • Новости дня
    Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что его свитер с надписью «СССР» на саммите в Аляске не связан с планами по восстановлению Советского Союза.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью NBC News, что появление в свитере с надписью «СССР» во время саммита на Аляске не связано с желанием восстановить Советский Союз, передает ТАСС. Министр отметил, что многие родились в СССР. «Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», – заявил Лавров.

    Он подчеркнул, что Россия признала все бывшие советские республики независимыми государствами и выстраивает отношения с ними на этой основе. Лавров добавил, что негативно относится к попыткам некоторых стран, в частности Украины, уничтожать русскую культуру и язык, сравнив такую политику с гипотетическим запретом английского языка в других странах.

    Глава МИД отдельно отметил важность помнить и ценить свое прошлое, но разграничил ностальгию и попытки навязать свою волю другим странам силой. По его словам, «помнить и лелеять то, что происходило в твоей жизни на протяжении многих лет, – это одно, а пытаться все вокруг захватить военным путем – совсем другое».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация отреагировала положительно на свитер главы МИД России Сергея Лаврова с символикой СССР на саммите на Аляске. Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью «СССР». После этого подобные свитеры разобрали на маркетплейсах за полдня. Президент России Владимир Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР».

    Комментарии (6)
    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Сотрудничество Украины и Швеции в боевой авиации повторит судьбу «Сапсанов»

    Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о сотрудничестве в сфере военной авиации и производстве техники. Страны НАТО намерены совместить свои ВПК с украинским «опытом в области БПЛА и РЭБ». Какие военные производственные мощности могут разместить на Украине, в чем заключается угроза России и как следует пресекать такие инициативы, используя опыт уничтожения ракетной программы «Сапсан»? Подробности

    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение

    Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину. Однако Польша категорически отказывается от подобной идеи, даже несмотря на то, что об отправке своих военных заговорили в трех прибалтийских республиках. В чем заключаются истинные мотивы поляков и нет ли здесь попытки подыграть Дональду Трампу, который тоже отказывается направлять войска на Украину? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Почему Украина так и не стала мне Родиной

      Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

      7 комментариев
    • Юрий Васильев Юрий Васильев
      Зеленский ничего не уполномочен заявить

      До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

      4 комментария
    • Василий Авченко Василий Авченко
      Зачем люди едут на Колыму

      Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

      5 комментариев
    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации