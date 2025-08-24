Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС

Хинштейн назвал атаку украинского беспилотника на Курскую АЭС подлой агонией

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, удары по атомной электростанции – не просто военные преступления, а угроза ядерной безопасности и нарушение всех международных конвенций.

«Удары по АЭС – это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», – написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что сотрудники станции продолжают работу в сложных условиях. Он подчеркнул, что атака, направленная на срыв строительства новой АЭС-2 и нанесение вреда объекту, – это «подлая агония врага».

Врио губернатора отметил, что все виновные в этих преступлениях должны будут понести справедливое наказание.

Напомним, ночью над Курской АЭС был сбит украинский беспилотник, при падении и взрыве которого началось локальное возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате атаки блок №3 был разгружен на 50%.