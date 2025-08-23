До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Журналист-иноагент Караулов получал иностранное финансирование через счета жены
Судебные материалы подтвердили, что журналист Андрей Караулов* (признан иноагентом) получал переводы из-за рубежа на счета супруги Варвары Прошутинской.
Информация о зарубежном финансировании журналиста Караулова раскрыта в постановлении суда, с которым ознакомился ТАСС. Согласно документу, переводы из иностранных источников поступали на банковский счет Варвары Прошутинской в 2022 и 2023 годах, после чего средства использовались для финансирования деятельности Караулова.
В постановлении подчеркивается: «Согласно представленным актам исследований интернет-ресурсов, сетевое издание, учредителем которого является Прошутинская В. А., напрямую связано с интернет-ресурсами, на которых Караулов А. В. размещает авторские материалы».
В отношении Караулова ведется два уголовных дела, возбужденных по заявлениям Сергея Чемезова и Никиты Михалкова. Сам журналист ранее заявлял, что сейчас находится в ОАЭ на лечении и скрываться от следствия не собирается, однако врачи пока не разрешили ему менять климат.
Накануне Министерство юстиции России включило политолога Сергея Маркова в реестр иностранных агентов.
В этот список также были внесены музыкант Дмитрий Нюберг (Qianti), проект «Алиф ТВ» и Tamizdatproject.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом