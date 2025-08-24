В Елизово прошла массовая реконструкция штурма острова Шумшу

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие прошло 23 августа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники и зрители могли посетить интерактивные площадки, выставки вооружения и техники, а также узнать о деятельности пограничников и истории Камчатки.

«Ровно 80 лет назад наши героические предки – воины Тихоокеанского флота, советские солдаты и моряки – положили конец Второй мировой войне. На острове Шумшу была подписана капитуляция японских милитаристических войск», – заявил в своем приветствии губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Депутат Госдумы Ирина Яровая подчеркнула значение реконструкции для сохранения исторической памяти.

В реконструкции участвовало более 150 человек из 36 российских регионов и зарубежных стран, которые инсценировали штурм японских укреплений на острове Шумшу – ключевой эпизод Курильской десантной операции августа 1945 года. Эффектные пиротехнические спецэффекты позволили зрителям погрузиться в атмосферу последних боев Второй мировой войны.

Завершилось событие минутой молчания и оружейным залпом в память о погибших героях. Гости мероприятия смогли пообщаться с реконструкторами и сделать совместные фотографии на память.

Ранее на Шумшу открыли мемориал в честь 80-летия Курильской десантной операции.