Журналист-иноагент Караулов получал иностранное финансирование через счета жены

Суд: Журналист-иноагент Караулов получал финансирование через счета жены

Tекст: Елизавета Шишкова

Информация о зарубежном финансировании журналиста Караулова раскрыта в постановлении суда, с которым ознакомился ТАСС. Согласно документу, переводы из иностранных источников поступали на банковский счет Варвары Прошутинской в 2022 и 2023 годах, после чего средства использовались для финансирования деятельности Караулова.

В постановлении подчеркивается: «Согласно представленным актам исследований интернет-ресурсов, сетевое издание, учредителем которого является Прошутинская В. А., напрямую связано с интернет-ресурсами, на которых Караулов А. В. размещает авторские материалы».

В отношении Караулова ведется два уголовных дела, возбужденных по заявлениям Сергея Чемезова и Никиты Михалкова. Сам журналист ранее заявлял, что сейчас находится в ОАЭ на лечении и скрываться от следствия не собирается, однако врачи пока не разрешили ему менять климат.

Накануне Министерство юстиции России включило политолога Сергея Маркова в реестр иностранных агентов.

В этот список также были внесены музыкант Дмитрий Нюберг (Qianti), проект «Алиф ТВ» и Tamizdatproject.