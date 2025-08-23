Лавров: Вышинский ощутил на себе всю жестокость киевского режима

Tекст: Вера Басилая

Сергей Лавров направил телеграмму соболезнований семье скончавшегося Кирилла Вышинского, сообщается на сайте МИД России.

Министр иностранных дел России отметил, что Вышинский прошел через тяжелые испытания, оказавшись одним из первых, кто ощутил на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима.

Лавров подчеркнул, что пребывание в украинских застенках не сломило волю журналиста и не заставило отказаться от его идеалов. По словам министра, весь творческий путь Вышинского служит примером стойкости в отстаивании правды и справедливости.

Глава МИД России также отметил вклад Вышинского в формирование понимания эволюции событий на Украине в российском обществе и в защиту прав журналистов. Лавров выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув, что Вышинского будут помнить как талантливого журналиста, руководителя и человека.

Ранее журналист и исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский скончался в Москве на 59-м году жизни после продолжительной болезни. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с его смертью.

После освобождения по обмену в 2019 году он вернулся к профессиональной деятельности. Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня».

Президент России Владимир Путин ввел Вышинского в состав Совета по правам человека. был членом Совета по правам человека при президенте. Вышинский также является автором книги «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева».