Минобороны напомнило о годовщине освобождения Кишинева Красной Армией

Tекст: Валерия Городецкая

Документы Центрального архива министерства детально раскрывают хронологию событий августа 1944 года, сообщает Минобороны в Telegram-канале. В ночь на 23 августа войска 5-й ударной армии прорвали оборону противника и уже в 17.00 ворвались в Кишинев, который был освобожден к утру 24 августа.

В ночь на 24 августа командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Федор Толбухин выдвинул ультиматум окруженным немецко-румынским частям. «Положение находящихся под Вашим командованием частей безвыходное. Все пути отступления отрезаны... В этих условиях дальнейшее сопротивление Ваших частей приведет только к бессмысленной гибели», – заявил Толбухин в обращении к противнику. Бои за ликвидацию остатков окруженной группировки продолжались при поддержке советской авиации, совершившей более 600 вылетов.

В ходе операции в плен сдались более 55 тыс. немецких и румынских военнослужащих. Подразделения сдавались вместе с командирами, после чего началось восстановление народного хозяйства республики. Архивные донесения фиксируют массовые разрушения городской инфраструктуры, поджоги и уничтожение культурных объектов, а также жестокие репрессии против мирного населения, особенно русских и евреев.

Приказом Верховного Главнокомандующего войскам, освободившим Кишинев, была объявлена благодарность, а в Москве прошел салют 24 артиллерийскими залпами. Эта операция открыла путь советским войскам на Балканы и стала одним из этапов, определивших крах нацистской Германии.

Минобороны отдельно напомнило о героях-уроженцах Молдавии, внесших вклад в общую победу. Среди них – генерал-майор Петр Вершигора, руководивший партизанским движением; пулеметчик Сергей Болгарин, отличившийся в трех боях, а также взвод Михаила Плугарева, проявивший героизм в Керченско-Эльтигенской операции.

«Это только некоторые героические сыны Молдавии, которые встали на защиту Родины в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Их мужество и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны – важная часть нашей общей истории. Память об этих подвигах будет жить в веках», – подчеркнуло ведомство.