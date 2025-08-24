Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на сельхозтехнику в Белгородской области

Tекст: Валерия Городецкая

Пострадавшего с открытыми ранами лица и ноги, а также с множественными непроникающими ранениями живота и предплечья попутным транспортом доставили к бригаде скорой помощи, сообщил Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», – написал он.

Накануне два жителя Белгородской области были госпитализированы после атаки дрона ВСУ по автомобилю.

На прошлой неделе несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, ранение получил мужчина в поселке Разумное.