Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС
Атака украинского беспилотника на Курскую АЭС является «подлой агонией врага», заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, удары по атомной электростанции – не просто военные преступления, а угроза ядерной безопасности и нарушение всех международных конвенций.
«Удары по АЭС – это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», – написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что сотрудники станции продолжают работу в сложных условиях. Он подчеркнул, что атака, направленная на срыв строительства новой АЭС-2 и нанесение вреда объекту, – это «подлая агония врага».
Врио губернатора отметил, что все виновные в этих преступлениях должны будут понести справедливое наказание.
Напомним, ночью над Курской АЭС был сбит украинский беспилотник, при падении и взрыве которого началось локальное возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате атаки блок №3 был разгружен на 50%.