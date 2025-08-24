До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.4 комментария
Сальдо сообщил о разграблении квартир в Херсоне наемниками и ВСУ
В условиях, когда две трети жителей покинули Херсон, пустующие квартиры и дома становятся объектами массового разграбления со стороны наемников и украинских военных, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, наемники и украинские военные грабят пустующие квартиры в Херсоне, передает ТАСС. Сальдо добавил, что в городе сейчас отсутствуют две трети населения, что делает значительную часть жилых помещений доступными для мародерства.
«Наемники беспринципные, им все равно. Они заходят в оставленные квартиры, ведь, например, в Херсоне две трети населения сейчас отсутствуют, соответственно, две трети квартир, жилых домов, предприятия, они полностью возможны для ограбления. Вот этим занимаются наемники, этим занимаются военнослужащие украинской армии», – подчеркнул Сальдо.
Он также отметил, что местная полиция не только не препятствует этим преступлениям, но и, по его словам, сама принимает участие в ограблениях.
