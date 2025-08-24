Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на сельхозтехнику в Белгородской области
В районе хутора Балки Шебекинского округа Белгородской области украинский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику, пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшего с открытыми ранами лица и ноги, а также с множественными непроникающими ранениями живота и предплечья попутным транспортом доставили к бригаде скорой помощи, сообщил Гладков в Telegram-канале.
«Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», – написал он.
Накануне два жителя Белгородской области были госпитализированы после атаки дрона ВСУ по автомобилю.
На прошлой неделе несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, ранение получил мужчина в поселке Разумное.